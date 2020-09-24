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Новая жертва "Новичка"? Политолог Соловей заявил, что его травили тем же ядом, что и Навального
24 сентября 2020, 21:50 • 113 • Политика
Политолог Валерий Соловей заявил, что его попытались отравить "Новичком", а когда не сработало, ударили железным прутом по голове. Теперь его безопасность обеспечивает "могущественная организация", добавил он.
На Украине нашли ещё одну жертву "Новичка". Ей оказался политолог Валерий Соловей. В интервью, данном украинскому журналисту Дмитрию Гордону, политолог заявил, что его якобы пытались отравить тем же веществом, что и Алексея Навального.
Соловей утверждает, что на его жизнь покушались уже дважды. В первый раз его отравили "Новичком", но он выжил вопреки всему. Второй раз он получил железным прутом по голове.
После этого политолог и вовсе сообщил, что состоит в могущественной организации, которая имеет больше власти, чем российские силовые структуры. По его словам, это международная неправительственная организация.
Политолог отметил, что через эту "могущественную организацию" он получает информацию о представителях политических элит. Также, по словам Соловья, организация обеспечивает его защиту.
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