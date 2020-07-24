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Новейшие боевые модули замаскируют под морские контейнеры. Испытания начнутся на днях

24 июля 2020, 14:05  •  78 • Политика
До конца лета в России начнут испытывать новейшие боевые модули. Их замаскируют под обычные морские контейнеры. Военные считают, что у этих разработок большие перспективы.
Боевые модули изготовлены на основе морских контейнеров в 20 или 40 футов. Ещё до конца лета начнутся их испытания на полигонах Северного флота. Детали процедуры Минобороны держит в секрете. "Известия" со ссылкой на военное ведомство пишет, что испытания позволят оценить возможность монтажа таких модулей на различные корабли.
Морские контейнеры с новыми системами вооружения и спецоборудованием установят на патрульных кораблях типа "Василий Быков", корветах "Дерзкий", патрульных ледоколах "Иван Папанин". В принципе, модульная система универсальна, её можно смонтировать почти на любом военном судне, расширив его функционал.
Вскоре может отпасть необходимость иметь целевые корабли. Одно и то же судно ВМФ в зависимости от задач при необходимости будет трансформироваться. Для одной задачи - перевозить беспилотники и подводные аппараты, для другой - содержать систему ПВО на базе комплекса "Редут" и "Панцирь-М". Разработан даже медицинский модуль. Внутри контейнера есть реанимация и операционная.
Крайне важно, что такие модули достаточно мобильны. Их можно переправлять даже самолётом и за несколько часов монтировать на корабле. Энергоснабжение для контейнеров используется корабельное. Таким образом, модуль становится частью единой системы управления. При необходимости он даже может работать автономно.

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