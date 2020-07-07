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Новейший российский танк Т-14 «Армата» за границу пока поехать не сможет

07 июля 2020, 14:25  •  56 • В России

Странные события происходят с нашим новейшим танком Т-14 «Армата».

Совсем недавно производители этой боевой машины сообщили народу, что им удалось устранить ее «детские болезни», а некоторые министры пообещали, что серийное производство и поставки танка в армию начнутся лишь в 2021 году, а тут вот в СМИ выпорхнула почти что сенсация - «Армата» получила паспорт: российский танк идет на экспорт».

И это полуправда. Паспорт есть, но никуда за границу машина пока не идет. Да еще и неизвестно, когда пойдет. Тут стоит вспомнить, что еще в то время, когда Владимир Путин был премьером правительства, вышло постановление, в соответствии с которым новую боевую технику продавать за кордон запрещается до полного удовлетворения нужд Российской армии. А нужды у нашей армии грандиозные. Еще в 2016 году глава Уралвагонзавода (производителя Т-14) Олег Сиенко «открыл карты»:

- Есть решение, согласно которому мы должны поставить армии более 2000 единиц.

Сейчас же «Арматы» проходят войсковые опытные испытания и пока речи о тысячах новых боевых машин не идет, - пока мелькают сообщения то о сотне с небольшим, то даже о десятках. Заказчик (Минобороны) очень въедливо и осторожно «берет на зуб» новое изделие, дабы не купить его в «сыроватом» виде. Тем более, что пока машину не будут выпускать массовыми сериями, цена за единицу у нее очень кусучая. Тот же Олег Сиенко говорил, что при массовом производстве новейшего российского танка он будет стоить 250 млн руб.

Это – при массовом. И понятно, что чем меньше партия боевых машин, тем она дороже – иногда чуть ли не в 2 раза.

При действующем курсе 250 млн рублей - это примерно 3,5 млн долларов. «Круто», - скажете вы. Ну тогда даю вам для сравнения: американский «Абрамс», французский «Леклерк» или же израильский «Меркава» оцениваются в среднем от 8 до 10 млн долларов. То есть в 3 раза дороже. И это при том, что наша машина по многим ключевым параметрам (боевым тактико-техническим характеристикам) уникальна. Потому иностранные покупатели уже толкаются в очереди за ней. В их числе Китай, Индия, Египет и многие другие страны. Конечно, у Т-14 довольно высокие перспективы для экспорта. Тем более, что и цена для иностранных покупателей подходящая. Даже несмотря на то, что на экспорт она будет идти с пониженными боевыми характеристиками. Но в любом случае должно быть понятно, что «до полного удовлетворения нужд» Российской армии в Т-14 о его экспорте речи быть не может. Конечно, у наших экспортеров боевой техники и ее производителей есть большой соблазн выгодно торгануть «Арматой» за кордон и получить жирный «навар», но государственные интересы (интересы нашей армии) должны быть выше бизнес-расчетов.

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