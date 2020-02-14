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Новая жертва коронавируса - в Техасе: США признали 15 случаев заражения
14 февраля 2020, 14:24 • 43 • В мире
Власти Соединённых Штатов подтвердили ещё один, пятнадцатый по счёту, случай заражения коронавирусом. Мужчина, у которого диагностировали COVID-19, находится в Техасе.
При этом по состоянию на 11 февраля число заболевших было ещё 13, включая случай заражения в округе Сан-Диего. К тому моменту американские врачи проверили 398 человек.
1 февраля стало известно, что Дональд Трамп решил закрыть границы Соединённых Штатов из-за коронавируса, объявив о введении режима ЧС. Под ударом оказались иностранцы, побывавшие в Китае в последние две недели.
Как объяснил глава Минздрава Соединённых Штатов Алекс Азар, глава государства подписал соответствующий указ. Режим ЧС начал действовать со 2 февраля 2020 года. В рамках инициативы введён запрет на въезд в США иностранцев, которые "представляют риск передачи" коронавируса COVID-19. Речь идёт о людях, которые побывали на территории КНР в последние две недели. Исключение сделано для американских граждан и постоянных резидентов США.
О вспышке пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй власти КНР сообщили ВОЗ 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразилось более 28 тысяч человек, из них 565 умерли. В настоящее время заболевание диагностировано у 43 104 человек, более тысячи скончались.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. Как пишет Nation News, в России вирус внесён в перечень заболеваний, "представляющих опасность для окружающих".
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