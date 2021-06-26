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«Новая страница развития Турции»: Эрдоган дал старт строительству канала в обход Босфора

26 июня 2021, 23:00  •  126 • В мире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале строительства нового судоходного канала «Стамбул», который должен соединить Мраморное и Чёрное моря. Глава государства подчеркнул, что водная артерия позволит снизить нагрузку на пролив Босфор, перегруженность которого представляет опасность для города из-за возможных аварий. Эрдоган сообщил, что на реализацию проекта канала понадобится порядка $15 млрд. Закончить строительство планируется в течение шести лет.
 
Reuters © Murad Sezer
 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт началу строительства нового судоходного канала «Стамбул», который должен соединить Мраморное и Чёрное моря в обход пролива Босфор. Турецкий лидер принял участие в торжественной церемонии закладки фундамента моста Сазлыдере и дал старт реализации проекта, нажав на символическую кнопку. 

Мост Сазлыдере в западной части Стамбула станет одним из шести автомобильных мостов через новый канал. По словам турецкого лидера, его строительство — первый шаг в реализации проекта канала. 

«Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал «Стамбул», который будет иметь длину 45 км, минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции, всему нашему народу», — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Президент обратил внимание, что по Босфору идёт очень интенсивный трафик, и каждый проход большого судна по проливу несёт угрозу для города. Например, в случае аварии с участием нефтяного танкера городу грозят пожары и серьёзный урон, который будет нанесён в том числе объектам культурного наследия.

По словам Эрдогана, согласно имеющимся расчётам, к 2050 году через Босфор будет проходить около 78 тыс. кораблей в год, при этом обеспечить безопасный проход возможно только для 25 тыс. судов. В связи с этим власти республики смотрят на строительство канала как на «проект спасения будущего Стамбула». Президент уточнил, что были проведены все необходимые исследования, включая зондирование и оценку воздействия на окружающую среду.

«Канал сократит время ожидания на проход между морями. Сейчас суда ждут очереди до 15 часов. Крупным судам тяжело идти по Босфору, избегая аварий. Канал это позволит, он в 12 раз безопаснее», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Глава республики также рассказал, что на реализацию проекта канала понадобится порядка $15 млрд. Закончить строительство планируется в течение шести лет.

  • Reuters
  • © Murad Sezer

В реализации проекта, по словам Эрдогана, уже приняли участие 204 специалиста из различных университетов. Было проведено множество геофизических исследований более чем в 300 точках вдоль линии прокладки канала.

О сроках начала строительства Эрдоган объявлял в конце мая на открытии телебашни в районе Чамлыджа.

«Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим мегапроектом. Это нас не остановит», — сказал тогда турецкий лидер.

Согласно предварительным данным, новая водная магистраль в обход Босфора сможет пропускать около 160 судов ежесуточно, в том числе танкеры с чистой грузоподъёмностью до 300 тыс. т. Ранее Министерство транспорта и инфраструктуры Турции заявляло, что пролив Босфор имеет допустимую пропускную способность в 25 тыс. единиц транспорта в год, но сейчас им пользуются около 40—42 тыс. судов. Помимо танкеров, торговых и военных кораблей, там постоянно передвигаются автомобильные паромы, рыбацкие лодки, экскурсионные катера и лайнеры.

Транзитное движение по проливу осложняют неблагоприятные погодные условия, постепенное обмеление и достаточно строгие правила прохода, которые ввели турецкие власти для повышения безопасности навигации.

Впервые о необходимости реализации подобного проекта турецкий лидер заявил в 2011 году. Однако старт работ постоянно откладывался. 

Проект вызывает споры в республике и у внешних экспертов как из-за экономической целесообразности, так и из-за возможных проблем с конвенцией Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Кроме того, экологи опасаются, что с запуском канала может нарушиться водный баланс, который естественным образом обеспечивает Босфор.

В свою очередь, турецкое руководство отвергает критику проекта. В частности, Эрдоган в апреле заявлял, что по вопросу влияния на окружающую среду был подготовлен доклад с участием 56 компетентных организаций. По его словам, в документе приводятся мнения более 200 учёных, представителей СМИ и общественности.

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