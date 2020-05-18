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Новая стратегия Зеленского? В Раде назвали главную задачу Киева в Донбассе

18 мая 2020, 20:55  •  25 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский начал менять стратегию в Донбассе. Такое заявление сделала депутат Верховной рады Марина Бардина, пояснив, что теперь у Киева новая главная задача на неподконтрольной ему территории.
Подход в решении вопросов по Донбассу начал меняться по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, заявила депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Марина Бардина. По её словам, стратегия, принятая ещё Петром Порошенко, показала за шесть лет свою неэффективность, поэтому теперь она будет меняться.
По словам Бардиной, теперь Киев намерен двигаться по пути Минских соглашений, а главной задачей на текущий момент для Зеленского является предоставление доступа на неподконтрольные Киеву территории для специалистов Красного Креста. Бардина уверена, что это ускорит обмен пленными.
Примечательно, что ранее Украина категорически отказалась закрепить особый статус ДНР и ЛНР в Конституции. Параллельно Киев ведёт переговоры о закупке новых партий оружия у США.

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