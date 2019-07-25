Новая военная доктрина Поднебесной. Важнейшее место в ней занимает Россия • 14 • Аналитика









Белая книга красного Китая

«Белая книга по обороне» — так называется открытая версия китайской официальной военной доктрины, которая была недавно опубликована Информационным бюро Государственного совета КНР. В издании, названном «Китайская национальная оборона в новую эпоху», ключевые акценты расставляются на общей оценке мировой военно-политической ситуации, выявлении угроз со стороны других сильных государств, возможной реакции Китая на вызовы в сфере обороны и национальной безопасности.



Само словосочетание «новая эпоха» активно используется в Китае, особенно китайским руководством, для описания текущего этапа политического и экономического развития КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает обеспечить к 2050 году мировое лидерство Поднебесной, для чего особое внимание уделяется технологиям, продвижению китайских экономических интересов и, соответственно, их военно-политическому обеспечению.



В 2015 году в Пекине уже выходила предыдущая версия военной доктрины КНР. Несмотря на то, что в 2015 году вовсю шли войны на Украине, в Сирии, в Ливии и многих других странах мира, а Россия находилась под действием санкций ЕС и США, в Китае мировую политическую обстановку все же оценивали весьма оптимистично. Так, в старой военной доктрине утверждалось, что в мире ослабевают тенденции к войне.



Весьма позитивно в старой доктрине оценивались и взаимоотношения Китая с другими странами. Напомним, что тогда США еще не начали свои торговые войны против Поднебесной, уровень напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая и Южно-Китайское море, также был значительно ниже, чем сейчас.



За четыре года, как можно сделать вывод, сравнив предыдущую и текущую китайские военные доктрины, обстановка в мире изменилась, причем далеко не в самую лучшую сторону. Новая «Белая книга» в три раза превосходит по объему предыдущую, а значит, что китайским стратегам есть о чем писать, какие вызовы и риски в своей работе рассматривать.



Независимость Тайваня как главная угроза интересам Китая

По-прежнему в Пекине считают основной угрозой национальной безопасности Китая сам факт существования Китайской Республики, как официально называется Тайвань. Островное государство, возникшее после гражданской войны в Китае, сохраняет свою независимость уже почти семь десятилетий.



Тайвань пользуется поддержкой США, Японии и целого ряда других государств, имеет и свою хорошо вооруженную армию. Поэтому о силовом решении «тайваньского вопроса» речь не идет и идти не может. Но Пекин испытывает страшный дискомфорт от того, что в мире есть еще одно государство, называющее себя Китаем и пытающееся претендовать на статус «подлинного» Китая.







В новой военной доктрине Тайвань упоминается 14 раз, тогда как в предыдущей авторы вспоминали о нем лишь три раза. Это означает, что в Китае за последние четыре года еще больше обеспокоились «тайваньским вопросом».



Пекин обвиняет остров в нежелании признавать Китай единым и неделимым, а тема территориальной целостности, как известно, для КНР является одной из наиболее болезненных (в том числе и потому, что в западной части страны весьма актуальны проблемы тибетского и особенно уйгурского сепаратизма).



Отдельного внимания удостоена правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия, политикой которой в Пекине крайне недовольны. В документе даже подчеркивается, что Китай готов применить мощь своих вооруженных сил против тех, кто собрался отстаивать независимость Тайваня.





Но дело не только в идеологии и символах. Тайвань, расположенный в непосредственной близости от китайского побережья, является союзником США и фактически американским форпостом, что действительно представляет собой прямую угрозу китайской национальной безопасности. Чем больше США присутствуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем большую обеспокоенность и большее раздражение вызывает у китайского руководства и политика тайваньских властей, и сам факт существования независимой республики.



В целом же, если абстрагироваться от темы отношений с Тайванем, обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе все же оценивается в «Белой книге» как достаточно приемлемая. Причем отдельное внимание уделяется Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), про которую в военной доктрине пишут, что она проводит политику неприсоединения и не направлена против какой-либо конкретной страны.



