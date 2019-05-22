Новая тенденция – Россия завоевывает рынок СПГ

В области СПГ перед Россией открываются возможности на Востоке, но обостряется противостояния с США на рынке Европы

Начало

Одной из новых тенденций развития ситуации на мировом рынке энергоресурсов стало укрепление позиций России в сфере поставок сжиженного природного газа (СПГ). Согласно последнему отчёту Международной ассоциации импортёров СПГ (GIIGNL), в 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного газа как в Европу, так и в Азию. Экспорт из России в европейские страны составил 4,43 млн тонн СПГ (экспорт СПГ из США в Европу в том же 2018 году составил 2,7 млн тонн). Российские компании продавали сжиженный природный газ Испании, Франции, Великобритании, Нидерландам и Бельгии.

Как признаёт американское издание OilPrice, «осуществленный Нидерландами переход от энергетической автономии к зависимости от импорта из таких стран, как Россия (которая уже удовлетворяет огромные потребности Европейского союза в топливе примерно на 40%), страны Северной Африки, Катар и США, актуален и для континентальной Европы в целом. Эта тенденция не только сохранится, но и окрепнет. Нидерланды вскоре станут нетто-импортёром природного газа. Гронингенское газовое месторождение в Нидерландах – некогда крупнейшее в Европе – уже в значительной мере выработано и будет полностью закрыто к 2030 году в рамках предпринимаемых голландским правительством мер по предотвращению землетрясений, вызванных разведкой газа в этом районе».

Вместе с тем и США, и Россия отстают по объёму экспортированного европейцам СПГ от Катара (56,7 млн тонн), Алжира (9,2 млн тонн) и Нигерии (9,07 млн тонн), которые остаются крупнейшими поставщиками СПГ в Европу.

Экспорт СПГ из России в страны Азии в 2018 году достиг 12,86 млн тонн. В числе покупателей – Япония, Китай, Южная Корея, Индия, Тайвань, Пакистан, Таиланд. Здесь тоже усиливается конкуренция России с Соединёнными Штатами. Американские поставки за тот же период составили 10,73 млн тонн. Покупателями СПГ из США стали те же страны, что и у России, за исключением Таиланда. Крупнейшими поставщиками СПГ в этот регион остаются Австралия (66,54 млн тонн), Катар (56,78 млн тонн) и Малайзия (24,66 млн тонн).

Одно из перспективных направлений поставок российского СПГ в Европу – Прибалтика и Скандинавия. Поставки осуществляет «НОВАТЭК»; газ идёт с завода «Криогаз-Высоцк» (Ленинградская область) в Литву, Швецию и Финляндию. В октябре 2018 года «НОВАТЭК» подписал соглашение с бельгийской компанией Fluxys об аренде участка для строительства среднетоннажного терминала для перевалки СПГ в Ростоке (Германия). На этом терминале будет предусмотрена возможность бункеровки судов и перевалки СПГ на бункерные баржи.

Именно СПГ-терминал в Ростоке может оказаться под ударом новых антироссийских санкций, которые обсуждаются сейчас в Конгрессе США. По данным Bild, посол Германии в США Эмили Хабер направила в американский Конгресс письмо, в котором призвала прекратить угрожать новыми санкциями российским компаниям «НОВАТЭК» и «Газпром», работающим в Германии. По её словам, такие действия несут потенциальную угрозу энергетической безопасности Германии и всего Евросоюза.

Ещё большие перспективы в плане экспорта российского СПГ представляет арктический кластер, к освоению которого активно подключается французский нефтегазовый концерн Total. «Мы участвуем в освоении одной из крупнейших в мире газоносных провинций, которую некоторые называют «новым Катаром»… Россия отныне является одной из важнейших стран для Total», – подчёркивает глава компании Патрик Пуянне.

Помимо Total, растущий интерес к российским проектам в сфере СПГ проявляют китайские компании, уже контролирующие около 30% завода «Ямал СПГ». Они стали крупнейшими иностранными инвесторами ещё одного завода «НОВАТЭК» – «Арктик СПГ-2»; корпорации CNPC и CNOOC приняли решение купить по 10% в данном проекте.

Ведущие китайские корпорации редко покупают доли в одной и той же компании, но «Арктик СПГ-2» – проект стратегического уровня, и решение об инвестициях в этом случае принимает лично председатель КНР Си Цзиньпин, говорит руководитель азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев: «У Китая огромное желание диверсифицировать поставщиков энергоресурсов, в частности снизить долю поставок с Ближнего Востока».

10% «Арктик СПГ-2» принадлежит компании Total. Стратегия «НОВАТЭКа» предполагает к 2030 году производство не менее 57 млн тонн СПГ ежегодно с возможностью увеличения до 70 млн тонн.

Глава ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон предложил, используя ресурсную базу полуостровов Ямал и Гыдан, закрепить на государственном уровне создание кластера по производству до 140 млн тонн СПГ в год. Это позволит России занять до 20% мирового рынка сжиженного природного газа. По мнению Михельсона, в этом случае будут созданы «новые точки роста» российской экономики: российские производители СПГ-оборудования смогут планировать загрузку мощностей «на много лет вперед», а это «десятки тысяч рабочих мест». Ещё остаются нереализованными возможности наращивания поставок российского СПГ в рамках расширения проекта «Сахалин-2». Как отметил президент России Владимир Путин, выступая на первом заседании круглого стола форума «Один пояс – один путь» в Китае, российские власти рассматривают возможность расширения данного проекта. По его словам, в 2018 году поставки российского СПГ за рубеж увеличились более чем на 70%, почти до 27 млрд кубометров в пересчёте на традиционные объёмы, и в перспективе Россия собирается увеличивать такие поставки за рубеж: «В ближайшие 20 лет рассчитываем довести данный показатель до 100 млрд кубометров». По словам российского лидера, крупные нефтегазовые проекты «вносят существенный вклад» в укрепление энергетической безопасности в Евразии, а также в создание большого евразийского энергетического пространства.

Важным фактором развития ситуации на глобальном рынке СПГ выступает продолжающаяся торговая война США и Китая. Пекин с 1 июня повышает ввозные пошлины на американский СПГ с 10 до 25%. Китай – второй импортёр СПГ в мире после Японии – в сентябре 2018 года уже ввёл пошлины в 10% на американский газ. В результате поставки за первые четыре месяца 2019 года составили всего 0,3 млн тонн, тогда как за тот же период прошлого года в страну было направлено 1,4 млн тонн СПГ.