Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Пешки на американской шахматной доске»: изменится ли политика США в отношении У...
Путин выдвинул требование по пенсиям в России. Чтобы без вариантов
ЦИК займется подготовкой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Игорь Панарин: Мировая политика Трансформация мира 2020
Главная / В мире

Новая жертва коронавируса - в Техасе: США признали 15 случаев заражения

14 февраля 2020, 14:24  •  43 • В мире
Власти Соединённых Штатов подтвердили ещё один, пятнадцатый по счёту, случай заражения коронавирусом. Мужчина, у которого диагностировали COVID-19, находится в Техасе.
При этом по состоянию на 11 февраля число заболевших было ещё 13, включая случай заражения в округе Сан-Диего. К тому моменту американские врачи проверили 398 человек.
1 февраля стало известно, что Дональд Трамп решил закрыть границы Соединённых Штатов из-за коронавируса, объявив о введении режима ЧС. Под ударом оказались иностранцы, побывавшие в Китае в последние две недели.
Как объяснил глава Минздрава Соединённых Штатов Алекс Азар, глава государства подписал соответствующий указ. Режим ЧС начал действовать со 2 февраля 2020 года. В рамках инициативы введён запрет на въезд в США иностранцев, которые "представляют риск передачи" коронавируса COVID-19. Речь идёт о людях, которые побывали на территории КНР в последние две недели. Исключение сделано для американских граждан и постоянных резидентов США.
О вспышке пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй власти КНР сообщили ВОЗ 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразилось более 28 тысяч человек, из них 565 умерли. В настоящее время заболевание диагностировано у 43 104 человек, более тысячи скончались.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. Как пишет Nation News, в России вирус внесён в перечень заболеваний, "представляющих опасность для окружающих".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
13 февраля 2020, 22:09
Турция пригрозила подключить США к ситуации в Идлибе. В Кремле ответили спокойно
13 февраля 2020, 15:39
Внук Назарбаева торгуется с Лондоном за политубежище, обещает рассказать о "коррупции России и Казахстана"
14 февраля 2020, 01:24
Второй раз за месяц: Трамп не справился с американской географией и вновь перепутал города
14 февраля 2020, 07:54
Четвёртый взрыв за трое суток. В Амстердаме снова взорвалась посылка
13 февраля 2020, 15:39
"Выйдем ли мы отсюда до конца войны?": В тюрьме сирийских боевиков нашли граффити пленников
14 февраля 2020, 01:09
«Задача — получить конкурентное преимущество»: США ввели санкции против трёх оборонных предприятий России
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 февраля 2020, 04:39
Тайная битва в глубине океанов
14 февраля 2020, 07:54
Киев отказался от эвакуации из Китая, украинцы молят о помощи: "Услышьте нас, по...
14 февраля 2020, 11:09
Россия ответит за Сирию: Убийство турецких солдат было посланием Кремлю
14 февраля 2020, 07:39
Аналогов нет: в США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД...
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили д...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2020, 17:24
Кто написал "12 стульев" на самом деле. Факты и доказательства
13 февраля 2020, 05:54
"Это какой-то глубинный комплекс": Коц об истерике украинских СМИ из-за поправок в Конституцию России
09 февраля 2020, 17:24
Новая схема сотен невинных жертв: Израильские лётчики опять прикрылись самолётом
10 февраля 2020, 09:24
«Крах системы»: в Польше не исключили последствий для НАТО в случае развала СНВ-III
09 февраля 2020, 01:09
"Не имеет значения, как началось": В казино США 200 человек заразились норовирусом
08 февраля 2020, 05:39
Путин оставил черную метку в каше для Лукашенко (Telegram. Обзор)
09 февраля 2020, 01:09
"Он правда в своём уме?": Политэксперт оценил визит Зеленского в Италию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.