Против ядерной гонки

В «Белой книге» рассматривается и вновь ставшая очень актуальной проблема гонки вооружений, в том числе ядерных. Пекин подчеркивает, что Китай принципиально не участвует в гонках вооружений с какими-либо другими странами. Это связано с изначальной позицией КНР – неприменению ядерного оружия первым.



Мы также всегда были верны принципу безоговорочно не применять и не запугивать ядерным оружием страны и регионы, не обладающие ядерным оружием,

— подчеркивается в военной доктрине КНР.



Китайское руководство отмечает, что ядерный потенциал страны сохраняется на минимальном уровне, для обеспечения национальной безопасности. В перспективе же Китай вообще выступает за полный и окончательный запрет ядерного оружия и его полное уничтожение.







В этом, кстати, китайская официальная военная доктрина отличается от позиции США. Негативное отношение китайского государства к ядерному оружию, декларируемое миролюбие связано с самой спецификой национального менталитета, с китайской философией, тысячелетиями определявшей идеологию страны.



Не стоит считать Китай этаким миролюбивым ягненком, просто для достижения своих целей Пекин считает необходимым действовать методами «мягкой силы». Принцип «вода побеждает камень» играет важную роль во внешней политике КНР, соответственно Китай вполне может обойтись и без постоянных угроз «ядерной дубинкой».



Важность сотрудничества с Россией

По сравнению с предыдущей военной доктриной, в текущем документе гораздо больше внимания уделено вопросам военно-политического сотрудничества с Российской Федерацией. Отношения с Россией начинают играть для Китая все большую роль, в том числе и в сфере обеспечения национальной безопасности. Об этом свидетельствует и то, что в новой доктрине число упоминаний России выросло до 24, а в 2015 году Россию упоминали в китайской военной доктрине лишь два раза.



В «Белой книге» подчеркивается особая важность военного сотрудничества с Россией, перечисляются все совместные учения, которые Народно-освободительная армия Китая проводила с Вооруженными силами Российской Федерации в течение последних лет. Например, специально подчеркивается, что в августе-сентябре 2018 года Народно-освободительная армия Китая впервые участвовала в стратегических военных учениях «Восток», которые были организованы Вооруженными силами Российской Федерации.







Отмечается важность стратегических консультаций между представителями военного руководства России и Китая. Между двумя государствами поддерживаются постоянные контакты на уровне руководства министерств обороны, генеральных штабов.

Россия «вторглась» или Корея «хулиганила»? Что случилось в небе над Японским морем

И это не только слова. События последнего времени показывают, что Россия и Китай действительно сотрудничают в военной сфере все теснее. Например, было организовано совместное воздушное патрулирование неба над Японским морем – да, то самое, которое вызвало столь болезненную реакцию со стороны Южной Кореи и Японии. До этого столь тесно Россия взаимодействовала с Китаем в военной сфере лишь в 1940-е – 1950-е годы, в том числе и во время Корейской войны, где советские военнослужащие сражались на стороне северокорейских коммунистов бок о бок со своими коллегами из Народно-освободительной армии Китая.



Россия играет важную роль в подготовке китайских военных кадров, в обеспечении НОАК новейшими образцами вооружений. Поскольку руководство КНР реализует курс на модернизацию китайской армии, роль технологий и современного оружия повышается. Прежняя стратегия КНР, опиравшаяся на численное превосходство в населении и, соответственно, мобилизационном резерве, уходит в прошлое. Современная китайская армия, как считают Си Цзиньпин и его ближайшее окружение, должна брать не столько численностью, сколько технологиями. И здесь очень важно сотрудничество с Россией.



В настоящее время Россия фактически доминирует на китайском рынке вооружений, являясь главным поставщиком оружия в КНР. И запрос на российскую военную технику и российские военные технологии в Поднебесной только растет, что также связано с курсом на перевооружение и переоснащение Народно-освободительной армии Китая.



