Новая тарифная политика США и интересы России

Пошлины на ввоз в США металлов в конечном итоге оплатят американские потребители

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Введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на поставки в страну стали и алюминия меняют характер отношений Вашингтона с его ближайшими союзниками и вообще внешнеторговыми партнёрами. Многие из американских союзников пытаются договориться об отсрочках для себя или об исключении из чёрного списка, что, в свою очередь, порождает новые проблемы.

Раздаётся критика Вашингтона. «Если вы начинаете идти на уступки по третьим вопросам, вы поддаётесь на шантаж. Я бы на такое не пошёл», – подчёркивает директор исследовательской организации Bruegel в Брюсселе Гюнтрам Фольф. «Очевидно, ожесточённая торговая война нанесёт ущерб рынку сырьевых товаров», – предупреждает менеджер компании UBS Group Доминик Шиндлер: в итоге мировой экономический рост может не дотянуть в этом году до 4,1%, на что все рассчитывали.

Аналогичное мнение высказывает глава Международного валютного фонда Кристин Лагард: «Эти меры приведут к значительному замедлению глобального роста экономики и торговли», а в результате торговых войн «проиграют обе стороны». Планы президента Трампа «нанесут ущерб не только другим странам, но и самой американской экономике, в том числе её обрабатывающему и строительному секторам, которые являются крупнейшими потребителями алюминия и стали», – уточнил позицию Лагард официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо видит серьёзную угрозу в увеличении рисков разрастания торговых барьеров по всему миру. «Как только мы вступим на этот путь, будет сложно изменить направление. Применение принципа «око за око» ввергнет мировую экономику в глубокую рецессию», – утверждает Роберто Азеведо. О том же предупреждает генеральный директор Европейской ассоциации стали Аксель Эггерт: «Это противостояние, – говорит он, – может уничтожить ВТО… Планы Трампа направлены на поддержку нерентабельной американской промышленности».

Россия, в отличие от Европы, находится, в принципе, в иной ситуации. Перед ней действия администрации Трампа объективно открывают определённые «окна возможностей» для более эффективного использования меняющейся в мировой торговле обстановки в своих интересах. Конечно, российские производители столкнутся с новыми трудностями, но одновременно для них возникает возможность выгодных манёвров – как с точки зрения выхода на новые зарубежные рынки, так и в плане переключения большего внимания на нужды российских производителей и потребителей в контексте импортозамещения.

«Президент [США], похоже, создает двухуровневый рынок металлов», – отмечается в аналитическом обзоре, который подготовили в банке Goldman Sachs. – В экономическом плане двухуровневый рынок в итоге навредит перерабатывающим отраслям США, которые являются потребителями этих металлов, поскольку ставит в неравные условия отрасли американской промышленности, которым придется иметь дело с более высокими ценами на металлы». Нетто-потребители стали и алюминия в США сейчас столкнутся с более высокими издержками по сравнению со своими международными конкурентами, особенно в условиях недостаточного предложения на рынке труда и роста зарплат, считает Goldman Sachs. По мнению экспертов этого банка, новые тарифы смогут в итоге поддержать инвестиции небольшой группы производителей, тогда как остальной сектор окажется проигравшим: «Импортные пошлины делают США менее конкурентоспособными, повышая цены на сырьё. Введение тарифов на ввоз всей стали и алюминия сильнее скажется на экономике Канады, Мексики и ЕС, при этом по иронии судьбы для Китая и России экономические последствия будут легче».

Действительно, объёмы экспорта в США российских производителей стали являются относительно небольшими. По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году Россия поставила в США 4,1 млн тонн стальной продукции на общую сумму 1,6 млрд долларов, в том числе полуфабрикаты (слябы), что составляет менее 10% совокупного экспорта из России в США. Поэтому краткосрочный эффект от новых мер в области американской тарифной политики для российских сталелитейщиков будет ограниченным, а для компании UC Rusal вообще не станет проблемой, поскольку компания сможет переориентировать поставки на другие рынки, считают аналитики компании BCS Global Markets.

В настоящее время среди российских металлургических компаний производственные активы в США имеют, в частности, Трубная металлургическая компания (ТМК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). При этом ТМК ожидает положительный эффект для своего американского подразделения IPSCO в случае введения в США ограничений на ввоз стали, поскольку такие меры приведут к росту внутренних цен на трубы, говорится в сообщении пресс-службы компании: «Ожидается еще больший положительный эффект для IPSCO, так как основной бизнес компании – это производство бесшовных труб, цена на которые поднимется в результате введения ограничений импорта. А поскольку бесшовная труба производится из металлолома, импорт которого не ограничивается, то роста цен на входящее сырье в данном случае не ожидается».