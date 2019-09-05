Новая версия гиперзвуковой ракеты 3М22. Сюрпризы для сторонников выхода США из договора о РСМД • 194 • Аналитика





Промедление в реализации проекта гиперзвуковой ПКР 3М22 «Циркон» является закономерным явлением



Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в целом и НПО Машиностроения в частности не являются первопроходцами в области проектирования гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей для перспективных 5—7-маховых средств воздушного нападения. Вследствие этого наблюдаемая пробуксовка разработки и доведения до ума критических узлов ГПВРД (включая прямоугольный воздухозаборник смешанного сжатия, компьютеризированную систему подачи газогенератора в камеру сгорания и т.д.) является вполне ожидаемым и нормальным явлением в становлении проекта ПКР 3М22 «Циркон». Тем более что в истории проектирования гиперзвуковых средств высокоточного оружия есть и куда менее успешные примеры. Одним из них является изрядно затянувшаяся программа разработки перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A «Waverider», которая была анонсирована Пентагоном и штаб-квартирой корпорации «Boeing» ещё в середине 2000-х гг. в рамках амбициозной оперативно-стратегической концепции БГУ («Быстрого глобального удара», «Prompt Global Strike»).



Несмотря на определённый успех, достигнутый в ходе нескольких лётных испытаний первых опытных экземпляров X-51A, специалисты «Боинга» и Научно-исследовательской лаборатории ВВС США, агентств NASA и DARPA, а также компании «Pratt & Whitney» так и не смогли ликвидировать все «детские болезни» данного гиперзвукового летательного аппарата (ГЗЛА), включая неспособность ЭДСУ и аэродинамических рулей ликвидировать нестабильное поведение ракеты в плоскостях тангажа и рыскания на скоростях более 4,8—5М, а также конструктивные недостатки гиперзвукового ПВРД SJY-61. В итоге распиаренный в западном медиапространстве проект так и не смог достичь должного технологического уровня, позволяющего приступить к этапу крупносерийного производства. Опытные экземпляры «Вэйврайдеров» так и остались в ранге гиперзвуковых летающих лабораторий, изобилующих «сырой» элементной базой, чего не скажешь о наших 3М22 «Циркон».



Наличие гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя позволит новой модификации «Циркона» окончательно парировать противоракетный потенциал комплексов «Patriot PAC-3MSE» и SAMP-T

Что ещё более примечательно, помимо обнародования информации о переносе сроков завершения государственных испытаний противокорабельного «Циркона» на 2023 год, осведомлённые источники в оборонном ведомстве и КТРВ анонсировали разработку дополнительной модификации 3М22, адаптированной к работе по стационарным и подвижным наземным целям (при использовании как с подводных, надводных и воздушных носителей, так и с мобильных наземных ПУ). На этом стоит остановиться подробнее.



Вполне очевидно, что обретение оперативной боеготовности данным «инструментом» кардинально изменит баланс сил на европейском театре военных действий и позволит в одночасье парировать потенциал перспективных американских ОТБР «Deep Strike», подготавливаемых к принятию на вооружение уже в обозримом будущем. В отличие от поступивших на вооружение оперативно-тактических баллистических ракет 9М723-1 «Искандер-М», оснащённых стандартными твердотопливными ракетными двигателями 9Х820 и заметно теряющих скорость на нисходящей ветви траектории при выполнении противозенитных манёвров, новый вариант «Циркона» с гиперзвуковым ПВРД сможет без затруднений сохранять скорость на уровне 4,5—6М как на маршевом, так и на терминальном участке траектории (в плотных слоях стратосферы и тропосферы).