Кроме того, в Пекине прекрасно понимают, что в одиночку нельзя не только выиграть противостояние с Соединенными Штатами, но и обеспечить равновесие сторон. Ведь у США в союзниках ядерные державы Франция и Великобритания, весь блок НАТО, целый ряд партнеров и сателлитов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – от Японии и Южной Кореи до того же Тайваня. Поэтому Китаю просто не остается иного выхода, как сотрудничать с Россией, особенно если учесть, что наши интересы во многих регионах мира в целом совпадают.







Например, и Россия, и Китай крайне заинтересованы в снижении масштабов американского военно-политического влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но решить эту задачу можно только совместными усилиями, поскольку Вашингтон не только не собирается уходить из АТР, но и постоянно наращивает мощь своих военно-морских и военно-воздушных сил, базирующихся в регионе.



Правда, помимо Азиатско-Тихоокеанского региона, России и Китаю стоило бы развивать взаимодействие и в других уголках планеты. В частности, Пекин и Москва могли бы сыграть важную роль в упреждении крайне вероятного нового конфликта в Персидском заливе, направив свои военные корабли для патрулирования Ормузского пролива. Военное присутствие России и Китая стало бы идеальным «противоядием» против американских агрессивных планов в отношении Ирана.



Не решить без совместного сотрудничества и проблему защиты Венесуэлы, а также Кубы и Никарагуа, от агрессивной политики Вашингтона, до сих пор не собирающегося мириться с существованием в непосредственной близости от своих границ политических режимов, не подчиняющихся американским интересам.



