Журналисты узнали об экспериментах, которые проводятся под патронажем Пентагона на бойцах Украины и Грузии.

Незалежная, которая хвастает получением военной техники от США и рвётся в НАТО, рискует ради амбиций жизнями своих солдат. Впрочем, по аналогичному сценарию всё развивается и в Грузии. Расследование болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой раскрыло череду медицинских экспериментов, которые проводятся на бойцах Украины и Грузии.

По данным Гайтанджиевой, Пентагон активно продвигает программу биологического взаимодействия Агентства по уменьшению угрозы обороны (DTRA). Данная программа включает исследования биологических агентов, смертельных вирусов и устойчивых к антибиотикам бактерий, изучаемых на местном населении.

Сейчас проводятся исследования на военных. Так, у более чем четырёх тысяч солдат на Украине уже отобраны образцы крови.

Их биоматериалы будут изучать в исследованиях на хантавирусы, вирус Конго-Крымской геморрагической лихорадки и другие.

"Нет информации и о том, какие ещё процедуры будут выполняться, за исключением того, что "о серьёзных инцидентах, в том числе со смертельным исходом, следует сообщать в течение 24 часов", - отмечается в расследовании Гайтанджиевой.

В Грузии проводятся аналогичные работы. Там под эксперименты попала тысяча новобранцев в военном госпитале в Гори. Их кровь будет проверена на наличие антител против четырнадцати патогенов.

Военкор Евгений Поддубный в своём телеграм-канале, комментируя раскрытые сведения о разработке Пентагона, лишь заметил: "Ради бракованных "Джавелинов" и списанных Ми-17 Украина готова торговать своими солдатами. Новая зрада".

Впрочем, оказалось, что эксперименты учёных США будут расширены. Ожидается, что следующий проект USAMRU-G, связанный с биологическими тестами на солдатах, должен начаться весной этого года в военном госпитале в Софии.