Новая жертва "Новичка"? Политолог Соловей заявил, что его травили тем же ядом, что и Навального

На Украине нашли ещё одну жертву "Новичка". Ей оказался политолог Валерий Соловей. В интервью, данном украинскому журналисту Дмитрию Гордону, политолог заявил, что его якобы пытались отравить тем же веществом, что и Алексея Навального.

Соловей утверждает, что на его жизнь покушались уже дважды. В первый раз его отравили "Новичком", но он выжил вопреки всему. Второй раз он получил железным прутом по голове.

После этого политолог и вовсе сообщил, что состоит в могущественной организации, которая имеет больше власти, чем российские силовые структуры. По его словам, это международная неправительственная организация.

"Таких организаций в мире существует несколько. Я ассоциированный член восточно-европейского филиала одной из таких организаций", - сказал Соловей в интервью Гордону.

Политолог отметил, что через эту "могущественную организацию" он получает информацию о представителях политических элит. Также, по словам Соловья, организация обеспечивает его защиту.