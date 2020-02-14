Новая встреча "нормандской четвёрки" не за горами? Путин и Зеленский обсудили по телефону подготовку к саммиту

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, на которых обсудили подготовку к следующему саммиту "нормандской четвёрки". Такая информация поступила от пресс-службы Офиса президента Украины.

Сообщается, что лидеры обсудили между собой выполнение тех договорённостей, которые были достигнуты на прошлой встрече в "нормандском формате" 9 декабря 2019 в Париже. Кроме того, была поднята тема освобождения удерживаемых граждан, находящихся в заключении.

Стороны обсудили выполнение договорённостей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четвёрки", - гласит официальное сообщение.

Напомним также, что сегодня, 14 февраля, Путин подписал указы о помиловании трёх граждан России. Речь идёт о двух женщинах и одном мужчине. Они были помилованы из принципов гуманности, отмечается в соответствующих указах.