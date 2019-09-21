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Новейший фрегат ВМФ «Адмирал флота Касатонов» успешно отстрелялся в Балтийском море

21 сентября 2019, 23:09  •  41 • В России

Еще немного и отечественный Военно-Морской флот пополнится новейшим кораблем. Построенный на «Северной верфи» в Петербурге фрегат «Адмирал флота Касатонов» перспективного проекта 22350 провел успешные стрельбы в Балтийском море.

- В морских полигонах Балтийского флота экипажи кораблей, совместно с представителями промышленности провели стрельбы из 130 мм артиллерийской установки А-192М и 30 мм зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш», - сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Как заявляют военные, стрельбы корабельной артиллерией производились по морскому щиту и по воздушной цели.

А днем ранее экипаж корабля провел испытания радиотехнического вооружения и радиолокационных станций комплексов противовоздушной обороны фрегата. Для этого вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 морской авиации Балтийского флота создали имитацию атаки воздушных судов условного противника.

Надо сказать, что стрельбы и тестирование оборудования стали очередным, близким к завершающему этапом заводских ходовых испытаний корабля. Напомним, что в июле 2019 года фрегат принял участие в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Справка «КП»:

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» является первым серийным кораблем проекта 22350 (головным стал вошедший в состав ВМФ год назад «Адмирал флота Советского Союза Горшков»). Фрегаты проекта предназначены для различных задач, в том числе противостояния с надводными судами противника, сопровождения конвоев, противолодочной борьбы и многого другого.

Корабли проекта имеют водоизмещение в 4,5 тысячи тонн. Их длина составляет 135 метров, а ширина - 15 метров. Вооружение: корабельная артиллерийская установка А-192 «Армат», пусковые установки для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр-НКЭ» и зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут».

В состав авиационного вооружения входит один вертолет Ка-27, располагающийся в одноместном палубном ангаре. Рядом с ангаром побортно установлены два боевых модуля ЗРАК «Палаш».

В перспективе до 2025 года российский ВМФ должен иметь в своем составе шесть фрегатов проекта 22350. Закладка двух новых кораблей «Адмирал Амелько» (заводской номер 925) и «Адмирал Чичагов» (заводской номер 926) состоялась в апреле 2019 года на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

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