Новая схема поборов от «слуг»: украинцев обяжут платить за животных

«Слуги народа» выступили инициаторами законопроекта, согласно которому, обязательной идентификации и регистрации будут подлежать как сельскохозяйственные животные (лошади, коровы, коз, свиньи и т.п.), так и домашние (кошки, собаки, хомяки, попугаи и т.п.).Законопроект № 3796 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе», согласно которому, всех владельцев котов и собак на Украине поставят на учет и обложат поборами, зарегистрирован на сайте Верховной Рады.Эксперты коммуникационной платформы «Лига антитраста» считают, что данный законопроект направлен не на защиту животных, а на создание дополнительной коррупционной кассы на Украине. Документ не только значительно расширяет перечень животных, которые подлежат обязательной регистрации и идентификации, но и содержит весьма опасные в плане возникновения коррупции пункты.Отметим, в числе 27 инициаторов, большинство из которых состоят в пропрезидентской партии «Слуги народа», Антон Яценко, который фигурировал в скандале со «схемами» отмывания денег через электронные площадки.«Как и в случае с «оценочной схемой», лишние звенья в отношениях граждан с государственной базой данных, которая создана и функционирует за счет бюджетных средств, никакой практической функции не выполняют, а лишь создают высокие коррупционные риски», — пишут эксперты.Согласно законопроекту, меняется порядок идентификации и регистрации животных. Информацию о животных в Единый государственный реестр животных разрешено вносить только «агентам по идентификации животных» и только с помощью «авторизованных баз данных животных». Следовательно, появятся дополнительные частные структуры, выполняющие роль посредников. Естественно, услуги частных фирм будут платными.Кроме того, не совсем понятно, кого авторы документа называют «агентами по идентификации», а также кто будет наделён такими полномочиями.«Законопроект № 3796 о регистрации домашних животных серьезно всполошил держателей кошек и собак, ожидающих от него налога на своих питомцев. Однако, данная мера касается их только косвенно. В реальности, она направлена против сельских домохозяйств, содержащих скот и изготовляющих продукты домашнего производства. Аналитики многократно предупреждали, что евроинтеграция будет душить подсобные хозяйство украинского крестьянства, чтобы жители села становились бесправными батраками у сельскохозяйственных транснациональных корпораций. Теперь расплата за майдан приходит и к тем, одурманенным националистической риторикой украинцам из глубинки, кто его активно поддерживал», — прокомментировал законопроект одесский политик Вячеслав Азаров.Отметим, кроме домашних и сельскохозяйственных, предлагается идентифицировать диких, бездомных и лабораторных животных.Утверждение перечня животных, подлежащих учету, возлагается на Кабинет министров.