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Новая схема поборов от «слуг»: украинцев обяжут платить за животных

06 сентября 2020, 00:05  •  73 • Украина

«Слуги народа» выступили инициаторами законопроекта, согласно которому, обязательной идентификации и регистрации будут подлежать как сельскохозяйственные животные (лошади, коровы, коз, свиньи и т.п.), так и домашние (кошки, собаки, хомяки, попугаи и т.п.).

Законопроект № 3796 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, которые содержатся в неволе», согласно которому, всех владельцев котов и собак на Украине поставят на учет и обложат поборами, зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Эксперты коммуникационной платформы «Лига антитраста» считают, что данный законопроект направлен не на защиту животных, а на создание дополнительной коррупционной кассы на Украине. Документ не только значительно расширяет перечень животных, которые подлежат обязательной регистрации и идентификации, но и содержит весьма опасные в плане возникновения коррупции пункты.

Отметим, в числе 27 инициаторов, большинство из которых состоят в пропрезидентской партии «Слуги народа», Антон Яценко, который фигурировал в скандале со «схемами» отмывания денег через электронные площадки.

«Как и в случае с «оценочной схемой», лишние звенья в отношениях граждан с государственной базой данных, которая создана и функционирует за счет бюджетных средств, никакой практической функции не выполняют, а лишь создают высокие коррупционные риски», — пишут эксперты.

Согласно законопроекту, меняется порядок идентификации и регистрации животных. Информацию о животных в Единый государственный реестр животных разрешено вносить только «агентам по идентификации животных» и только с помощью «авторизованных баз данных животных». Следовательно, появятся дополнительные частные структуры, выполняющие роль посредников. Естественно, услуги частных фирм будут платными.

Кроме того, не совсем понятно, кого авторы документа называют «агентами по идентификации», а также кто будет наделён такими полномочиями.

«Законопроект № 3796 о регистрации домашних животных серьезно всполошил держателей кошек и собак, ожидающих от него налога на своих питомцев. Однако, данная мера касается их только косвенно. В реальности, она направлена против сельских домохозяйств, содержащих скот и изготовляющих продукты домашнего производства. Аналитики многократно предупреждали, что евроинтеграция будет душить подсобные хозяйство украинского крестьянства, чтобы жители села становились бесправными батраками у сельскохозяйственных транснациональных корпораций. Теперь расплата за майдан приходит и к тем, одурманенным националистической риторикой украинцам из глубинки, кто его активно поддерживал», — прокомментировал законопроект одесский политик Вячеслав Азаров.

Отметим, кроме домашних и сельскохозяйственных, предлагается идентифицировать диких, бездомных и лабораторных животных.

Утверждение перечня животных, подлежащих учету, возлагается на Кабинет министров.

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