Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр...
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба...
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
Главная / Политика

Новая война в Донбассе. Разведданные и официальная позиция

27 октября 2021, 12:15  •  435 • Политика
Обострение в Донбассе продолжается на протяжении нескольких дней. ВСУ создают новые укрепрайоны, а по защитникам ДНР и ЛНР бьют с турецких "Байрактаров".
Ситуация на линии разграничения в Донбассе остаётся сложной на протяжении долгих лет. Однако к острой фазе войны Киев предпочитал не переходить. Теперь же стало ясно, что украинские военные готовят новые укрепрайоны, чтобы бить по позициям независимых республик. А поддержку с неба осуществляют турецкие "Байрактары". Что же стало причиной очередного обострения?

Официально от Генштаба Украины

Первыми о применении турецких дронов "Байрактар" в Донбассе сообщили украинские активисты. Впрочем, информационно людей готовили к этому давно. Вышли несколько репортажей о подготовке "карабахского сценария" и якобы неминуемой победе Киева в противостоянии на юго-востоке Украины. А накануне видео с полётом дрона было опубликовано Генштабом Украины.
В ролике запечатлён момент ракетного удара по гаубице и разбегающиеся артилеристы. За кадром можно расслышать какие-то комментарии, но разобрать о чём именно говорят сложно. Кроме того, непонятно, когда именно был нанесён удар и по какой местности. Словом, картинка есть - смысла нет.
В комментарии к ролику военные настаивают, что им удалось уничтожить артиллерийское орудие.

Что говорят источники

О новой фазе военного противостояния рассказывают военные корреспонденты. Так, сегодня стало ясно, что украинские военные развернули через реку у Старомарьевки понтонную переправу. Информацию подтвердили источники проекта WarGonzo военкора Семёна Пегова. Кроме того, о понтонной переправе сообщил военкор Андрей Руденко.
Предполагается, что украинские военные готовят для себя в Старомарьевке укрепрайон, чтобы вести из этой точки обстрелы защитников Донбасса.
Бойцы, которые оценивали обстановку в поле после сообщений о провокациях ВСУ под Тельманово, рассказывают, что украинские военные воспользовались рельефом местности и поставили понтоны там, где река делает изгиб, - этот участок не просматривается напрямую с позиций НМ ДНР, - добавили авторы WarGonzo.
В то же время сведений о переправе тяжёлой техники через понтонную переправу нет. Однако настораживает сам факт того, что такая возможность переброски у ВСУ появилась, отмечают военные на местах.

С чем связано обострение?

На эту тему размышляет военный корреспондент "Комсопольской правды" Дмитрий Стешин. Он считает, что для сегодняшнего обострения есть несколько причин. И накануне в полной мере они проявились между Тельманово и Гранитным.
Стешин полагает, что за действиями Украины стоят США, которые используют последнюю возможность сорвать запуск "Северного потока-2". Они и потребовали от Украины - "обострить".
При этом ни США не готовы идти до конца. Им нужно лишь обострение с последствиями для России. Украина тоже прекрасно понимает, что можно не рассчитать и повторить судьбу Грузии в 2008 году. И с Россией по газу и транзиту договориться было бы хорошо. Сложный расклад.
Стешин полагает, что в ближайшие дни ВСУ будут "выдалбливать инфраструктуру". Это известный план, который уже реализовали осенью 2014 года, причём примерно в эти же дни.
"Тогда я делал репортаж о подготовке Донецка к отопительному сезону. Был поражён, сколько в городе котельных с прямыми попаданиями. То есть, они являлись целями. Кроме котельных есть более интересные объекты для разрушения. Россия может счесть недостаточным поводом для "принуждения к миру" Украины, разрушение каких-то котельных и трансформаторных будок. Европа не поймёт. А исход нелояльного населения с Донбасса будет только на руку Украине, благо у них есть российские паспорта.
С такой же целью ВСУ долбили по Славянску хаотично. Но сначала вырубили все городские блага", - пояснил Стешин.
Первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук во многом согласен со Стешиным. В беседе с Царьградом он рассказал о своём видении ситуации:
Украина переводит замороженный конфликт в размороженное состояние, фактически, актуализирует его. Зачем она это делает? Причин две. Первая - повышение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского, потому что он уже вошёл в избирательную кампанию и ему нужна поддержка националистов. А вторая - выполнение западного заказа по дискредитации России накануне запуска "Северного потока-2", потому что это формальный повод для того, чтобы заморозить его ввод в действие. Обвинение в нарушении минских соглашений для формального повода вполне подходит, - подчеркнул спикер.
Добавим, "Первый русский" следит за развитием ситуации в Донбассе и рассказывает о происходящем в специальном разделе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





435
Источник
Похожие новости
27 октября 2021, 02:55
Глава Крыма обратился к Зеленскому из-за полуострова. Хватило 12 секунд
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
27 октября 2021, 02:55
Опытный Лавров загадал Норвегии логическую задачку
27 октября 2021, 01:10
"В момент сдали": Сатановский объяснил, почему Запад прогибается перед Турцией, а не перед Россией
27 октября 2021, 08:45
Молдавия затаилась в ожидании шагов от "перепуганного "Газпрома": Хитрый план Кишинёва раскрыт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
22 октября 2021, 12:40
Министра обороны Германии, пугавшей Россию, поймали на глупости
24 октября 2021, 11:55
Три удара: США опубликовали план уничтожения России
23 октября 2021, 03:50
Капитан США заочно поспорил со Столтенбергом об Украине: "Путин будет действовать"
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
26 октября 2021, 07:40
Аналитик раскусил "план Путина" по газу. Украине не понравится
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.