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Новая война? Источник сообщил, как США перебрасывают военные грузы в Ливию

19 июня 2020, 09:00  •  121 • В мире
Источник в дипломатических кругах сообщил журналистам, что в Ливии могут снова начаться боевые действия. Выяснилось, что США пересылают в страну военные грузы. При этом сами американцы недавно обвиняли русских в том, что они якобы устраивают провокации в Ливии, хотя никаких доказательств этому не было.
Источник "РИА Новости" в дипломатических кругах проинформировал об увеличивающейся активности США в Ливии. Дипломат заявил: есть основания думать, что американцы перебрасывают военные грузы в Ливию. В результате Штаты подталкивают стороны конфликта к вооружённому противостоянию. Это делается с целью обеспечить американские интересы.
Напомним, совсем недавно штатовцы обвиняли русских в провокациях в Ливии. Американские военные заявили, что наши военные якобы перебрасывают в Ливию технику и бойцов ЧВК Вагнера. Военные США уверены, что именно это приводит к интервенции Турции в стране.
"Мы обеспокоены притоком в Ливию российской военной техники, оружия и российских наёмников из группы Вагнера. Присутствие России привело к значительной турецкой интервенции", - заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.
В Госдепартаменте США призвали к "деэскалации конфликта". Однако факта присутствия русских военных в Ливии доказано не было. При этом ранее МИД России уже опровергал эту информации и заявлял, что данные о присутствии бойцов ЧВК Вагнера в Ливии основаны на подтасовке фактов. Переброска техники в страну не осуществлялась.

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