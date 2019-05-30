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Новейший противоминный тральщик «Владимир Емельянов» спустили на воду в Петербурге

30 мая 2019, 16:09  •  34 • В России

Для Военно-морского флота России сегодня, 30 мая, праздник. В Петербурге торжественно спустили на воду новейший противоминный тральщик «Владимир Емельянов». По праву можно назвать его уникальным в своем роде, так как это корабль с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика. Аналогов судну, построенному в Северной столице нет.

В Санкт-Петербурге на Средне-невском судостроительном заводе на воду спустили военный корабль-противоминный тральщик «Владимир Емельянов».

- Сегодня знаменательный день. Во-первых, наш Военно-морской флот вскоре получит один из новейших, самых современных тральщиков. Во-вторых, сегодня прославленный Средне-Невский судостроительный завод получает корабль-память, память о человеке, который очень много сделал для отечественного судостроения. И мне кажется, что абсолютно справедливо, что сегодня имя этому суперсовременному тральщику дается именно в честь легендарного кораблестроителя «Владимира Емельянова», - торжественно заявил председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко во время спуска корабля на воду.

Судно названо не просто так, а в честь прославленного корабела, Героя социалистического труда и легендарного директора Средне-Невского судостроительного завода, где и был построен тральщик, Владимира Александровича Емельянова. Сам корабль стал четвертым в линейке проекта 12700 «Александрит». Первый корабль серии «Александр Обухов» уже находится на службе ВМФ с 2016 года, второй – «Иван Антонов», передали в конце 2018 года. Сейчас кроме «Владимира Емельянова» в эллингах Средне-Невского судостроительного завода в разной степени готовности находятся еще два «Александрита» – корабли «Георгий Курбатов» и «Яков Баляев».

При строительстве кораблей этой серии инженеры и конструкторы применяют самые новые и продвинутые технологии имеющиеся в России. Корпус из монолитного стеклопластика значительно облегчает вес корабля, но и делает его прочнее по сравнению с металлическим. Такому корпусу совершенно не страшна коррозия, а срок службы, практически неограничен.

ТТХ тральщика «Владимир Емельянов»

Длина – 62 метра

Ширина – 10 метров

Экипаж – 44 человека

Полная скорость хода – 16 узлов

Водоизмещение – 890 тонн

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