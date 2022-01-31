|
Новейшие F-35C покрылись пятнами. Причина известна, но в Пентагоне молчат
31 января 2022, 01:50 • 131 • Политика
Новейшие истребители ВМС США покрываются ржавчиной и теряют "стелс"-защиту. Пентагон пока отказывается комментировать компрометирующие фото.
Новейшие истребители F-35C из состава авиакрыла авианосцев Военно-морских сил (ВМС) США начали покрываться ржавчиной и терять "стелс"-покрытие. Подробности сообщает американское издание The Drive.
Речь идёт снимках, которые опубликовал сам Пентагон на своём официальном сайте. На фотографиях видно, что F-35C, вернувшиеся из дебютного морского похода, покрыты ржавчиной.
По данным журналистов, новые самолёты оказались чувствительны воздействию морской соли. В течение всего нескольких месяцев F-35C покрываются ржавыми разводами. Издание предполагает, что ржавчина компрометирует дорогостоящую "стелс"-защиту. Однако в Пентагоне пока отказываются давать комментарии по поводу снимков с ржавыми самолётами.
Подпишитесь на нас
131
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 января 2022, 16:00
|
26 января 2022, 06:20
|
29 января 2022, 16:00
|
28 января 2022, 01:30
|
29 января 2022, 02:35
|
30 января 2022, 03:05
|
26 января 2022, 13:55