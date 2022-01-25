Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Лавров устал. Это приговор
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмира...
Главная / В мире

Новая зрада: Украина готова торговать своими солдатами ради списанных Ми-17

25 января 2022, 16:55  •  291 • В мире
Журналисты узнали об экспериментах, которые проводятся под патронажем Пентагона на бойцах Украины и Грузии.
Незалежная, которая хвастает получением военной техники от США и рвётся в НАТО, рискует ради амбиций жизнями своих солдат. Впрочем, по аналогичному сценарию всё развивается и в Грузии. Расследование болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой раскрыло череду медицинских экспериментов, которые проводятся на бойцах Украины и Грузии.
По данным Гайтанджиевой, Пентагон активно продвигает программу биологического взаимодействия Агентства по уменьшению угрозы обороны (DTRA). Данная программа включает исследования биологических агентов, смертельных вирусов и устойчивых к антибиотикам бактерий, изучаемых на местном населении.
Сейчас проводятся исследования на военных. Так, у более чем четырёх тысяч солдат на Украине уже отобраны образцы крови.
Их биоматериалы будут изучать в исследованиях на хантавирусы, вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки и другие.
"Нет информации и о том, какие ещё процедуры будут выполняться, за исключением того, что "о серьёзных инцидентах, в том числе со смертельным исходом, следует сообщать в течение 24 часов", - отмечается в расследовании Гайтанджиевой.
В Грузии проводятся аналогичные работы. Там под эксперименты попала тысяча новобранцев в военном госпитале в Гори. Их кровь будет проверена на наличие антител против четырнадцати патогенов.
Военкор Евгений Поддубный в своём телеграм-канале, комментируя раскрытые сведения о разработке Пентагона, лишь заметил: "Ради бракованных "Джавелинов" и списанных Ми-17 Украина готова торговать своими солдатами. Новая зрада".
Впрочем, оказалось, что эксперименты учёных США будут расширены. Ожидается, что следующий проект USAMRU-G, связанный с биологическими тестами на солдатах, должен начаться весной этого года в военном госпитале в Софии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



291
Источник
Похожие новости
24 января 2022, 18:40
«Напряжённость растёт»: как в России оценили решение НАТО направить дополнительные силы в Восточную Европу
25 января 2022, 09:20
Пушки для Украины. Чем ВСУ предлагают истреблять русских
24 января 2022, 21:00
«Повышение ставок и очень негативная тенденция»: как НАТО усиливает своё присутствие в Восточной Европе
25 января 2022, 14:35
Лондон берёт под контроль Восточную Европу
25 января 2022, 07:30
Право на апелляцию: почему Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу оспорить экстрадицию в США
25 января 2022, 14:35
Министр обороны Украины на панику о "вторжении" рассказал про пещерных людей
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Оче...
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступн...
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех&quo...
25 января 2022, 01:45
Готовится новый поход на Россию: Политолог Сосновский указал на подготовку к атаке
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
22 января 2022, 16:35
"Оплачено кровью": Донбассу не нужна независимость. Пора домой
24 января 2022, 12:20
Американский генерал остепенил желающих войны с Россией неожиданным откровением
21 января 2022, 13:45
Американские журналисты набросились на Рябкова и были повержены. Хватило одной фразы
24 января 2022, 10:35
Все города построили русские: Казахам бросили вызов
23 января 2022, 01:55
Русские корабли под боком у США? Венесуэла готова сотрудничать с Россией в военном плане
22 января 2022, 10:10
Сверхдержава, которая заигралась
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.