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Новейшая российская РЛС засекла «стелс»-истребители F-35, делаем выводы

21 января 2020, 14:54  •  187 • Аналитика

Американские истребители-невидимки оказались не столь уж и неуязвимыми для новейших российских РЛС. Сразу 6 самолетов пятого поколения F-35 российские средства ПВО засекли у границ с Ираном. Произошло это сразу после иранской атаки на военные базы США в Ираке.


Информацию о том, что нашей противовоздушной обороне удалось засечь американские истребители, обнародовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Дипломат Лавров в первую очередь дал оценку этому событию с точки зрения внешней политики, подчеркнув всю нервозность сложившейся на Ближнем Востоке ситуации. Но и он не забыл подчеркнуть, что российская противовоздушная и противоракетная оборона контролирует расстояния в тысячи километров от государственной границы Российской Федерации.



Для тех, кто интересуется современными вооружениями, сам факт обнаружения "стелс"-истребителей F-35 российскими системами ПВО является знаковым событием. Делаем выводы: получается, что так распиаренная американскими масс-медиа «невидимка» на самом деле вполне себе видима. Главное, чтобы средства ПВО были современными и качественными, и тогда F-35 уже их не проскочит. Тем более, что засекли не 1 и даже не 2, а целых 6 самолетов пятого поколения.

Американцы усиливают возможности своей военной авиации, но и российский военпром не стоит на месте. Обнаружение F-35 стало возможным благодаря поступлению в войска загоризонтной радиолокационной станции «Контейнер». Первая подобная станция была принята на вооружение год назад – 1 декабря 2019 года. Её развернули на западном направлении.


В отличие от прежних радиолокационных станций, «Контейнер» способен обнаружить воздушный объект на расстоянии более 2 тысяч километров. То есть, о существующей угрозе российская ПВО получает информацию задолго до того, как воздушные объекты приблизятся к границам нашей страны. И это при том, что обычные РЛС охватывают расстояние до 400 километров.

Для мирового рынка вооружений возможность российских радиолокационных систем обнаруживать самолеты–«невидимки» пятого поколения является важнейшей новостью. Во-первых, потенциальные покупатели F-35 убедились в том, что самолет не является полностью неуязвимым для современных систем противовоздушной обороны, а значит – можно выбирать и другие самолеты, более дешевые по стоимости.

Во-вторых, возрастет интерес к таким радиолокационным системам, которые способны обнаруживать F-35. Российские средства противовоздушной и противоракетной обороны и так считаются сильнейшими в мире, а эта новость – лишнее тому подтверждение.

Особый интерес наши средства ПВО, учитывая контекст, могут представлять для Ирана, который сейчас озабочен тем, чтобы защитить свою территорию от возможных ударов американских ракет и авиации, а также и для многих других государств – от Китая и Индии до Египта и Алжира. Правда, пока о возможности экспорта систем в третьи страны не говорится. Но зато ничего не мешает заключить договор с Ираном об обмене данными противовоздушной обороны. Тогда Россия без проблем сможет предупреждать южного соседа о грозящей ему опасности.

В настоящее время российские вооруженные силы ожидают поставки новых РЛС «Контейнер». Они должны быть развернуты на всех стратегических направлениях – западном, северо-западном, восточном и южном. Причем оборудовать станции по периметру государственной границы Российской Федерации не столь и сложно, учитывая мобильность конструкции и быстроту ее развертывания.

После поступления новых «Контейнеров» в войска, воздушное пространство России окажется более надёжно защищено от любого противника, так как информация будет передаваться задолго до приближения ракет или авиации противника к воздушным границам нашей страны. США и их союзники по НАТО не смогут поднимать в воздух авиацию даже с дальних баз, оставаясь при этом незамеченными российскими средствами ПВО.
Илья Полонский

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