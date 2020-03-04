Новая волна протестов в Молдове: «Делаем майдан – как в Киеве»!

Борьба с Россией как технология государственного переворота

2 марта, в день 28-й годовщины начала гражданской войны берегах Днестра, Молдову тряхнуло «духом майдана». Прозвучал призыв: «Делаем майдан! Делаем майдан – как в Киеве!»

В Кишинёве вышли с протестом участники боевых действий на Днестре. Протест был с двойным дном: под социальными требованиями скрывалась политическая основа. Ораторы требовали отправить в отставку не только главу Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоя, одобрительно отозвавшегося о российских миротворцах, но и всё правительства Иона Кику.

Протесты в Молдове 2 марта 2020 года

Масштаб событий на площади Великого национального собрания был не слишком большим, но центр молдавской столицы оказался парализован. И это – ответ тем комментаторам, которые не видят в таких акциях угрозы, уверяя, что с приближением пасхальных праздников протесты будут стихать. На Украине, напомним, приготовления к перевороту начались примерно за месяц до новогодних и рождественских праздников. Тамошние власти тоже рассчитывали, что праздники утихомирят толпу, но ошиблись.

Митинг в Кишинёве поддержали лидеры партий «Действие и солидарность» (PAS) и Платформа «Достоинство и правда» (DA) – половинки блока ACUM, ещё недавно состоявшего в ситуационной коалиции с социалистами. Лидер PAS Майя Санду возглавляла правительство, а глава DA Андрей Нэстасе занимал пост министра внутренних дел. Оба действовали с прицелом на то, чтобы отнять у Додона президентский пост. Нэстасе стремился стать и генеральным примаром Кишинёва, но проиграл выборы социалисту Иону Чебану. Упустив столицу Молдовы, ACUM покинул правительство.

И Санду, и Нэстасе видят себя в президентском кресле, но за последним закрепилась слава неудачника. У Майи Санду шансов больше, но недостаточно для победы на выборах. А для майдана по украинскому образцу – в самый раз.

Учитывая, что выборы президента состоятся осенью 2020 года (возможно, 8 ноября), официальный старт кампании будет дан в начале сентября, но неофициальный произошёл 1-2 марта. За два дня в Кишинёве прошли два митинга с требованиями отставки правительства, роспуска парламента и объявления досрочных выборов. «Еженедельно мы наблюдаем за позорными и унизительными рабочими заседаниями президента республики, председателя парламента и премьер-министра. Чем они отличаются от знаменитых заседаний советских времён? Он позволяет себе оскорблять послов государств-членов ЕС, которые оказывают нам постоянную поддержку. Он бросает вызов нашим национальным ценностям, унижает наше достоинство и нашу независимость, которую с таким количеством жертв защитили наши комбатанты в трудные времена в 1992 году в войне с Российской Федерацией», – сказано в резолюции нового движения, заявившего о себе на площади Великого национального собрания за день до протестов участников боевых действий 1992 года.

Протест «неполитического» движения 1 марта 2020 года

«Мы должны быть едины, выйти и свергнуть их!» – призвал молдавскую молодёжь один из участников этого движения, которое изобрело «войну с Российской Федерацией». «Войны с Российской Федерацией не было. Не надо врать. Был расстрел безоружных женщин и детей в Бендерах "храбрыми" комбатантами, и тогда российская армия встала на защиту граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра и не желающих разговаривать на румынском языке и воссоединятся с самой нищей страной Европы – Романией маре», – комментируют резолюцию путчистов читатели «Молдавских ведомостей».

В протестах 2 марта отметилась и молодая политическая поросль – движение Unirea, объединившее пять прорумынс ких партий . Унионисты потребовали отправить президента Молдовы Игоря Додона в тюрьму. А «активист-общественник» Василе Синигур заявил, что президент Молдовы – «враг этой земли, этого языка» и картинно разбил стекло в здании правительства при неудавшейся попытке штурма. Синигур известен: он рисовал свастику на памятнике советским воинам-освободителям, малевал лозунги унионистов на стеле при въезде в Комрат (столица АТО Гагаузия), устраивал пикет в поддержку визита в страну Джона Болтона. Этого профессионального провокатора молдавская пресса называет «унионистом без тормозов» .

«Унионист без тормозов» размахивал буздуганом (булавой), клеймил Додона и штурмовал здание правительства Молдовы

«В толпе всегда должен быть такой заводила, который “придаст смелости” другим… Его кураторы могут очень по-разному использовать его, в том числе и сделать из него «сакральную жертву», но Синигуру это знать не обязательно», – пишет молдавский эксперт Михаил Амерберг.

Депутат от партии социалистов Богдан Цырдя комментирует призывы к майдану в Молдове: «Поставлена задача извне – любой ценой спровоцировать досрочные парламентские выборы. Желательно до апреля, то есть до получения кредита из РФ на дороги. Кое-кто в США рассматривает правительство И. Кику как пророссийское, от которого нужно избавиться любой ценой». По его мнению, у мартовских протестов есть и вторая сторона: бизнес-интересы олигархии.

Кстати, с протестующими правительство многие вопросы решило в ходе совместной встречи, но это не помешало лидерам протестов заявить, что «первую битву мы выиграли, но война продолжается». Кому-то действительно эта «война» очень нужна.

Партии социалистов видится за этими событиями тень сбежавшего олигарха Влада Плахотнюка. В подручных – Илан Шор. Всё может быть. В феврале молдавские демократы раскололись, появилась группа Pro Moldova, и этот раскол поначалу рассматривали как месть Плахотнюка бывшим соратникам: дескать, без меня и ДПМ не бывать! Однако замысел бывшего хозяина Молдовы может быть более изощрённым: его демократы в парламенте оказались в связке с социалистами лишь из соображений тактики, и от них зависит, быть нынешнему правительству Иона Кику или не быть. Плахотнюк не оставил планов вернуться в Молдову, а для этого ему нужно либо большинство в парламенте, либо переворот, либо то и другое. Поэтому: «Делаем майдан – как в Киеве!»

В конце февраля, кстати, U.S. News & World Report выстрелило статьёй о том, что надо бы вернуть в Молдову Плахотнюка: мол, ему одному удавалось… «сдерживать Россию» на молдавском направлении. «Если Евросоюз собирается удержать Молдавию в сфере своего влияния и обеспечить её возвращение к какой-то форме демократии, то тогда возвращение Плахотнюка является единственным решением, способным обеспечить территориальную целостность государства. Каким бы ни был Плахотнюк, он стремился улучшить отношения с НАТО», – заявило американское издание.

Возможно, Плахотнюк эту статью и пролоббировал , чтобы изобразить поддержку его персоны Западом, но не это главное. Главное – умело составленный «букет» политических лозунгов протестующих в Кишинёве: против Додона, против «советских времён», против русского языка, против России…

Протестующие сначала требуют отставки министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя только потому, что тот напомнил, как всё было на самом деле: «И, если говорить по фактам, армия Российской Федерации, размещённая тогда в приднестровском регионе, тогда вмешалась, чтобы остановить кровопролитие». Потом с правительством находят общий язык, а от Чокоя ждут извинений. Казалось, конфликт исчерпан. Однако в игру вступает Андрей Нэстасе: DA снова желает включить в повестку дня парламента вотум о недоверии главе молдавского внешнеполитического ведомства, несмотря на то, что от этой идеи блок ACUM отказался 18-19 февраля. Вотум недоверия Чокою поддержит и осколок ДПМ – Pro Moldova.