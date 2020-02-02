Новейший российский БПЛА «Охотник»: для чего создан и почему его опасаются в США • 144 • Аналитика

В России продолжают работать над тяжелым ударным беспилотным летательным аппаратом С-70 «Охотник». Опытный образец отечественного БПЛА уже прошел несколько успешных испытаний.



Напомним, что С-70 «Охотник» разрабатывается компанией «Сухой» в качестве тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата или, проще говоря, беспилотного бомбардировщика. Российское военное ведомство заказало работу над БПЛА еще в 2012 году, а 23 ноября 2018 года БПЛА стал совершать перемещения по взлетно-посадочной полосе.







Информация о новом БПЛА пока носит далеко не полный характер. В открытых источниках сообщают, что его вес составляет около 20 тонн. Технологии снижения радиолокационной заметности делают его малоуязвимым для средств противовоздушной обороны противника. Малозаметность позволяет «Охотнику» не только выполнять ударные задачи, но и осуществлять разведывательные функции, а также заниматься радиоэлектронной борьбой.



Первый полет «Охотника» состоялся 3 августа 2019 года и продолжался около 20 минут. Дата была подобрана знаковая – как раз во время официального расторжения Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США. Естественно, что на испытания «Охотника» активно реагируют в Соединенных Штатах Америки.



В январе 2020 года в американской прессе появились детальные оценки разработок нового российского беспилотника. Так, журнал The National Interest утверждает, что первым полетом «Охотника» в августе 2019 г. Россия продемонстрировала США наличие у себя таких аппаратов, которые способны проводить неожиданные атаки на объекты противника.



Выяснилось, что в США более всего опасаются, что на беспилотник могут быть установлены высокоточные ядерные бомбы или крылатые ракеты. Это сделает С-70 действительно смертоносным оружием. В то же время, зарубежные эксперты выделяют и определенные недостатки нового российского беспилотника, которые, на их взгляд, могут стать существенной проблемой при его полноценной эксплуатации.



Во-первых, это автономная работа беспилотного летательного аппарата, во-вторых – невысокая боевая нагрузка не более чем в 2 тонны, в-третьих – заметность «Охотника» со стороны хвоста. Кстати, эта проблема, по мнению американских экспертов, роднит беспилотник с самолетом пятого поколения Су-57, технологии изготовления которого использовались и при проектировании беспилотника. Ситуацию для "Охотника" изменило бы плоское сопло, но пока такой вариант только на макете.





Похоже, что малая боевая нагрузка беспилотного летательного аппарата впоследствии заставит военных пересмотреть его назначение. Уже сейчас все чаще стали называть «Охотник» не столько ударным аппаратом, сколько дроном, предназначенным для ведения разведки и радиоэлектронной борьбы. Проникая в воздушное пространство противника, С-70 сможет создавать помехи для систем противоракетной и противовоздушной обороны и открывать «дорогу» ракетам.



Создание «Охотника» в любом случае принесет несомненную пользу российским Вооруженным силам. Ведь наша страна осваивает и те направления, в которых до сих пор лидируют США – именно американские вооруженные силы используют наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов, им уделяется особое внимание оборонными программами Пентагона.



Наличие беспилотника, способного проводить эффективные разведывательные операции, очень поможет нашей стране решать многочисленные задачи в локальных вооруженных конфликтах. Например, в той же Сирии остро чувствовалась нехватка подобных аппаратов.



Вопрос сейчас состоит в том, насколько оперативно смогут доработать БПЛА и передать его в серийное производство. Но здесь многое зависит и от того, сможет ли российское правительство изыскать средства для финансирования создания должного количества подобных беспилотных летательных аппаратов и сколь эффективно эти средства будут расходоваться. В России продолжают работать над тяжелым ударным беспилотным летательным аппаратом С-70 «Охотник». Опытный образец отечественного БПЛА уже прошел несколько успешных испытаний.Напомним, что С-70 «Охотник» разрабатывается компанией «Сухой» в качестве тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата или, проще говоря, беспилотного бомбардировщика. Российское военное ведомство заказало работу над БПЛА еще в 2012 году, а 23 ноября 2018 года БПЛА стал совершать перемещения по взлетно-посадочной полосе.Информация о новом БПЛА пока носит далеко не полный характер. В открытых источниках сообщают, что его вес составляет около 20 тонн. Технологии снижения радиолокационной заметности делают его малоуязвимым для средств противовоздушной обороны противника. Малозаметность позволяет «Охотнику» не только выполнять ударные задачи, но и осуществлять разведывательные функции, а также заниматься радиоэлектронной борьбой.Первый полет «Охотника» состоялся 3 августа 2019 года и продолжался около 20 минут. Дата была подобрана знаковая – как раз во время официального расторжения Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США. Естественно, что на испытания «Охотника» активно реагируют в Соединенных Штатах Америки.В январе 2020 года в американской прессе появились детальные оценки разработок нового российского беспилотника. Так, журнал The National Interest утверждает, что первым полетом «Охотника» в августе 2019 г. Россия продемонстрировала США наличие у себя таких аппаратов, которые способны проводить неожиданные атаки на объекты противника.Выяснилось, что в США более всего опасаются, что на беспилотник могут быть установлены высокоточные ядерные бомбы или крылатые ракеты. Это сделает С-70 действительно смертоносным оружием. В то же время, зарубежные эксперты выделяют и определенные недостатки нового российского беспилотника, которые, на их взгляд, могут стать существенной проблемой при его полноценной эксплуатации.Во-первых, это автономная работа беспилотного летательного аппарата, во-вторых – невысокая боевая нагрузка не более чем в 2 тонны, в-третьих – заметность «Охотника» со стороны хвоста. Кстати, эта проблема, по мнению американских экспертов, роднит беспилотник с самолетом пятого поколения Су-57, технологии изготовления которого использовались и при проектировании беспилотника. Ситуацию для "Охотника" изменило бы плоское сопло, но пока такой вариант только на макете.Похоже, что малая боевая нагрузка беспилотного летательного аппарата впоследствии заставит военных пересмотреть его назначение. Уже сейчас все чаще стали называть «Охотник» не столько ударным аппаратом, сколько дроном, предназначенным для ведения разведки и радиоэлектронной борьбы. Проникая в воздушное пространство противника, С-70 сможет создавать помехи для систем противоракетной и противовоздушной обороны и открывать «дорогу» ракетам.Создание «Охотника» в любом случае принесет несомненную пользу российским Вооруженным силам. Ведь наша страна осваивает и те направления, в которых до сих пор лидируют США – именно американские вооруженные силы используют наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов, им уделяется особое внимание оборонными программами Пентагона.Наличие беспилотника, способного проводить эффективные разведывательные операции, очень поможет нашей стране решать многочисленные задачи в локальных вооруженных конфликтах. Например, в той же Сирии остро чувствовалась нехватка подобных аппаратов.Вопрос сейчас состоит в том, насколько оперативно смогут доработать БПЛА и передать его в серийное производство. Но здесь многое зависит и от того, сможет ли российское правительство изыскать средства для финансирования создания должного количества подобных беспилотных летательных аппаратов и сколь эффективно эти средства будут расходоваться. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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