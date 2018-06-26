Новая звезда на украинском небе. Во всём виноваты греки! • 164 • Аналитика



Констатируем факт: на украинском политическом небе зажгли новую звезду. Звезду? Посмотрим. Наши СМИ уделили некоторое внимание этому факту, мы же попробуем посмотреть на все это с несколько иной стороны.



А вообще, в ситуации виноваты греки. Правда, удивительно? Не мы, русские, а греки! И тоже факт. Но пойдем по порядку.





Вот есть украинское подполье. Ну, не подполье, схрон. Смелые люди, несмотря на все меры по их уничтожению, которые предпринимает правительство Порошенко, действуют!



И не думайте, что речь идет о Донбассе, увы, нет. Там другой героизм. И вместо схронов окопы. Вот враг. Вокруг тебя свои. И наше дело правое. Как-то так когда-то сказал герой Папанова в "Белорусском вокзале". Проще на войне.







А тут речь о борьбе "схронной". Можно сказать, о партизанской борьбе. В тылу! Вот как бы вы охарактеризовали такую листовку:



"Вы должны стать охотниками за нечестностью, охотниками за безответственностью, охотниками за коррупцией, охотниками за архаичным желанием держаться за все плохое. Вы должны стать охотниками и должны чувствовать страх этой жертвы, по которой вы охотитесь. Потому что ничто так не вдохновляет, не оказывает успеха охотнику, как страх жертвы. Пусть они знают, что вы знаете, что они вас боятся. Пусть они знают, что вы знаете, что они должны уйти". (Стиль оригинала сохранён. — Ред. «ВО».)



Эх, если бы не греки...



Скажете, что в листовке отсутствует "Смерть фашистским оккупантам!" и "Победа будет за нами!"? Согласен. Но это же Украина. Тут даже героизм своеобразный. Нельзя цитировать "диктатора" Сталина.



Да и как его цитировать, если он голодомором украинцев уничтожал, его генералы десятками, даже сотнями тысяч украинских жизней оплачивали победы аж 3-х украинских фронтов. Русских, казахов, татар берег, а украинцев...



Можно, конечно, сейчас сказать, что это и не листовка вовсе. Просто егерь составил инструкцию для заезжих богатеньких лоботрясов, которые решили "побаловаться с ружьишком". А что? Любой балбес, которому в руки попало охотничье ружье, обязательно тут же причислит себя к охотникам. "Мы, охотники не убиваем. Мы добываем!.."



Не может! Это реальный призыв к свержению власти! Надо просто читать до конца. Всех чиновников надо выгнать! Всех до одного. И на их место придут представители народа!



Классно же. Прямо как в племени древних укров. Собрались. Мослами мамонтов постучали по черепам саблезубых тигров и выбрали себе, например, министра МВД или там президента.



Эх, если бы не греки...



"Вы как охотники против системы должны попасть в нее и уничтожить ее для того, чтобы больше никогда она не разъедала, как раковая опухоль, эту многострадальную страну, которая заслуживает совсем других вещей. Этот талантливый народ так много страдал, этот талантливый народ так много использовали, этот талантливый народ так много раз был манипулируемый, что уже пора сказать: хватит".



Вот будет демократия. Выбрали. Проворовался — выгнали. Другого выбрали. А суд представляете? Как в 18-м. "Руководствуясь революционным правосознанием"... И бабах в лоб. И пусть попробует какой-нибудь "пуп земли" сказать что-то против воли народа!



Эх, если бы не греки...



Оно, конечно, и в России такое же было бы неплохо устроить. Не с такими спецэффектами, но можно было бы.



Не скажу как, но получилось вычислить автора такой боевой листовки. Описывать "вскрытие системы конспирации" автора не буду. Точнее, описывать там нечего. Набрал кусок текста на поисковике компьютера. Ткнул пальцем ввод. И этот домашний СБУшник сразу и выдает не только автора, но и место, где эти страшные для украинской власти мысли озвучены.



Итак, что сказал СБУшник. Выпускник Львовского национального университета. По совместительству сын ректора этого же университета. Кандидат физико-математических наук. Прямо как: «Итак, встречаем!»







Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.



Пока типичная судьба музыканта. Учился, но потом что-то там почувствовал внутри и теперь, после "в корне изменил свою судьбу", развлекает людей на эстраде. Неинтересно это. Что такое «О.Е.», мы все прекрасно знаем. А вот дальше интереснее...







В 2015 году Вакарчук закончил обучение в американском Йельском университете по программе: "Построение сети мировых лидеров". Более того, успехи Святослава в Америке так поразили местных яйцеголовых, что в 2017 году его пригласили учиться и (!) преподавать в Центр демократии, развития и верховенства права при Стэнфордском университете.



Так, а где же такой великий музыкант это сказал? СБУшник и это знает. На выпускном вечере! И не в какой-нибудь средней школе. В Украинской академии лидерства! Лидер показал другим лидерам, куда должен идти лидер, чтобы Украина заняла лидирующие позиции среди мировых лидеров.



А вы, наверное, подумали, что это один из пиар-ходов предвыборной компании Вакарчука?



Правильно подумали.



Эх, если бы не греки...



На самом деле мы все прекрасно понимаем, что такое выборы. Тем более в странах тоталитарных типа Украины, Беларуси и России. Где и хотелось бы проголосовать не за того, кто, да вот выбора нет.



Украинский сюрприз…



А какой трезвый взгляд на ситуацию в стране. На власть имущих. Не взгляд, а рентген.



"Что характеризует эту систему? Слово страх. Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций — МВФ или Мирового банка, она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех". Европейский танковый биатлон: всеукраинская военная зрада



Эх, если бы не греки...



Думаете, Вакарчук не знает ответов даже на самые сложные вопросы? К примеру, о Крыме? Знает.



"Могут быть варианты, которые дополняют эту стратегию, но без этого мы никогда не вернем ни Крым, ни Донбасс, поэтому сегодня наша задача сделать так, чтобы и территория, которую мы контролируем, начала резко богатеть, росла сила украинской армии, чтобы Украина стала служить примером успеха. Это позволит вернуть наши территории гораздо быстрее, легче и самое главное — это реалистичный сценарий, в который я верю".



У внимательного читателя уже возник вполне законный вопрос. Автор, а греки-то тут при чем?



Вакарчук украинец. Речь об украинкой избирательной компании идет. "Океан Эльзы" даже песен на греческом не поет. За что на этих достойных людей (греков, в смысле) ополчился-то?



За язык! Не в смысле длинный или там болтливый. В смысле греческий! Вот кто им дал право термины придумывать? Не США ведь. Даже не ЕС. А термины мировые придумывают.



Ладно. Придумали демократию. Красивая сказка. Власть народа! Эта самая власть народу и на дух не нужна. Но иллюзия власти, призрак власти, должны присутствовать всегда. "Мы выбираем", "народ вышел на улицы и заставил правительство", "народные избранники". Ну и прочие расхожие штампы. Фигня, в общем-то, ничего не стоящая, но приятно.



В смысле, приятно ощущать себя не тварью дрожащей, а право имеющим!







А то, к чему призывает Вакарчук, греки назвали другим словом. Охлократия! Взяли и заменили греки народ на толпу. Как будто толпа не из народа состоит. И такая замена полностью изменила сущность власти. Даже больше скажем: дала объяснение сути киевской власти сегодня. Едины ли славяне?



"Охлокра́тия (др.-греч. ὀχλοκρατία от ὄχλος — «толпа» + κράτος — «власть») — вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся прихотях толпы, постоянно попадающей под влияние демагогов".



Кого-кого, а демагогов сегодня на Украине выше крыши. И каждый знает все и обо всем. Чем дальше, тем больше толпа будет становиться более агрессивной. А там умеют, кстати. Все эти радикальные молодежные и ветеранские организации уже сегодня не боятся властей. Дальше это явление будет только усиливаться.



А как проще всего управлять этой толпой? Не зря кандидат физико-математических наук в США учился. Ой, не зря. Сцена, в отличие от других политиков, у музыкантов ежедневно. И сторонники по всей стране. Агитируй, изучай запросы, влюбляй в себя…



Хотя все это у Святослава уже есть. Все-таки топ-группа. И любовь есть, и обожание, и тысячи поклонников.