Военное сотрудничество России и Китая рассматривается многими аналитиками как одна из главных гарантий против развязывания новых крупномасштабных войн Соединенными Штатами и их союзниками. Все же когда две такие мощные державы как РФ и КНР сотрудничают друг с другом и являются в известной степени военно-политическими союзниками, в Вашингтоне остерегаются предпринимать какие-то агрессивные действия и против России, и против Китая, и против многих других государств, которые не вписываются своей политикой в идеальную модель американского мирового порядка. Россия – главный военно-политический союзник КНР, а США представляют своими действиями угрозу и национальной безопасности Китая, и миру в целом. К таким выводам приходят китайские стратеги в новой военной доктрине КНР, опубликованной 24 июля 2019 года.«Белая книга по обороне» — так называется открытая версия китайской официальной военной доктрины, которая была недавно опубликована Информационным бюро Государственного совета КНР. В издании, названном «Китайская национальная оборона в новую эпоху», ключевые акценты расставляются на общей оценке мировой военно-политической ситуации, выявлении угроз со стороны других сильных государств, возможной реакции Китая на вызовы в сфере обороны и национальной безопасности.Само словосочетание «новая эпоха» активно используется в Китае, особенно китайским руководством, для описания текущего этапа политического и экономического развития КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает обеспечить к 2050 году мировое лидерство Поднебесной, для чего особое внимание уделяется технологиям, продвижению китайских экономических интересов и, соответственно, их военно-политическому обеспечению.В 2015 году в Пекине уже выходила предыдущая версия военной доктрины КНР. Несмотря на то, что в 2015 году вовсю шли войны на Украине, в Сирии, в Ливии и многих других странах мира, а Россия находилась под действием санкций ЕС и США, в Китае мировую политическую обстановку все же оценивали весьма оптимистично. Так, в старой военной доктрине утверждалось, что в мире ослабевают тенденции к войне.Весьма позитивно в старой доктрине оценивались и взаимоотношения Китая с другими странами. Напомним, что тогда США еще не начали свои торговые войны против Поднебесной, уровень напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая и Южно-Китайское море, также был значительно ниже, чем сейчас.За четыре года, как можно сделать вывод, сравнив предыдущую и текущую китайские военные доктрины, обстановка в мире изменилась, причем далеко не в самую лучшую сторону. Новая «Белая книга» в три раза превосходит по объему предыдущую, а значит, что китайским стратегам есть о чем писать, какие вызовы и риски в своей работе рассматривать.По-прежнему в Пекине считают основной угрозой национальной безопасности Китая сам факт существования Китайской Республики, как официально называется Тайвань. Островное государство, возникшее после гражданской войны в Китае, сохраняет свою независимость уже почти семь десятилетий.Тайвань пользуется поддержкой США, Японии и целого ряда других государств, имеет и свою хорошо вооруженную армию. Поэтому о силовом решении «тайваньского вопроса» речь не идет и идти не может. Но Пекин испытывает страшный дискомфорт от того, что в мире есть еще одно государство, называющее себя Китаем и пытающееся претендовать на статус «подлинного» Китая.В новой военной доктрине Тайвань упоминается 14 раз, тогда как в предыдущей авторы вспоминали о нем лишь три раза. Это означает, что в Китае за последние четыре года еще больше обеспокоились «тайваньским вопросом».Пекин обвиняет остров в нежелании признавать Китай единым и неделимым, а тема территориальной целостности, как известно, для КНР является одной из наиболее болезненных (в том числе и потому, что в западной части страны весьма актуальны проблемы тибетского и особенно уйгурского сепаратизма).Отдельного внимания удостоена правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия, политикой которой в Пекине крайне недовольны. В документе даже подчеркивается, что Китай готов применить мощь своих вооруженных сил против тех, кто собрался отстаивать независимость Тайваня.Но дело не только в идеологии и символах. Тайвань, расположенный в непосредственной близости от китайского побережья, является союзником США и фактически американским форпостом, что действительно представляет собой прямую угрозу китайской национальной безопасности. Чем больше США присутствуют в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем большую обеспокоенность и большее раздражение вызывает у китайского руководства и политика тайваньских властей, и сам факт существования независимой республики.В целом же, если абстрагироваться от темы отношений с Тайванем, обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе все же оценивается в «Белой книге» как достаточно приемлемая. Причем отдельное внимание уделяется Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), про которую в военной доктрине пишут, что она проводит политику неприсоединения и не направлена против какой-либо конкретной страны.В «Белой книге» рассматривается и вновь ставшая очень актуальной проблема гонки вооружений, в том числе ядерных. Пекин подчеркивает, что Китай принципиально не участвует в гонках вооружений с какими-либо другими странами. Это связано с изначальной позицией КНР – неприменению ядерного оружия первым.— подчеркивается в военной доктрине КНР.Китайское руководство отмечает, что ядерный потенциал страны сохраняется на минимальном уровне, для обеспечения национальной безопасности. В перспективе же Китай вообще выступает за полный и окончательный запрет ядерного оружия и его полное уничтожение.