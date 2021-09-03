Новейший истребитель России могут построить иностранцы. Мантуров сделал заявление

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия сама профинансирует создание новейшего отечественного истребителя пятого поколения Checkmate. Однако, не исключил и участие иностранных инвесторов в создании двухместного варианта истребителя.

По словам министра, создание новейшего отечественного истребителя пятого поколения Checkmate "абсолютно не зависит от иностранных заказчиков". Глава Минпромторга заверил, что новый самолёт наша страна способна создать самостоятельно. Для этого даже "бюджет полностью сверстан", в котором учитываются и государственные вложения, и внебюджетные средства.

Однако, и участие иностранных спонсоров в данном проекте Денис Мантуров не исключил. На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр предположил, что иностранные инвесторы могли бы принять участие в создании версии двухместного истребителя, о которой, по словам чиновника, часто просят зарубежные коллеги.

"Хотя, еще раз, мы можем это сделать сами - вопрос актуальности", - цитирует РИА Новости слова Мантурова.