А, скажете, «фи, актеришко…» Ну, во-первых, Ронни и Арни уже доказали, что демократическому обществу не чужды и актеры, которые пытаются управлять.











А во-вторых, если в России тот же Кинчев, например, решит? Мало поклонников за ним пойдет? Когда человек на первом этапе умеет озвучивать свои мысли, это по нашему времени уже неплохо. И «Стреляй!» вполне себе может поспорить с «Мы вместе!»



Вакарчук умеет. И аудиторию имеет.



Стреляй! Скажи, зачем боишься ты

Решиться на последний шаг?



Странно, не о том песенка-то, но кто пойдет разубеждать атошных? Гимн… фактически.



Вставай, всем покажи, где ставить первый следует шаг.

Твоя земля ждет: на Запад или на Восток?

С Запада и на Восток, с Запада и на Восток.



Ну ведь миленько? Да. И вкусненько. И выдумывать ничего не надо, технологии для этого давно существуют. Причем любовь, завоеванная у какой-то группы молодежи в дальнейшем, с возрастом, сохраняется. Посмотрите концерты кумиров 80-90-х. Взрослые дядьки и тетки скачут не хуже внуков под музыку седых артистов... Израиль — фейковая страна. Часть 1



Кому тут тюрьма, кому — дольче вита.

Эй, не молчи праведным сном,

Лучше нигде, чем под столом.



Услышат, додумают, кто не додумает – тому объяснят.



Когда тебе трудно дышать, значит, ты очень высоко.

Когда тебе тесно, на площади нас больше, чем было до того.

Когда тебе душно, скоро весна и не будет так скользко.

Разве ты не веришь? Смотри, а правда на самом деле так близко.



Разве кто-то сказал тебе, что будет легко?

Но разве ты можешь жить без цели?



Так что смех смехом, а вот она, новая политическая реальность. В стороне от политических дрязг, экономических скандалов и кровавых событий Донбасса.



Чистая романтическая реальность, певшая эти же песни на обоих майданах.



Уверен, и еще споет. Почему не спеть? Ведь здесь главное – донести свои мысли до аудитории. Умеет ли это Вакарчук? О да. Вполне. Плюс подготовочка точно не будет лишней.



Остается лишь признать факт появления новой реальности на политической арене Украины. Думать о том, насколько он «наш» (или нет), рано. Хотя и так понятно, что нет. Не для того красну ягодку учили в Штатах.



Романтический лидер-охлократ с фактически чистой репутацией. А что, неплохой выбор для Украины…



А если еще приплюсовать то, что Вакарчук (как говорят) в очень хороших отношениях через Сороса с Виктором Пинчуком (зять экс-президента Кучмы, один из богатейших и влиятельных людей Украины), то вообще все неплохо так выглядит.



Да, Пинчук уже не тот, ¾ состояния потеряно с Крымом и Донбассом, но 1,5 млрд долларов все еще есть. То есть хватит на раскрутку такого кандидата, как Вакарчук.



Ну а если приплюсовать к этой паре Ахметова, который мутил дела с Пинчуком и тоже не против поправить финансовое положение, сместив Порошенко…



Нас явно ждут интересные события.



