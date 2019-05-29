Новейший бомбардировщик из "Чёрной программы" США получит ядерную "изюминку"

Эксперты заметили, что в разработке нового бомбардировщика В-21 (его создание проходит в рамках так называемой Чёрной программы) есть серьёзный прогресс. Новый военный самолёт, как ожидается, заменит ставший легендарным В-2 Spirit.

Как утверждают создатели, В-21 во многом превзойдёт предшественника и останется актуальным в течение многих десятилетий. Как передаёт портал Утро.ру со ссылкой на Warrior Maven, сейчас ВВС США испытывают компоненты для бомбардировщика.

Самолёт будет укомплектован ракетами и бомбами нового поколения. Он также сможет нести новейшие крылатые ядерные ракеты LRSO, они ещё в разработке. Также на В-21 установят датчики, которых сейчас нет ни на одном воздушном судне.

По предварительным данным, бомбардировщик закончат создавать уже к середине следующего года. После этого Пентагон готов закупить около ста моделей этого самолёта - намного больше, чем его предшественников.