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Новая серьёзная угроза для Украины

18 марта 2020, 13:35  •  125 • Украина


Украина в очередной раз продемонстрировала, какой вес имеет в стране элита, а что значит для государства обычный народ. Официальный Киев не собирается загонять в рамки политиков и олигархов. Именно они могут стать угрозой для Незалежной.

В связи с закрытием границ на Украине, в государство экстренно вернулся пятый президент Петр Порошенко. Он прервал свой лечебный курс по детоксикации, продолжительность которого должна была составить еще как минимум неделю.

Достоверны ли данные о том, что Порошенко действительно боролся с токсинами в организме? Конечно же, нет. В страдающей от пандемии Европе было очень легко подцепить коронавирус. Тем более, что инфекция COVID-19 не щадит ни капиталистов, ни обычных граждан. Это подтверждает выявление болезни у политиков, футболистов и т.д.

Поведение бывшего главы государства по прилету в аэропорт свидетельствовало о его паническом состоянии. Он избегал общения с журналистами и отметился грубыми высказываниями в их адрес.

Сотрудники СМИ, в свою очередь, предположили, что на соответствующий карантин Петра Порошенко и его семью не отправили. Хотя эти меры предпринимаются во всех цивилизованных странах мира.

И хотя говорить о том, что Порошенко заражен коронавирусом, рано. Впрочем, общественность могла наблюдать пример отношения к украинской элите. Политикам вроде бывшего украинского президента не писаны правила.
С учетом того, что киевская элита регулярно вынуждена ездить на поклон в США и Евросоюз, именно политики и олигархи могут стать причиной распространения вируса в стране. Что же касается обычных граждан, то их будущее украинскую власть особо не беспокоит.



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