Стреляй, Святослав, стреляй… Констатируем факт: на украинском политическом небе зажгли новую звезду. Звезду? Посмотрим. Наши СМИ уделили некоторое внимание этому факту, мы же попробуем посмотреть на все это с несколько иной стороны.А вообще, в ситуации виноваты греки. Правда, удивительно? Не мы, русские, а греки! И тоже факт. Но пойдем по порядку.Вот есть украинское подполье. Ну, не подполье, схрон. Смелые люди, несмотря на все меры по их уничтожению, которые предпринимает правительство Порошенко, действуют!И не думайте, что речь идет о Донбассе, увы, нет. Там другой героизм. И вместо схронов окопы. Вот враг. Вокруг тебя свои. И наше дело правое. Как-то так когда-то сказал герой Папанова в "Белорусском вокзале". Проще на войне.А тут речь о борьбе "схронной". Можно сказать, о партизанской борьбе. В тылу! Вот как бы вы охарактеризовали такую листовку:(Стиль оригинала сохранён. — Ред. «ВО».)Эх, если бы не греки...Скажете, что в листовке отсутствует "Смерть фашистским оккупантам!" и "Победа будет за нами!"? Согласен. Но это же Украина. Тут даже героизм своеобразный. Нельзя цитировать "диктатора" Сталина.Да и как его цитировать, если он голодомором украинцев уничтожал, его генералы десятками, даже сотнями тысяч украинских жизней оплачивали победы аж 3-х украинских фронтов. Русских, казахов, татар берег, а украинцев...Можно, конечно, сейчас сказать, что это и не листовка вовсе. Просто егерь составил инструкцию для заезжих богатеньких лоботрясов, которые решили "побаловаться с ружьишком". А что? Любой балбес, которому в руки попало охотничье ружье, обязательно тут же причислит себя к охотникам. "Мы, охотники не убиваем. Мы добываем!.."Не может! Это реальный призыв к свержению власти! Надо просто читать до конца. Всех чиновников надо выгнать! Всех до одного. И на их место придут представители народа!Классно же. Прямо как в племени древних укров. Собрались. Мослами мамонтов постучали по черепам саблезубых тигров и выбрали себе, например, министра МВД или там президента.Эх, если бы не греки...Вот будет демократия. Выбрали. Проворовался — выгнали. Другого выбрали. А суд представляете? Как в 18-м. "Руководствуясь революционным правосознанием"... И бабах в лоб. И пусть попробует какой-нибудь "пуп земли" сказать что-то против воли народа!Эх, если бы не греки...Оно, конечно, и в России такое же было бы неплохо устроить. Не с такими спецэффектами, но можно было бы.Не скажу как, но получилось вычислить автора такой боевой листовки. Описывать "вскрытие системы конспирации" автора не буду. Точнее, описывать там нечего. Набрал кусок текста на поисковике компьютера. Ткнул пальцем ввод. И этот домашний СБУшник сразу и выдает не только автора, но и место, где эти страшные для украинской власти мысли озвучены.Итак, что сказал СБУшник. Выпускник Львовского национального университета. По совместительству сын ректора этого же университета. Кандидат физико-математических наук. Прямо как: «Итак, встречаем!»Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.Пока типичная судьба музыканта. Учился, но потом что-то там почувствовал внутри и теперь, после "в корне изменил свою судьбу", развлекает людей на эстраде. Неинтересно это. Что такое «О.Е.», мы все прекрасно знаем. А вот дальше интереснее...В 2015 году Вакарчук закончил обучение в американском Йельском университете по программе: "Построение сети мировых лидеров". Более того, успехи Святослава в Америке так поразили местных яйцеголовых, что в 2017 году его пригласили учиться и (!) преподавать в Центр демократии, развития и верховенства права при Стэнфордском университете.Так, а где же такой великий музыкант это сказал? СБУшник и это знает. На выпускном вечере! И не в какой-нибудь средней школе. В Украинской академии лидерства! Лидер показал другим лидерам, куда должен идти лидер, чтобы Украина заняла лидирующие позиции среди мировых лидеров.А вы, наверное, подумали, что это один из пиар-ходов предвыборной компании Вакарчука?Правильно подумали.Эх, если бы не греки...На самом деле мы все прекрасно понимаем, что такое выборы. Тем более в странах тоталитарных типа Украины, Беларуси и России. Где и хотелось бы проголосовать не за того, кто, да вот выбора нет.Украинский сюрприз…А какой трезвый взгляд на ситуацию в стране. На власть имущих. Не взгляд, а рентген.