Реализация данного качества будет доступна благодаря наличию системы регулирования подачи газогенератора в камеру сгорания двигателя, обеспечивающей максимальную тягу ГПВРД на подлёте к цели, а следовательно, и более высокие располагаемые перегрузки (35—40 ед.) при осуществлении противоракетных манёвров. Обычные твердотопливные баллистические ракеты малой и средней дальности подобной способностью не располагают. Вследствие этого данная модификация «Циркона» станет крепким орешком для наиболее совершенных высокоманевренных противоракет MIM-104F PAC-3MSE и «Aster-30 Block 1NT», вошедших в боекомплекты американских комплексов «Patriot PAC-3» и французских ЗРК SAMP-T в наземном исполнении. Данный шаг можно считать фундаментальной контрмерой Москвы в ответ на тотальный шантаж Брюсселя и Вашингтона по ДРСМД. Озвученная компетентными источниками в Минобороны России и штаб-квартире КТРВ информация о сроках обретения оперативной боевой готовности гиперзвуковой противокорабельной ракетой 3М22 «Циркон» оказалась не совсем приятным сюрпризом для патриотически настроенных экспертов и обозревателей, посвящённых в технические и оперативно-тактические тонкости применения современных западных корабельных зенитно-ракетных комплексов. И ничего удивительного в этом нет, ведь даже в случае успешного завершения заключительных этапов государственных испытаний речь идёт лишь о 2023—2025 годах, в то время как крупносерийное производство наиболее эффективных корабельных высокоманевренных ЗУР RIM-162 ESSM Block II, представляющих серьёзную угрозу для противокорабельных ракет «Оникс» и 3М54Э «Калибр», начнётся уже в последнем квартале 2019 года. Понять сложившуюся ситуацию не так уж и сложно.Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в целом и НПО Машиностроения в частности не являются первопроходцами в области проектирования гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей для перспективных 5—7-маховых средств воздушного нападения. Вследствие этого наблюдаемая пробуксовка разработки и доведения до ума критических узлов ГПВРД (включая прямоугольный воздухозаборник смешанного сжатия, компьютеризированную систему подачи газогенератора в камеру сгорания и т.д.) является вполне ожидаемым и нормальным явлением в становлении проекта ПКР 3М22 «Циркон». Тем более что в истории проектирования гиперзвуковых средств высокоточного оружия есть и куда менее успешные примеры. Одним из них является изрядно затянувшаяся программа разработки перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты X-51A «Waverider», которая была анонсирована Пентагоном и штаб-квартирой корпорации «Boeing» ещё в середине 2000-х гг. в рамках амбициозной оперативно-стратегической концепции БГУ («Быстрого глобального удара», «Prompt Global Strike»).Несмотря на определённый успех, достигнутый в ходе нескольких лётных испытаний первых опытных экземпляров X-51A, специалисты «Боинга» и Научно-исследовательской лаборатории ВВС США, агентств NASA и DARPA, а также компании «Pratt & Whitney» так и не смогли ликвидировать все «детские болезни» данного гиперзвукового летательного аппарата (ГЗЛА), включая неспособность ЭДСУ и аэродинамических рулей ликвидировать нестабильное поведение ракеты в плоскостях тангажа и рыскания на скоростях более 4,8—5М, а также конструктивные недостатки гиперзвукового ПВРД SJY-61. В итоге распиаренный в западном медиапространстве проект так и не смог достичь должного технологического уровня, позволяющего приступить к этапу крупносерийного производства. Опытные экземпляры «Вэйврайдеров» так и остались в ранге гиперзвуковых летающих лабораторий, изобилующих «сырой» элементной базой, чего не скажешь о наших 3М22 «Циркон».Что ещё более примечательно, помимо обнародования информации о переносе сроков завершения государственных испытаний противокорабельного «Циркона» на 2023 год, осведомлённые источники в оборонном ведомстве и КТРВ анонсировали разработку дополнительной модификации 3М22, адаптированной к работе по стационарным и подвижным наземным целям (при использовании как с подводных, надводных и воздушных носителей, так и с мобильных наземных ПУ). На этом стоит остановиться подробнее.Вполне очевидно, что обретение оперативной боеготовности данным «инструментом» кардинально изменит баланс сил на европейском театре военных действий и позволит в одночасье парировать потенциал перспективных американских ОТБР «Deep Strike», подготавливаемых к принятию на вооружение уже в обозримом будущем. В отличие от поступивших на вооружение оперативно-тактических баллистических ракет 9М723-1 «Искандер-М», оснащённых стандартными твердотопливными ракетными двигателями 9Х820 и заметно теряющих скорость на нисходящей ветви траектории при выполнении противозенитных манёвров, новый вариант «Циркона» с гиперзвуковым ПВРД сможет без затруднений сохранять скорость на уровне 4,5—6М как на маршевом, так и на терминальном участке траектории (в плотных слоях стратосферы и тропосферы).Реализация данного качества будет доступна благодаря наличию системы регулирования подачи газогенератора в камеру сгорания двигателя, обеспечивающей максимальную тягу ГПВРД на подлёте к цели, а следовательно, и более высокие располагаемые перегрузки (35—40 ед.) при осуществлении противоракетных манёвров. Обычные твердотопливные баллистические ракеты малой и средней дальности подобной способностью не располагают. Вследствие этого данная модификация «Циркона» станет крепким орешком для наиболее совершенных высокоманевренных противоракет MIM-104F PAC-3MSE и «Aster-30 Block 1NT», вошедших в боекомплекты американских комплексов «Patriot PAC-3» и французских ЗРК SAMP-T в наземном исполнении. Данный шаг можно считать фундаментальной контрмерой Москвы в ответ на тотальный шантаж Брюсселя и Вашингтона по ДРСМД. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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