В этом, кстати, китайская официальная военная доктрина отличается от позиции США. Негативное отношение китайского государства к ядерному оружию, декларируемое миролюбие связано с самой спецификой национального менталитета, с китайской философией, тысячелетиями определявшей идеологию страны.Не стоит считать Китай этаким миролюбивым ягненком, просто для достижения своих целей Пекин считает необходимым действовать методами «мягкой силы». Принцип «вода побеждает камень» играет важную роль во внешней политике КНР, соответственно Китай вполне может обойтись и без постоянных угроз «ядерной дубинкой».По сравнению с предыдущей военной доктриной, в текущем документе гораздо больше внимания уделено вопросам военно-политического сотрудничества с Российской Федерацией. Отношения с Россией начинают играть для Китая все большую роль, в том числе и в сфере обеспечения национальной безопасности. Об этом свидетельствует и то, что в новой доктрине число упоминаний России выросло до 24, а в 2015 году Россию упоминали в китайской военной доктрине лишь два раза.В «Белой книге» подчеркивается особая важность военного сотрудничества с Россией, перечисляются все совместные учения, которые Народно-освободительная армия Китая проводила с Вооруженными силами Российской Федерации в течение последних лет. Например, специально подчеркивается, что в августе-сентябре 2018 года Народно-освободительная армия Китая впервые участвовала в стратегических военных учениях «Восток», которые были организованы Вооруженными силами Российской Федерации.Отмечается важность стратегических консультаций между представителями военного руководства России и Китая. Между двумя государствами поддерживаются постоянные контакты на уровне руководства министерств обороны, генеральных штабов.И это не только слова. События последнего времени показывают, что Россия и Китай действительно сотрудничают в военной сфере все теснее. Например, было организовано совместное воздушное патрулирование неба над Японским морем – да, то самое, которое вызвало столь болезненную реакцию со стороны Южной Кореи и Японии. До этого столь тесно Россия взаимодействовала с Китаем в военной сфере лишь в 1940-е – 1950-е годы, в том числе и во время Корейской войны, где советские военнослужащие сражались на стороне северокорейских коммунистов бок о бок со своими коллегами из Народно-освободительной армии Китая.Россия играет важную роль в подготовке китайских военных кадров, в обеспечении НОАК новейшими образцами вооружений. Поскольку руководство КНР реализует курс на модернизацию китайской армии, роль технологий и современного оружия повышается. Прежняя стратегия КНР, опиравшаяся на численное превосходство в населении и, соответственно, мобилизационном резерве, уходит в прошлое. Современная китайская армия, как считают Си Цзиньпин и его ближайшее окружение, должна брать не столько численностью, сколько технологиями. И здесь очень важно сотрудничество с Россией.В настоящее время Россия фактически доминирует на китайском рынке вооружений, являясь главным поставщиком оружия в КНР. И запрос на российскую военную технику и российские военные технологии в Поднебесной только растет, что также связано с курсом на перевооружение и переоснащение Народно-освободительной армии Китая.Кроме того, в Пекине прекрасно понимают, что в одиночку нельзя не только выиграть противостояние с Соединенными Штатами, но и обеспечить равновесие сторон. Ведь у США в союзниках ядерные державы Франция и Великобритания, весь блок НАТО, целый ряд партнеров и сателлитов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – от Японии и Южной Кореи до того же Тайваня. Поэтому Китаю просто не остается иного выхода, как сотрудничать с Россией, особенно если учесть, что наши интересы во многих регионах мира в целом совпадают.Например, и Россия, и Китай крайне заинтересованы в снижении масштабов американского военно-политического влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но решить эту задачу можно только совместными усилиями, поскольку Вашингтон не только не собирается уходить из АТР, но и постоянно наращивает мощь своих военно-морских и военно-воздушных сил, базирующихся в регионе.Правда, помимо Азиатско-Тихоокеанского региона, России и Китаю стоило бы развивать взаимодействие и в других уголках планеты. В частности, Пекин и Москва могли бы сыграть важную роль в упреждении крайне вероятного нового конфликта в Персидском заливе, направив свои военные корабли для патрулирования Ормузского пролива. Военное присутствие России и Китая стало бы идеальным «противоядием» против американских агрессивных планов в отношении Ирана.Не решить без совместного сотрудничества и проблему защиты Венесуэлы, а также Кубы и Никарагуа, от агрессивной политики Вашингтона, до сих пор не собирающегося мириться с существованием в непосредственной близости от своих границ политических режимов, не подчиняющихся американским интересам.Военное сотрудничество России и Китая рассматривается многими аналитиками как одна из главных гарантий против развязывания новых крупномасштабных войн Соединенными Штатами и их союзниками. Все же когда две такие мощные державы как РФ и КНР сотрудничают друг с другом и являются в известной степени военно-политическими союзниками, в Вашингтоне остерегаются предпринимать какие-то агрессивные действия и против России, и против Китая, и против многих других государств, которые не вписываются своей политикой в идеальную модель американского мирового порядка. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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