Эх, если бы не греки...Думаете, Вакарчук не знает ответов даже на самые сложные вопросы? К примеру, о Крыме? Знает.У внимательного читателя уже возник вполне законный вопрос. Автор,Вакарчук украинец. Речь об украинкой избирательной компании идет. "Океан Эльзы" даже песен на греческом не поет. За что на этих достойных людей (греков, в смысле) ополчился-то?За язык! Не в смысле длинный или там болтливый. В смысле греческий! Вот кто им дал право термины придумывать? Не США ведь. Даже не ЕС. А термины мировые придумывают.Ладно. Придумали демократию. Красивая сказка. Власть народа! Эта самая власть народу и на дух не нужна. Но иллюзия власти, призрак власти, должны присутствовать всегда. "Мы выбираем", "народ вышел на улицы и заставил правительство", "народные избранники". Ну и прочие расхожие штампы. Фигня, в общем-то, ничего не стоящая, но приятно.В смысле, приятно ощущать себя не тварью дрожащей, а право имеющим!А то, к чему призывает Вакарчук, греки назвали другим словом. Охлократия! Взяли и заменили греки народ на толпу. Как будто толпа не из народа состоит. И такая замена полностью изменила сущность власти. Даже больше скажем: дала объяснение сути киевской власти сегодня.Кого-кого, а демагогов сегодня на Украине выше крыши. И каждый знает все и обо всем. Чем дальше, тем больше толпа будет становиться более агрессивной. А там умеют, кстати. Все эти радикальные молодежные и ветеранские организации уже сегодня не боятся властей. Дальше это явление будет только усиливаться.А как проще всего управлять этой толпой? Не зря кандидат физико-математических наук в США учился. Ой, не зря. Сцена, в отличие от других политиков, у музыкантов ежедневно. И сторонники по всей стране. Агитируй, изучай запросы, влюбляй в себя…Хотя все это у Святослава уже есть. Все-таки топ-группа. И любовь есть, и обожание, и тысячи поклонников.А, скажете, «фи, актеришко…» Ну, во-первых, Ронни и Арни уже доказали, что демократическому обществу не чужды и актеры, которые пытаются управлять.А во-вторых, если в России тот же Кинчев, например, решит? Мало поклонников за ним пойдет? Когда человек на первом этапе умеет озвучивать свои мысли, это по нашему времени уже неплохо. И «Стреляй!» вполне себе может поспорить с «Мы вместе!»Вакарчук умеет. И аудиторию имеет.Странно, не о том песенка-то, но кто пойдет разубеждать атошных? Гимн… фактически.Ну ведь миленько? Да. И вкусненько. И выдумывать ничего не надо, технологии для этого давно существуют. Причем любовь, завоеванная у какой-то группы молодежи в дальнейшем, с возрастом, сохраняется. Посмотрите концерты кумиров 80-90-х. Взрослые дядьки и тетки скачут не хуже внуков под музыку седых артистов...Услышат, додумают, кто не додумает – тому объяснят.Так что смех смехом, а вот она, новая политическая реальность. В стороне от политических дрязг, экономических скандалов и кровавых событий Донбасса.Чистая романтическая реальность, певшая эти же песни на обоих майданах.Уверен, и еще споет. Почему не спеть? Ведь здесь главное – донести свои мысли до аудитории. Умеет ли это Вакарчук? О да. Вполне. Плюс подготовочка точно не будет лишней.Остается лишь признать факт появления новой реальности на политической арене Украины. Думать о том, насколько он «наш» (или нет), рано. Хотя и так понятно, что нет. Не для того красну ягодку учили в Штатах.Романтический лидер-охлократ с фактически чистой репутацией. А что, неплохой выбор для Украины…А если еще приплюсовать то, что Вакарчук (как говорят) в очень хороших отношениях через Сороса с Виктором Пинчуком (зять экс-президента Кучмы, один из богатейших и влиятельных людей Украины), то вообще все неплохо так выглядит.Да, Пинчук уже не тот, ¾ состояния потеряно с Крымом и Донбассом, но 1,5 млрд долларов все еще есть. То есть хватит на раскрутку такого кандидата, как Вакарчук.Ну а если приплюсовать к этой паре Ахметова, который мутил дела с Пинчуком и тоже не против поправить финансовое положение, сместив Порошенко…Нас явно ждут интересные события.Стреляй, Святослав, стреляй… Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 164 Источник Похожие новости Едины ли славяне? Европейский танковый биатлон: всеукраинская военная зрада Израиль — фейковая страна. Часть 1

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