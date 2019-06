Новая стратегия Пентагона для нового Индо-Тихоокеанского региона • 38 • Война От Персидского залива до Арктики и от Южно-Китайского моря до Суэца 1 июня Пентагон официально обнародовал новую военную стратегию для Индо-Тихоокеанского региона. Термин «Индо-Тихоокеанский регион» – новинка американской геостратегической мысли (введён в доктринальные документы всего год назад). И уже сейчас это приоритетное для Пентагона направление, как сказано в преамбуле стратегии. Речь идёт, прежде всего, о сдерживании Китая. Однако не только. В 2018 г. США создали новое Индо-Тихоокеанское командование (USINDOPACOM). В августе того же года Майк Помпео на саммите АСЕАН пообещал выделить 300 млн. долл. на укрепление безопасности нового региона, нарисованного американцами. В сентябре 2018 г. США подписали с Индией специальное соглашение в области военного сотрудничества – The Communications Compatibility and Security Agreement (COMCASA), которое предполагает обмен данными, интенсификацию совместных учений, а также поставку в Индию некоторых типов американских вооружений. Администрацию США по-прежнему беспокоит возможная закупка Индией российских систем С-400, как и другого оружия. В первой главе новой стратегии излагается история связей США с Индо-Тихоокеанским регионом. Однако если и школьники знают, что Америка омывается Тихим океаном, то какое отношение она имеет к Индийскому океану – непонятно совершенно. Тем не менее американские стратеги изобрели этот гибрид – Индо-Тихоокеанский регион. В стратегии отмечены вызовы, перед которыми стоят США. Китай в качестве «ревизионистской силы» назван первым. Упомянуты проблемы, связанные со спорными территориями, милитаризация ряда островов, на которые претендует Китай, применение НОАК технологий отказа в доступе, использование экономических инструментов в операциях влияния. В качестве меры по снижению рисков предлагается втягивать Китай во взаимодействие с Соединёнными Штатами. Второй вызов для США – это Россия, которая названа «воскресшим враждебным актором» (Revitalized Malign Actor). Авторы стратегии выражают сожаление, что, несмотря на введенные Западом санкции и замедление экономического роста, Россия продолжает модернизировать армию, включая ядерные силы, и увеличивает полёты дальней стратегической авиации. Делается вывод, что Москва хочет восстановить (?) своё присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы подорвать лидерство США и международный правовой порядок. В частности, авторов стратегии волнуют регулярные полёты российской авиации в районе Японского моря и берегов Аляски. А отчего бы, спрашивается, им не летать, если расстояние между крайними островами России и США в Беринговом проливе всего 4 километра, а Японское море омывает не только Японию, но и российское Приморье? В конце блока, посвящённого России, географы из Пентагона переключаются с Индо-Тихоокеанского региона на… Арктику. Оказывается, заявка России на расширение арктического шельфа и развитие Северного морского пути могут повредить традиционным маршрутам через Индийский и Тихий океаны, что создаст угрозу Соединённым Штатам. Вторая глава нового документа Пентагона посвящена интересам США и мерам по реализации самой стратегии. Важным является признание в том, что «глобальная сверхдержава» не в состоянии справиться с имеющимися вызовами в одиночку. Нужен «множитель силы», и США намерены предлагать своим партнёрам разные виды взаимодействия, чтобы «вместе сдерживать и одерживать победы». При этом операционные концепции будут подвергаться испытаниям, а совместные учения образуют непрерывный круг. Важным пунктом обозначено развёртывание постоянных воинских контингентов США на базах своих союзников. США предполагают вложения в перспективные системы вооружений в Японии и Австралии. Будут развёрнуты передовые «многофункциональные группы». Стратегическое сдерживание планируется обеспечить путём наращивания подводных лодок класса «Колумбия» с ядерным оружием на борту. Говорится о размещении примерно 400 новейших ракет средней дальности «воздух-воздух» и более 400 ракет увеличенной дальности «воздух-земля». Будут увеличены инвестиции в развитие беспилотных аппаратов, антикорабельных ракет большой дальности с переброской в регион десяти новых эсминцев, включённых в программу на 2020-2024 гг. Будут увеличены расходы на наступательное кибероружие и развитие космических сил вплоть до создания «военно-космической культуры». Хотя сейчас USINDOPACOM имеет в наличии более 2000 самолётов, 200 кораблей и субмарин, а также 370 тысяч человек личного состава, американские военные намерены увеличивать эту армаду, привлекая партнёров из других стран. Особый акцент делается на Японии, острове Гуам, Южной Корее, Австралии, Филиппинах, Таиланде, Сингапуре, Тайване, Новой Зеландии, Индии, Шри-Ланке, Мальдивах, Бангладеш, Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Брунее, Камбодже. В список попали даже Монголия, Непал и Лаос, не имеющие выхода к морю. Особое внимание предлагается уделить АСЕАН, включая региональный форум АСЕАН и формат АСЕАН+. Имеется в виду использовать обширную сеть агентуры США в лице бывших слушателей различных курсов, проводившихся американскими аналитическими центрами. В частности, упоминается центр Daniel K. Inouye Asia Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS), который с 1995 г. осуществляет планы создания в Юго-Восточной Азии связанных сетевых структур и подготовил более 12 тысяч выпускников из стран региона. Идея охвата региона взаимосвязанными сетями под эгидой США присутствует и в подзаголовке стратегии – Preparedness, Partnerships and Promoting a Networked Region. Как пишет американский конгрессмен от штата Индиана, отставной офицер Джим Бенкс, Соединённым Штатам нужна стратегия военно-морских сил пяти океанов, «которая подразумевает наличие более 400 кораблей, оснащенных новейшими технологиями, максимально увеличивающими наступательные и оборонительные возможности». Джим Бенкс уточняет, что «увеличение размеров флота поможет США противостоять растущим силам русских, китайских и иранских противников. Там, где «регион» – и зона ответственности Индо-Тихоокеанского командования США – охватывает географическое пространство от Персидского залива до Арктики и от Южно-Китайского моря до Суэца, речь идёт уже не о региональной стратегии. Это стратегия достижения Соединёнными Штатами глобального военного превосходства. Фото: NPR Леонид САВИН Фонд Стратегической Культуры





