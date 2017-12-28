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Новейшие фрегаты ВМФ России "прикроют" Чёрное море
28 декабря 2017, 18:39 • 302 • Политика
Новый, третий в серии, фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" вошёл в состав ВМФ России. На нём поднят Военно-морской флаг
Торжественная церемония состоялась на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. В ней принимали участие представители Министерства обороны России, ВМФ, Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), в частности, начальник Управления кораблестроения ВМФ России, контр-адмирал Владимир Тряпичников, командующий Балтийским флотом, вице-адмирал Александр Носатов, генеральный директор АО "Северное проектно-конструкторское бюро" Андрей Дьячков.
Память о русских адмиралах
Так, Степан Осипович Макаров ещё в 29-летнем возрасте прославился первыми применением в ходе боевых действий самодвижущихся мин, которые ныне называют торпедами. Он составил и первые методики использования этого нового вида морских вооружений.
В молодом возрасте он предложил и другое революционное изменение в корабельном деле: разделение судна на водонепроницаемые отсеки. На эту тему он опубликовал несколько глубоких научных работ. Позднее он стал пионером использования ледоколов, прежде всего как инструмента освоения Северного морского пути.
Адмирал Макаров погиб во время русско-японской войны в 1904 году, когда уже, будучи назначенным командующим Тихоокеанской эскадрой, вышел в море на броненосце "Петропавловск", который подорвался на японской мине. Немало историков полагает сегодня, что если бы адмирал Макаров не погиб тогда, в самом начале, оборона Порт-Артура и боевая деятельность Тихоокеанской эскадры были бы организованы более успешно, и вся история войны могла бы сложиться иначе.
Памятник вице-адмиралу Макарову в Кронштадте. Фото: Gala_Kan / Shutterstock.com
Другие корабли серии названы в честь адмиралов Ивана Григоровича и Николая Эссена. А те, что строятся, получат имена "Адмирал Бутаков", "Адмирал Истомин" и "Адмирал Корнилов".
Источники "Царьграда" в среде моряков считают, что наименование фрегатов "адмиральской" серии является "прекрасной идеей отдания памяти лучшим командирам русского флота".
Фрегаты проекта 11356
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Фрегаты из "адмиральской" серии относительно небольшие — водоизмещением всего 4035 тонн. Их не сравнить с 14 564 тоннами американского "утюга" "Замволта". Но зато они очень манёвренные и, как охарактеризовали источники "Царьграда" на флоте, "зубастые".
"Адмирал Макаров", например, вооружён восемью противокорабельными ракетами "Калибр-НК", двумя зенитными ракетно-артиллерийскими модулями "Кортик" или "Палаш" на 64 ракеты и 6 тысяч артвыстрелов, зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) "Штиль-1" (еще 36 ракет), восемью ЗРК "Игла-1", 48 противолодочными ракетами, артиллерийской установкой калибром 100 миллиметров, торпедными установками и вертолётом.
При этом, дополнил военный эксперт, известно, что ракету "Калибр" трудно сбить: мало того, что она захватывает цель на расстоянии 60 километров, то есть, не входя в зону противоракетной обороны вражеского судна, но у неё ещё и 15 точек коррекции манёвра.
По словам начальника управления кораблестроения ВМФ России Владимира Тряпичникова, такой серийный фрегат "сбалансирован составом вооружения, имеет артиллерийский комплекс, совершенный ракетный комплекс, достаточно сбалансированный и современный комплекс зенитно-ракетного вооружения".
Экипаж "адмиральского" корабля — 180 моряков плюс 20 морских пехотинцев. Стоимость каждого контракта на постройку такого корабля составляет 40 млрд рублей.
Фрегат "Николай Эссен". Фото: www.globallookpress.com
Цель — полный контроль над Чёрным морем
Все шесть фрегатов проекта 11356 должен получить Черноморский флот. "Адмирал Макаров" также приказом главнокомандующего ВМФ, адмирала Владимира Королёва включён в состав 30-й дивизии надводных кораблей, что базируется в Севастополе.
Таким образом, в Чёрном море появляется настоящее ударное соединение "зубастых" фрегатов.
По мнению военных специалистов, именно там таковое, безусловно, необходимо, чтобы пресечь попытки США и НАТО более массивного, постоянного присутствия в этой акватории. Руководство НАТО уже провозглашало политику в регионе "с особым упором на морские возможности". Можно вспомнить и позицию руководства Румынии по поводу того, что в Чёрном море "надо создать флотилию под эгидой и руководством НАТО".
Вот от такой опасности и должны избавить Россию в Чёрном море корабли с именами героических адмиралов. Нет лучшей политики для протрезвления западных варваров, нежели внушить им убеждённость в мгновенном сокрушительном ответе на любую провокацию.
Покровский Александр
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