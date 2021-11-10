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Новая встреча Путина и Байдена: Источники рассекретили предварительный график
10 ноября 2021, 07:05 • 412 • Политика
Информированные источники рассекретили предварительный график контактов президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Новая очная встреча планируется уже в начале следующего года, а до неё - виртуальная.
Официально ни в Кремле, ни в Белом доме пока не дают никаких точных дат и прогнозов о новой встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уточнил в беседе с журналистами, что понимание в необходимости подобного саммита есть, а вот "чётких сроков пока нет".
Информированные источники "Коммерсанта" рассекретили предварительный график контактов двух лидеров. Новая личная встреча планируется. По информации инсайдера, ориентировочно двусторонний очный саммит Путина и Байдена может пройти уже в начале следующего года.
Но ей, как предполагается, будет предшествовать виртуальная встреча - в онлайн формате. Эта беседа может пройти ещё до конца текущего года.
Среди тем, которые планируют затронуть лидеры, называются в том числе и ранее достигнутые ими договорённости - то, что обсуждалось в ходе саммита 16 июня в Женеве.
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