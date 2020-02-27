Новейшие спутники США NTS-3: в чем преимущества и для чего их будут использовать

«NTS-3 будет экспериментировать с новым генератором цифровых сигналов, который можно перепрограммировать на орбите, что позволит ему транслировать новые сигналы, улучшить производительность за счет предотвращения и устранения помех и добавления подписей для обнаружения атак спуфинга»,

В США готовят к запуску в космос новые спутники NTS-3. Они должны будут оперативно снабжать данными истребители американских ВВС. Запуск запланирован на 2022 г., однако многое будет зависеть от финансирования.Как известно, спутник NTS-1 был разработан военно-морской лабораторией США и запущен еще в 1974 году, а NTS-2 – в 1977 году. Теперь настала очередь NTS-3.Разработкой спутника навигационных технологий 3 (NTS-3) занимаются в Научно-исследовательской лаборатории ВВС США и Центре космических и ракетных систем. Главный подрядчик проекта – компания L3Harris Technologies. В 2018 году эта компания заключила контракт на сумму в 84 млн долларов. Сейчас, как утверждают в компании, спутник находится в состоянии активной разработки.Одна из важнейших характеристик спутника, кроме новой элементной базы, увеличенной точности позиционирования, повышенной оперативности, заключается в том, что спутник – геостационарный.Президент L3Harris Space Systems Билл Гэттл подчеркивает, что новое созвездие будет состоять не менее чем из 4, а вероятно, что и из 8 спутников. Они будут размещены не на средней околоземной орбите (20 000 км), а на геосинхронной орбите (36 000 км), что позволит охватывать регион меньшим количеством спутников. Сейчас для обеспечения глобального сигнала требуется не менее 24 спутников, а новая технология позволит значительно сократить их количество.Кроме высокой маневренности, спутники будет отличать и полностью цифровая навигационная полезная нагрузка. По мере развития новых возможностей будет обновляться и программное обеспечение спутника, что позволит модернизировать его постоянно, приводя в адекватное текущим вызовам и рискам состояние.Космический сегмент NTS-3 включает новейшие компоненты, прежде не использовавшиеся на спутниках GPS. Среди них – усовершенствованная антенная система, которая будет особенно интересна военным. Одним из важнейших экспериментов с антенной с высоким коэффициентом усиления можно назвать определение воздействия управляемого луча на смещение и изменение фазового центра, как для пользователей мощных сигналов, так и для пользователей сигналов покрытия Земли.- подчеркивается в информационном сообщении.Стоит также отметить, что компания L3Harris в настоящее время занимается оцифровкой систем навигации GPS. Сейчас спутники GPS III на 70% цифровизованы. При этом, по словам президента компании, два спутника GPS III уже находятся на орбите, а третий должен быть запущен в апреле 2020 года.Возвращаясь к обзору NTS-3, необходимо отметить, что в отличие от других американских экспериментальных спутников он будет иметь важное прикладное значение для истребительной авиации ВВС США, так как увеличит совокупность GPS и будет обеспечивать сфокусированный географически сигнал (Positioning, Navigation and Timing signal).Как мы видим, в последнее время США уделяют все большее внимание развитию космических программ, в том числе и созданию новых спутников. Президент Дональд Трамп рассматривает космическое направление как одно из наиболее приоритетных. Не случайно именно по его инициативе были выделены Космические силы США.Сейчас от эффективности развития спутниковых технологий во многом зависит и успех в действиях военно-воздушных и военно-морских сил. Это прекрасно понимают в США и, опасаясь конкуренции со стороны России и Китая, вкладывают в развитие спутниковых технологий очень значительные средства.