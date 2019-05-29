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Новейший бомбардировщик из "Чёрной программы" США получит ядерную "изюминку"
29 мая 2019, 22:24 • 59 • В мире
Американские военные обозреватели рассекретили некоторые детали о новейшем бомбардировщике из "Чёрной программы" США. Выяснилось, что он получит ядерную "изюминку" - будет оснащён ракетами нового типа.
Эксперты заметили, что в разработке нового бомбардировщика В-21 (его создание проходит в рамках так называемой Чёрной программы) есть серьёзный прогресс. Новый военный самолёт, как ожидается, заменит ставший легендарным В-2 Spirit.
Как утверждают создатели, В-21 во многом превзойдёт предшественника и останется актуальным в течение многих десятилетий. Как передаёт портал Утро.ру со ссылкой на Warrior Maven, сейчас ВВС США испытывают компоненты для бомбардировщика.
Самолёт будет укомплектован ракетами и бомбами нового поколения. Он также сможет нести новейшие крылатые ядерные ракеты LRSO, они ещё в разработке. Также на В-21 установят датчики, которых сейчас нет ни на одном воздушном судне.
По предварительным данным, бомбардировщик закончат создавать уже к середине следующего года. После этого Пентагон готов закупить около ста моделей этого самолёта - намного больше, чем его предшественников.
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