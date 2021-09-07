Новая власть: «Талибан» объявил состав правительства Афганистана

Радикальное движение «Талибан»* объявило состав нового правительства Афганистана. Как отметил представитель талибов, впервые за 40 лет республика будет полностью подчиняться правительству, сформированному из членов движения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не принимала решений о признании «Талибана» и сначала намерена оценить, насколько заявления его представителей будут совпадать с их реальными действиями.

Радикальное движение «Талибан»* объявило состав нового правительства Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

Исполняющим обязанности премьера Афганистана станет мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Заместителем нового главы кабинета министров республики назначен мулла Абдул Гани Барадар. Пост министра обороны страны занял сын основателя «Талибана» Мухаммад Якуб Муджахид.

Главой МВД станет сын основателя «Сети Хаккани» Сираджуддин Хаккани, министром культуры и информации — Забиулла Муджахид, а главой МИД — мулла Амир Хан Муттаки. Абдул Хак Васик назначен министром разведки Афганистана.

Ранее представитель талибов Ахмадулла Муттаки заявил, что впервые за 40 лет Афганистан будет полностью подчиняться правительству, сформированному из представителей «Талибана».

31 августа движение завершило переговоры о формировании правительства республики.

Накануне «Талибан» объявил, что война в Афганистане окончена. Как заявил представитель движения Забиулла Муджахид, военные действия на территории республики можно считать завершёнными, так как талибы установили полный контроль над ранее не подчинявшейся им провинцией Панджшер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Афганистане, сообщил, что Москва пока не принимала никаких решений о признании «Талибана». По его словам, российская сторона намерена оценить, насколько заявления талибов будут совпадать с их действиями.

«Вы знаете, что пока никаких решений о признании талибов не принималось. Кроме того, вы также знаете, что, действительно, мы весьма тщательно отслеживаем всё, что там происходит. А главное, что мы пока пытаемся понять, насколько обещания талибов и заявления будут коррелировать с их будущими действиями», — сказал он.

Песков подчеркнул, что для России важно понять, как будет выглядеть политическая система в Кабуле при талибах «и в системном, и в персональном плане».

Как сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Россия официально получила приглашение на церемонию объявления состава нового правительства Афганистана. Там будет присутствовать посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов. Дипломат отметил, что не располагает информацией, когда именно состоится церемония.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация в Афганистане в настоящее время представляет собой «тяжелейшую гуманитарную катастрофу», и призвала мировое сообщество минимизировать её последствия.

«Всё мировое сообщество, особенно те страны, которые натворили это, должно в первую очередь сейчас думать, какую гуманитарную помощь, поддержку оказать людям, как спасти людей — женщин, детей и так далее», — заявила Матвиенко.

Reuters

Вместе с тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал мировое сообщество не торопиться с признанием власти талибов в Афганистане. Он заявил, что новое правительство республики должно быть инклюзивным и в нём должны получить посты женщины и представители этнических меньшинств.

Чавушоглу также сообщил, что Турция продолжает переговоры с талибами по вопросам возобновления работы аэропорта Кабула, где по-прежнему находятся турецкие дипломаты.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также сообщила, что США не будут спешить с принятием решения о признании власти талибов.

«Мировое сообщество, в том числе США, будет наблюдать, разрешат ли они американским гражданам и гражданам других стран покидать Афганистан, разрешат ли они лицам, которые хотят покинуть страну, уехать, разрешат ли они доставлять гуманитарную помощь, как они будут обращаться с женщинами и девочками в стране», — рассказала она.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Катаре отметил, что Вашингтон продолжает следить, чтобы талибы, как и обещали, беспрепятственно выпускали из Афганистана имеющих соответствующие документы граждан.

«Мы продолжим заниматься — и делаем это прямо сейчас, пока выступаем здесь — вопросами вывоза людей из Афганистана. В минувшие часы мы напрямую снова повторили «Талибану», что ждём выполнения их обещаний относительно свободного выезда из страны людей с оформленными для этого документами», — рассказал он.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.