Новейшие F-35C покрылись пятнами. Причина известна, но в Пентагоне молчат

Новейшие истребители ВМС США покрываются ржавчиной и теряют "стелс"-защиту. Пентагон пока отказывается комментировать компрометирующие фото.

Новейшие истребители F-35C из состава авиакрыла авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США начали покрываться ржавчиной и терять "стелс"-покрытие. Подробности сообщает американское издание The Drive.

Речь идёт снимках, которые опубликовал сам Пентагон на своём официальном сайте. На фотографиях видно, что F-35C, вернувшиеся из дебютного морского похода, покрыты ржавчиной.

По данным журналистов, новые самолёты оказались чувствительны воздействию морской соли. В течение всего нескольких месяцев F-35C покрываются ржавыми разводами. Издание предполагает, что ржавчина компрометирует дорогостоящую "стелс"-защиту. Однако в Пентагоне пока отказываются давать комментарии по поводу снимков с ржавыми самолётами.