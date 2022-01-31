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Новейшие F-35C покрылись пятнами. Причина известна, но в Пентагоне молчат

31 января 2022, 01:50  •  131 • Политика
Новейшие истребители ВМС США покрываются ржавчиной и теряют "стелс"-защиту. Пентагон пока отказывается комментировать компрометирующие фото.
Новейшие истребители F-35C из состава авиакрыла авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США начали покрываться ржавчиной и терять "стелс"-покрытие. Подробности сообщает американское издание The Drive.
Речь идёт снимках, которые опубликовал сам Пентагон на своём официальном сайте. На фотографиях видно, что F-35C, вернувшиеся из дебютного морского похода, покрыты ржавчиной.
По данным журналистов, новые самолёты оказались чувствительны воздействию морской соли. В течение всего нескольких месяцев F-35C покрываются ржавыми разводами. Издание предполагает, что ржавчина компрометирует дорогостоящую "стелс"-защиту. Однако в Пентагоне пока отказываются давать комментарии по поводу снимков с ржавыми самолётами.
F35’s covered in rust pic.twitter.com/ybH8FLKmWV
— ASB News / MILITARY〽️ (@ASBMilitary) January 28, 2022

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