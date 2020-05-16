|
Новая связанная с COVID-19 зараза убивает детей: Вслед за Европой болезнь атаковала США
16 мая 2020, 07:55 • 85 • В мире
Новая зараза, которую врачи связывают с COVID-19, вслед за европейскими странами атаковала и США. Уже в 17 штатах Америки обнаружены случаи заражения. Бьёт болезнь по детям, некоторых убивает. Известно о трёх смертельных случаях, а заражённых больше сотни.
Как минимум в шести европейских странах ранее была обнаружена вспышка странного заболевания среди детей, переболевших коронавирусом. Симптомы заразы очень напоминают те, что возникают при синдроме Кавасаки, включая сыпь по телу, боль в животе. Маленьких пациентов со странными симптомами обнаружили в Великобритании, Германии, Италии, Франции.
Вслед за Европой болезнь атаковала и США. Под ударом оказались дети уже 17 штатов Америки, включая Нью-Йорк. Губернатор последнего Эндрю Куомо сообщил о том, что только в этом мегаполисе обнаружена сотня заболевших ребятишек со странными симптомами, напоминающими синдром Кавасаки. Причём треть из заражённых - дети от пяти до девяти лет.
Исследователи не исключают, что это может быть реакция детей на COVID-19. Самое печальное, что эта болезнь убивает ребят. Ранее известный российский журналист Валентин Богданов, работающий в США, в своём авторском Telegram-канале рассказал о том, что заражённых в Америке уже больше сотни и трое детей умерло.
"Уже 15 штатов в США расследуют связь между новым воспалительным заболеванием у детей (проявления напоминают синдром Кавасаки) и коронавирусом, - пишет Богданов. - Тем временем в штате Нью-Йорк уже 102 случая нового заболевания. Трое детей скончались".
85
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 мая 2020, 20:20
|
10 мая 2020, 21:55
|
15 мая 2020, 07:55
|
14 мая 2020, 14:55
|
14 мая 2020, 17:55
|
11 мая 2020, 14:55
|
15 мая 2020, 14:55