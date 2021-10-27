Новая война в Донбассе. Разведданные и официальная позиция

Обострение в Донбассе продолжается на протяжении нескольких дней. ВСУ создают новые укрепрайоны, а по защитникам ДНР и ЛНР бьют с турецких "Байрактаров".

Ситуация на линии разграничения в Донбассе остаётся сложной на протяжении долгих лет. Однако к острой фазе войны Киев предпочитал не переходить. Теперь же стало ясно, что украинские военные готовят новые укрепрайоны, чтобы бить по позициям независимых республик. А поддержку с неба осуществляют турецкие "Байрактары". Что же стало причиной очередного обострения?

Официально от Генштаба Украины

Первыми о применении турецких дронов "Байрактар" в Донбассе сообщили украинские активисты. Впрочем, информационно людей готовили к этому давно. Вышли несколько репортажей о подготовке "карабахского сценария" и якобы неминуемой победе Киева в противостоянии на юго-востоке Украины. А накануне видео с полётом дрона было опубликовано Генштабом Украины.

В ролике запечатлён момент ракетного удара по гаубице и разбегающиеся артилеристы. За кадром можно расслышать какие-то комментарии, но разобрать о чём именно говорят сложно. Кроме того, непонятно, когда именно был нанесён удар и по какой местности. Словом, картинка есть - смысла нет.

В комментарии к ролику военные настаивают, что им удалось уничтожить артиллерийское орудие.

Что говорят источники

О новой фазе военного противостояния рассказывают военные корреспонденты. Так, сегодня стало ясно, что украинские военные развернули через реку у Старомарьевки понтонную переправу. Информацию подтвердили источники проекта WarGonzo военкора Семёна Пегова. Кроме того, о понтонной переправе сообщил военкор Андрей Руденко.

Предполагается, что украинские военные готовят для себя в Старомарьевке укрепрайон, чтобы вести из этой точки обстрелы защитников Донбасса.

Бойцы, которые оценивали обстановку в поле после сообщений о провокациях ВСУ под Тельманово, рассказывают, что украинские военные воспользовались рельефом местности и поставили понтоны там, где река делает изгиб, - этот участок не просматривается напрямую с позиций НМ ДНР, - добавили авторы WarGonzo.

В то же время сведений о переправе тяжёлой техники через понтонную переправу нет. Однако настораживает сам факт того, что такая возможность переброски у ВСУ появилась, отмечают военные на местах.

С чем связано обострение?

На эту тему размышляет военный корреспондент "Комсопольской правды" Дмитрий Стешин. Он считает, что для сегодняшнего обострения есть несколько причин. И накануне в полной мере они проявились между Тельманово и Гранитным.

Стешин полагает, что за действиями Украины стоят США, которые используют последнюю возможность сорвать запуск "Северного потока-2". Они и потребовали от Украины - "обострить".

При этом ни США не готовы идти до конца. Им нужно лишь обострение с последствиями для России. Украина тоже прекрасно понимает, что можно не рассчитать и повторить судьбу Грузии в 2008 году. И с Россией по газу и транзиту договориться было бы хорошо. Сложный расклад.

Стешин полагает, что в ближайшие дни ВСУ будут "выдалбливать инфраструктуру". Это известный план, который уже реализовали осенью 2014 года, причём примерно в эти же дни.

"Тогда я делал репортаж о подготовке Донецка к отопительному сезону. Был поражён, сколько в городе котельных с прямыми попаданиями. То есть, они являлись целями. Кроме котельных есть более интересные объекты для разрушения. Россия может счесть недостаточным поводом для "принуждения к миру" Украины, разрушение каких-то котельных и трансформаторных будок. Европа не поймёт. А исход нелояльного населения с Донбасса будет только на руку Украине, благо у них есть российские паспорта.

С такой же целью ВСУ долбили по Славянску хаотично. Но сначала вырубили все городские блага", - пояснил Стешин.

Первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук во многом согласен со Стешиным. В беседе с Царьградом он рассказал о своём видении ситуации:

Украина переводит замороженный конфликт в размороженное состояние, фактически, актуализирует его. Зачем она это делает? Причин две. Первая - повышение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, потому что он уже вошёл в избирательную кампанию и ему нужна поддержка националистов. А вторая - выполнение западного заказа по дискредитации России накануне запуска "Северного потока-2", потому что это формальный повод для того, чтобы заморозить его ввод в действие. Обвинение в нарушении минских соглашений для формального повода вполне подходит, - подчеркнул спикер.

Добавим, "Первый русский" следит за развитием ситуации в Донбассе и рассказывает о происходящем в специальном разделе.