Новая война? Источник сообщил, как США перебрасывают военные грузы в Ливию

Источник "РИА Новости" в дипломатических кругах проинформировал об увеличивающейся активности США в Ливии. Дипломат заявил: есть основания думать, что американцы перебрасывают военные грузы в Ливию. В результате Штаты подталкивают стороны конфликта к вооружённому противостоянию. Это делается с целью обеспечить американские интересы.

Напомним, совсем недавно штатовцы обвиняли русских в провокациях в Ливии. Американские военные заявили, что наши военные якобы перебрасывают в Ливию технику и бойцов ЧВК Вагнера. Военные США уверены, что именно это приводит к интервенции Турции в стране.

"Мы обеспокоены притоком в Ливию российской военной техники, оружия и российских наёмников из группы Вагнера. Присутствие России привело к значительной турецкой интервенции", - заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.

В Госдепартаменте США призвали к "деэскалации конфликта". Однако факта присутствия русских военных в Ливии доказано не было. При этом ранее МИД России уже опровергал эту информации и заявлял, что данные о присутствии бойцов ЧВК Вагнера в Ливии основаны на подтасовке фактов. Переброска техники в страну не осуществлялась.