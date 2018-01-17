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Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий

17 января 2018, 06:39  •  620 • Аналитика
В России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы «Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой. Да и сможет ли «Тосочка» на колесах передвигаться по бездорожью в самой России?



В пятницу гендиректор «Техмаша» Владимир Лепин сообщил о начале работ по созданию испытательного образца новейшей тяжелой огнеметной системы «Тосочка».


«На НПО «Сплав» ведутся работы по изготовлению опытного образца нового поколения тяжелой огнеметной системы «Тосочка» для предварительных испытаний, – сказал Лепин. – Система с улучшенными тактико-техническими характеристиками будет выполнена на колесном шасси».

«Тосочка» – наследница тяжелой огнеметной системы (ТОС) 1А «Солнцепек», успешно использованной в сирийской кампании. Поставки «Тосочки» в войска заложены в программу вооружений 2018–2025 годов.

В прошлом году «Сплав» нарастил поставки по оборонзаказу на 78% по сравнению с 2016 годом. При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов «Солнцепек» выросли в 8,6 раза.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский уверен, что огневые средства поражения нового образца «Тосочки» останутся прежними. В боеприпасах, которыми вооружены как ТОС-1 («Буратино»), так и ТОС-1А («Солнцепек»), используется термобарическая смесь, обеспечивающая объемное поражение объектов противника и его живой силы. Средства управления, по его словам, тоже не изменятся.

«Главное отличие нового поколения «Тосочки» состоит в шасси. По сравнению с гусеничным шасси, оно обеспечивает более высокие темпы оперативного маневра по дорогам и колонным путям»,

– сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД, добавив, что на переднем крае работа таких систем маловероятна ввиду ограниченной устойчивости колес – если сравнивать с гусеницами – к ответному огню противника, поэтому новым «Тосочкам», видимо, придется «выполнять залпы с закрытых огневых позиций, а не прямой наводкой».

«Это главное отличие от систем ТОС и ТОС-1А, которые могут работать в прямой видимости поражаемых целей», – пояснил эксперт. Однако в Сирии и Ираке «Тосочка» на колесах может быть задействована и на переднем крае.

«Надо учесть особенность ведения боя против незаконных военных формирований (НВФ) в Сирии и Ираке. Эти НВФ, как правило, не обладают тяжелыми вооружениями. У них не было авиации, высокоточных средств поражения, очень ограниченное количество артиллерии. Видимо, эти особенности вызвали необходимость разработки системы «Тосочка» на колесном шасси», – предположил Мураховский.

Кроме того, в условиях сирийской пустыни нет сплошной линии фронта и подобную технику приходится часто перебрасывать на разные позиции. Это, видимо, и стало дополнительным доводом в пользу пересадки огнеметной системы на колесные шасси.

«Когда необходимо совершать тактический оперативный маневр на большое расстояние, техника на тяжелом гусеничном шасси, как правило, перевозится на специальных трейлерах – просто чтобы не расходовать дефицитный ресурс такого шасси», – пояснил Мураховский.

Член Общественного совета при Минобороны, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко также считает, что главным отличием «Тосочки» станет шасси, однако не исключает и других изменений.

«Модернизация боеприпаса всегда идет, это процесс непрерывный. Возможно, он станет более мощным за счет каких-то решений, дальность выстрела и площадь поражения увеличится», – предположил эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Для целого ряда стран, в частности, Ближнего Востока, колесное шасси более предпочтительно, чем гусеничное, учитывая ровный характер местности. Это просто диверсификация. Предполагаю, под возможности экспортных поставок, – отметил Коротченко. – Для нашего же Минобороны предпочтительнее все-таки гусеничное шасси, учитывая просторы России и зачастую полное отсутствие дорог. Однако все будет определять сам заказчик, покупатель».
Как наступает новое время


Какое конкретно шасси будет выбрано для «Тосочки», пока неизвестно. «Очевидно, что в ТТЗ Минобороны сформулированы требования к шасси. У нас везде КамАЗ сейчас свои шасси предлагает и продвигает. Не исключено, что может быть выбрано оно», – отметил Коротченко.

Другие планы «Сплава»

Мураховский не берется предсказать, уложится ли «Техмаш» в положенные сроки, то есть успеет ли поставить «Тосочку» в войска или на экспорт до 2025 года, напомнив, что сроки конструкторских работ обычно задаются Министерством обороны.

«Техмаш» сейчас достаточно динамично решает все вопросы, связанные с гособоронзаказом. Там большие позитивные перемены, пошло хорошее финансирование. Есть хорошие шансы, что сроки будут выдержаны», – предположил, в свою очередь, Коротченко.

Как напоминает ТАСС, Ростех в конце прошлого года решил включить «Сплав» в состав холдинга «Техмаш». По словам Лепина, в прошлом году на «Сплаве» начали расширять производственные мощности. В частности, приобретен новый цех, ввод которого в эксплуатацию запланирован на следующий год. На данной площадке будет развернуто серийное производство снарядов для новейшей реактивной системы залпового огня «Торнадо-С».

Как сообщил Лепин, одновременно будет освоено новое для «Сплава» направление – выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин. После этого «Сплав» сможет считаться уже не только опытным производством, но и серийным. Новый цех также начнет выпускать штатные снаряды для системы залпового огня «Град».

Автор: Андрей Резчиков, Никита Коваленко

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