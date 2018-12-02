Новая система, зимние ограничения и «группа смерти» для России: что нужно знать о жеребьёвке квалификации Евро-2020

В Ирландии 2 декабря состоится жеребьёвка отборочного этапа чемпионата Европы по футболу — 2020. 55 сборных Старого света из шести корзин распределят в десять групп по пять-шесть команд в каждой. Сборная России оказалась во второй корзине. Помимо этого отечественные футболисты как представители «зимней» страны проведут минимум домашних матчей в марте и ноябре. RT рассказывает о новом формате отбора, а также прогнозирует, какие соперники могут достаться подопечным Станислава Черчесова.

Формат

Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2020 стартует 2 декабря в 14:00 по московскому времени и пройдёт в столице Ирландии Дублине.

Как правило, подобные мероприятия не отличаются большим количеством новшеств, но в данном случае болельщиков ждёт много любопытных нюансов.

Во-первых, впервые в истории сам отборочный турнир займёт лишь один год. Первые матчи состоятся в марте 2019-го, последние — в ноябре. При этом путём отбора определятся лишь 20 участников Евро из 24.

Оставшиеся четыре путёвки разыграют между собой сильнейшие команды дивизионов Лиги наций уже после окончания отборочного цикла.

Зато уже сейчас осенние матчи нового турнира позволили сформировать состав корзин для воскресной жеребьёвки. 55 европейских сборных были распределены в шесть корзин в зависимости от результатов в Лиге наций. Так, российская команда оказалась во второй.

Четвёрка сильнейших команд элитного дивизиона автоматически заняла четыре верхние строчки в первой корзине и будет определена в группы А—D, в которых окажется только по пять команд. Такое решение принято, чтобы освободить указанным сборным июнь, когда состоится плей-офф Лиги наций.

В целом 55 сборных будет разбито на десять групп по пять-шесть команд. Причём по пять коллективов окажутся в группах А—Е.

Право участвовать в чемпионате получат победители групп, а также команды, занявшие в них вторые места. Традиционных стыковых матчей на этот раз не будет.

Другой любопытный момент — в отборе примут участие хозяева турнира. Это неудивительно, ведь матчи первенства континента примут сразу 11 стран. При этом в одну группу могут попасть не более двух стран-хозяек.

Особенности

Также организаторы приняли решение ввести ещё несколько ограничений, которые призваны облегчить жизнь футболистам. Во-первых, в одну группу смогут попасть не более двух сборных из так называемых зимних стран с холодным климатом. В их число попали Белоруссия, Эстония, Фареры, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия и Украина.

Это сделано, чтобы свести количество матчей в таких странах в марте и ноябре к минимуму. А в Исландии, Финляндии и на Фарерах в данные месяцы встречи отбора не будут проводиться вовсе.

Помимо этого в УЕФА позаботились и о логистике, ограничив круг соперников для трёх сборных, представляющих одни из самых крайних стран Европы — Казахстан, Исландию и Азербайджан.

В частности, в группу к исландцам может попасть только одна из команд, представляющих Армению, Азербайджан, Кипр, Грузию, Израиль или Казахстан.

Азербайджан сыграет либо с Гибралтаром, либо с Исландией, либо с Мальтой, либо с Португалией.

Наконец, в соперники Казахстану по группе не может попасть больше одной сборной из представляющих Андорру, Англию, Францию, Фареры, Гибралтар, Исландию, Мальту, Северную Ирландию, Португалию, Ирландию, Шотландию, Испанию или Уэльс.

Таким образом, жеребьёвка должна получиться весьма запутанной. Нельзя забывать и о традиционном желании УЕФА развести страны, находящиеся в натянутых отношениях.

Так, в одну группу не смогут попасть сборные России и Украины, Гибралтара и Испании, Боснии и Герцеговины и Косова, Косова и Сербии, Армении и Азербайджана.

Составы корзин

Корзина 1: Швейцария, Португалия, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина 2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия.

Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль.

Корзина 4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия.

Корзина 5: Македония, Косово, Белоруссия, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдавия, Гибралтар, Фареры.

Корзина 6: Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.

С кем не сыграет Россия

При этом с украинцами россияне не смогут встретиться и так, ведь команды попали в одну корзину под номером два. Не сыграют подопечные Станислава Черчесова и с Германией, Исландией, Боснией и Герцеговиной, Данией, Швецией, Австрией, Уэльсом и Чехией. Две первые сборные из перечисленных стали худшими в элитном дивизионе Лиги наций и опустились во вторую корзину.

Идеальный вариант

Польша, Израиль, Кипр, Гибралтар, Сан-Марино.

Сборная Польши, несмотря на наличие Роберта Левандовски в составе, неудачно выступила на чемпионате мира в России, а после провалила и Лигу наций. Израиль более десяти лет назад на равных боролся с отечественной национальной командой за право попасть на Евро-2008, но в последнее время не блещет. Остальные три коллектива вряд ли сумеют насолить россиянам.

«Группа смерти»

Франция, Сербия, Греция, Македония, Латвия.

Из такой группы выходить сборной России будет крайне непросто. Помимо действующих чемпионов мира подопечным Черчесова придётся сражаться с талантливыми сербами и неуступчивыми греками и их упёртыми соседями из Македонии, которые в прежние годы успели попортить кровь отечественной команде. Не стоит сбрасывать со счетов и латышей, ведь прибалты наверняка выйдут на матчи с россиянами с особым настроем.