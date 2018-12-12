Новая зачистка: Турция снова готовит операцию в Сирии

Турция собирается начать новую операцию на северо-востоке Сирии в ближайшие дни, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите оборонной промышленности в Анкаре.

«Турция начнет операцию к востоку от Евфрата через пару дней», — приводит его слова ФАН.

Глава государства отметил, что целью операции будет исключительно разгром террористических формирований. Он выразил надежду, что эта операция сделает данный регион стабильным. Эрдоган особенно подчеркнул, что турецкие военные не будут представлять угрозы для находящихся на этой территории американцев.

Последний раз Эрдоган упоминал о намерении Турции в ближайшее время очистить от террористических формирований восток реки Евфврат в Сирии на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине.

Кстати, ни Турция, ни США, ни возглавляемая Вашингтоном коалиция не получали разрешения сирийского правительства на проведение военных действий. К тому же у них нет мандата СБ ООН. Единственные страны, чье военное присутствие допустили в Дамаске, — это Россия и Иран.

В последнее время турецкий лидер неоднократно заявлял о намерениях провести операцию против курдских формирований «Силы народной самообороны» (YPG), сосредоточенных к востоку от берега реки Евфрат. В Анкаре YPG считают террористической организацией, связанной с «Рабочей партией Курдистана», которую признают террористической как Анкара, так и Вашингтон. Эта партия с 1984 года боролась за отделение от Турции юго-восточных провинций, населенных курдами, а также создание там независимого государства.

Ополченцы YPG являются частью «Сирийских демократических сил» (SDF) — крупного сирийско-курдского альянса, который США обучали, вооружали и поддерживали воздушными ударами во время операции против запрещенной в России группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). В результате нее под контролем курдов оказалась практически четверть территории Сирии.

Запланированная Эрдоганом военная операция уже третья операция Турции на территории Сирии. До этого были «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».

Операция «Щит Евфрата» была завершена в марте 2017 года. Она была направлена против боевиков ИГ и против курдских повстанцев. Операция длилась семь месяцев. Это самая крупная интервенция Турции в Сирии с начала войны. Главным итогом «Щита Евфрата» для Анкары стало то, что турецкие военные смогли помешать объединению курдских кантонов Джазира и Кобани на северо-востоке Сирии с кантоном Африн на северо-западе.

После этой операции настал черед «Оливковой ветви», которую проводили в кантоне Африн на северо-западе Сирии. Турция объявила о начале военной операции в 20 января этого года. В самом начале удары по Африну нанесла турецкая авиация. По заявлениям генштаба, бомбили позиции курдских бойцов. При этом как по версии самих курдов, удары приходились в основном на дома мирных жителей. По их данным, бомбардировка Африна началась около полуночи и продолжилась еще утром. Турецкие войска, по их словам, выпустили в общей сложности примерно 70 снарядов по курдским деревням в Африне.

Представитель YPG в Африне Райхат Рой отметил, что этот обстрел стал самой сильной бомбардировкой со стороны Турции с того момента, как со стороны Анкары увеличилось количество угроз начать военную операцию против курдов. Представитель курдской милиции предупредил, что YPG будут максимально жестко отвечать на любую атаку.

В то же время министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что операция началась с трансграничного обстрела, и турецкие военные не были направлены в Африн.

«Операция будет выполнена. Террористические организации будут изгнаны оттуда. Это может случиться сегодня, это может случиться завтра, это может случиться вечером. Операция в Африне может занять много времени», — отметил Джаникли.

21 января премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о начале наземной операции. По в турецком Генштабе заявили, что операция ведется «против террористических организаций РПК, сирийской курдской партии «Демократический союз», сил самообороны сирийских курдов (YPG)». Целью наступления там назвали «зачистку региона от террористов».

Заместитель министра иностранных дел Сирии Файяс Мекдад заявил, что воздушные силы САР будут сбивать любые турецкие истребители и другие военные самолеты, атакующие на какие бы то ни было объекты на сирийской территории.

«Сирия рассматривает любые воздушные атаки или наземные операции Турции против курдского анклава в региона Африн как «агрессивный акт» и нарушение международного права», — подчеркнул сирийский дипломат.

За неделю операции погибли 59 мирных граждан, 134 получили ранения.