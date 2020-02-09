Новая схема сотен невинных жертв: Израильские лётчики опять прикрылись самолётом

Автор:

Цыганов Александр

Само слово "тенденция" в сообщении российского Министерства обороны не прозвучало. Да и само это взятое из старого анекдота выражение не подходит к ситуации, которая вполне могла обернуться гибелью 172 гражданских – пассажиров гражданского же самолёта, совершавшего посадку в международном аэропорту Дамаска. Однако в заявлении официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова прозвучали слова того же примерно смысла. Даже пожёстче, с элементами презрения и брезгливости – что проведение операций в воздухе с одновременными попытками прикрытия гражданскими самолётами с пассажирами становится характерной чертой ВВС Израиля.

Что произошло

Пассажирский самолёт Airbus A-320 рейса Тегеран – Дамаск со 172 пассажирами заходил на посадку. Штатно, по расписанию. Естественно, светился, естественно, мигал сигнальными огнями, естественно, отражался на всех радарах, и гражданских, и военных.

Истребители F-16 израильских ВВС подгадали момент для того, чтобы нанести удар ракетами "воздух – земля" по аэропорту Дамаска. Фото: Flik47 / Shutterstock.com

И именно этот момент истребители F-16 израильских ВВС подгадали для того, чтобы нанести удар ракетами "воздух – земля" по этому же самому международному аэропорту Дамаска. Обоснование традиционное: дескать, в районе аэропорта присутствуют склады и перевалочные узлы, которыми пользуются антиизраильские боевики из организации "Хезболла". А складируют и переваливают они, естественно, оружие и боеприпасы, поставляемые из Ирана, для того, чтобы в дальнейшем использовать против Израиля. Так что со стороны последнего это самооборона, ничего, как говорится, личного.

Удар наносился трусливо. Фигурально говоря, из-за угла. То есть израильские самолёты пустили ракеты, не выходя за пределы границ своего государства. И это понятно: несмотря на всю излучаемую в подобных случаях браваду, израильтяне получили несколько достаточно чувствительных уроков от сирийской ПВО. А уж после того как – тоже благодаря урокам, полученным от израильтян, – сирийцы с русской помощью не только эту ПВО укрепили дополнительно, но и стали относиться к воинской службе как к долгу, а не синекуре, то запросто влетать в воздушное пространство их страны стало рискованно. Ну, во всяком случае, более рискованно, нежели раньше. А поскольку в этом районе планеты тесно, как в старой одесской коммуналке, то израильтяне могут позволить себе не рисковать собою, обстреливая территорию соседа. Такая у них, можно сказать, военная хитрость.

А вот почему ракетный удар был приурочен к моменту посадки пассажирского лайнера – вопрос другой. Уже не хитрости. А скорее подлости. Но об этом – дальше.

В ответ на обстрел заработала, естественно, сирийская ПВО. Район аэропорта Дамаска прикрыт ею хорошо, плотно. Фото: Ammar Safarjalani / Globallookpress

В ответ на обстрел заработала, естественно, сирийская ПВО. Район аэропорта Дамаска прикрыт ею хорошо, плотно. "Зонтик" над ним держат зенитно-ракетные комплексы С-200 и С-300, а также ЗРК среднего звена и зенитные ракетно-пушечные комплексы прикрытия ближней зоны "Панцирь-С". Сообщается, что сирийскими расчётами ПВО несколько израильских ракет были перехвачены.

А вот аэробусу повезло. Генерал Конашенков описал ситуацию с его спасением так: "Пассажирский самолёт едва не оказался в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня. Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский самолёт из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром".

Этим аэродромом стала российская военно-воздушная база Хмеймим в провинции Латакия.

