Новейший авианосец США на грани запрета из-за фатальной проблемы с F-35 - The Drive

Американские конгрессмены могут запретить использовать новейший авианосец США CVN-79 John F. Kennedy из-за его истребителя пятого поколения F-35С. Военный самолёт предназначен строго для того, чтобы взлетать с авианосцев, однако с CVN-79 возникла фатальная проблема.

Как пишет издание The Drive, другой авианосец класса Ford - Gerald R. Ford оказался несовместим с F-35 в их новой конфигурации. Та же проблема ждет и John F. Kennedy, который ВМС США надеется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Но этого может и не случиться, если конгрессмены примут решение запретить его использование.

В законе об утверждении государственной обороны (NDAA) на предстоящий финансовый год 2020 прямо указывается, что от ВМС требуется обеспечить возможность развёртывать F-35 на авианосце.

И не факт, что авианосец смогут довести до ума, как того требует документ. По данным издания, помехой к устранению фатальной проблемы является банальная нехватка денег. Причём, как уточняется, несовместимость с F-35 - не единственная проблема у кораблей класса Ford.

"Наиболее вероятными виновниками являются электромагнитная система запуска самолетов (EMALS) и усовершенствованный механизм остановки (AAG)", - указывает автор публикации на источник проблемы с истребителями.

Кроме того, беспокоят и регулярные поставки запасных частей для самолетов к перевозчику. Особенно тревожит то, что менять приходится двигатели, чтобы обеспечить адекватные скорости F-35C. Так что проблема есть не только у авианосцев, но и у самих самолётов.

Впрочем, резюме автора касается всего проекта Ford.

"Если военно-морской флот не может добиться реального прогресса в решении проблем, связанных с программой Ford, служба рискует прийти к реальным операционным сбоям независимо от того, смогут ли корабли развернуть F-35C", - говорится в статье.