Подстава типовая

По твёрдому убеждению российских военных, в израильских военно-воздушных силах не могли не знать "о времени и эшелонах" пролётов пассажирских лайнеров в аэропорту Дамаска. Это даже теоретически исключено. Ибо не только военная, политическая, контртеррористическая и Бог знает ещё какая разведка Израиля самым плотнейшим образом следит за всем, что происходит в Сирии, но и гражданские службы слежения за воздушным пространством. Да и кто, собственно, скрывает полёты гражданских бортов?

Иными словами, те, кто отдавал приказ на обстрел сирийского аэропорта в данное время, прекрасно отдавали себе отчёт, что ПВО противника будет работать в ответ и, не исключено, может сработать и по гражданскому самолёту.

Вот только… "Не исключено" – или "паче чаяния"?

Ведь какая получается роскошная, с точки зрения планировщиков операции, картина! Сирийские пэвэошники отчаянно лупят по израильским ракетам. Под их удар попадает не какой-нибудь, а самолёт, летящий из Тегерана. То есть от одного из ближайших союзников Дамаска. И если сирийцы сбивают самолёт союзника с гражданскими на борту, то…

В общем, про то, что в политике называется репутационными потерями, можно додумать самостоятельно…

Так что – только "паче чаяния" для Израиля была бы катастрофа такого борта! И потому совершенно не исключено, что это и было целью данной подлости. Тем более что она не первая. Нетрудно вспомнить, как по очень похожему сценарию – именно сценарию, ибо исполнение было несколько иным – был подставлен под огонь сирийской ПВО борт радиоэлектронной разведки ВКС России 17 сентября 2018 года. Тогда погибли 15 русских военных в результате того, что ракета сирийского ЗРК С-200 попала в их самолёт Ил-20. А попала она, как доказывали представленные Министерством обороны России снимки с системы обзора воздушной обстановки, по той причине, что один из израильских самолётов, опять-таки наносивших удар по сирийской территории, попросту прятался в непосредственной близости от русского борта. В нужный момент он отвалил, ну а ракета, как ей и положено, переключилась на более близкую и более яркую для её головки самонаведения цель.

Последствия израильских ударов по Дамаску. Фото: t.me/Oleg_Blokhin

Типовая подстава, что уж говорить. Разве что тогда использовались самолёты, а ныне – ракеты.

А кто сбил украинский лайнер?

Тот самый, что упал недавно возле аэропорта Тегерана?

На первый взгляд, вопрос странный. Уже ясно, что сбили его иранские пэвэошники. И Иран это признал. И даже посадил расчёт установки, что сбила гражданский самолёт. И украинский президент солидарного с Израилем происхождения до сих пор пускает слюни, раз за разом называя недостаточной иранскую компенсацию жертвам трагедии. То есть всё всем настолько ясно, что лидер Украины может истово предаваться любимой ныне украинской страсти.

Но, однако, всё произошло так вовремя, так странно и так невыгодно для Ирана, что невольно рука тянется почесать затылок. Опять всё то же: международный аэропорт, предельно выгодный с точки зрения удара по репутации иностранный борт, ПВО, злосчастный, нелепый, немотивированный выстрел…

Опять всё то же: международный аэропорт, предельно выгодный с точки зрения удара по репутации иностранный борт, ПВО, злосчастный, нелепый, немотивированный выстрел… Фото: Ahmad Halabisaz / Globallookpress

Или – мотивированный? Как тогда, в небе над Средиземным морем? Или ныне, в аэропорту Дамаска? Или – если уж ещё одну подставу вспомнить – в небе над Донбассом, когда явно украинской ракетой был уничтожен малайзийский рейс МН-17, а вина за то была переброшена на донбасских ополченцев и Россию…

Не стоило ли, быть может, в расследовании катастрофы в Тегеране принять к рассмотрению и эту, в очередной раз применённую схему подобной подставы? Ведь отчего-то начал куда-то поворачивать украинский борт? И иранский командир расчёта отчего-то пустил ракету. И со связью были какие-то проблемы, и с электроникой…

Кстати, характерно: армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась реагировать на сообщение российского Министерства обороны об инциденте в аэропорту Дамаска.