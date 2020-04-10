Новая сделка ОПЕК+ состоялась: о некоторых её параметрах • 60 • Аналитика

Состоялось событие, на которое возлагались большие надежды если не во всем мире, то в странах, являющихся экспортерами энергоресурсов, — виртуальная конференция полномочных представителей государств, входящих в число основных производителей «черного золота». Более того, согласно информации ведущих мировых СМИ и реакции рынков, прошло это мероприятие вполне успешно.



Сторонам удалось прийти к консенсусу и положить конец противостоянию, в последние месяцы оказывавшему негативное воздействие на ценовую конъюнктуру глобальных энергетических рынков. Ни для кого не секрет, что основным камнем преткновения в достижении таких договоренностей были противоречия между Москвой и Эр-Риядом, возникшие в прошлом месяце, когда наша страна отказалась поддержать очередное сокращение объемов добычи нефти, справедливо усматривая в изложенных Саудовской Аравией предложениях лишь новые уступки на рынке, играющие на руку энергетической экспансии США. Ведь США сокращать добычу не собирались изначально.







В результате еще до истечения сроков предыдущего соглашения о снижении нефтяных поставок, действовавшего для стран ОПЕК+, Саудовская Аравия резко нарастила собственные добычу и экспорт «черного золота», в результате чего уже 9 марта цены на него упали на 30%, в конечном итоге выйдя на низшие показатели за последние 20 лет. Более того, у стран-экспортеров возникли и другие проблемы, пожалуй, еще серьезнее: из-за перепроизводства и избыточного предложения нефти, совпавших с невиданным ранее снижением спроса, ее в буквальном смысле слова стало некуда девать. Мир встал перед перспективой физического переполнения хранилищ углеводородов.



Теперь взаимопонимание вроде как найдено: против сокращения темпов извлечения из земных недр ценного ресурса, в одночасье чуть не превратившегося в бросовый товар, не возражает никто. Реакция мировых рынков последовала незамедлительно – баррель Brent подорожал сперва на 8%, к 18 часам вчерашнего дня поднявшись в цене до 35,5 доллара, а затем продолжил движение наверх, дойдя в росте до 12%. Правда, следом произошло новое снижение – после того как выяснилось, что достигнутые договоренности являются, собственно, не окончательными, а пока что рамочными. Нефть марки Brent на данный момент торгуется уже ниже 32 долларов за баррель. Такие параметры...



В чем вопрос? Прежде всего в том главном параметре – объемах сокращения добычи. Изначально назывался объём в 10 миллионов баррелей в сутки. При этом, по имевшимся данным, наша страна готова была взять на себя 10% от общего бремени.



Уже в процессе подготовки к переговорам начали обозначаться совершенно другие отметки, на которые должен быт закручен нефтяной кран – 15 и даже 20 миллионов баррелей ежедневно. Скорее всего, именно на последнем значении, составляющем 20% всей сегодняшней добычи «черного золота», странам-экспортерам и придется остановиться. В противном случае все договоренности и экономические жертвы, приносимые на их алтарь, попросту не будут иметь смысла: после кратковременного взлета цены вернутся к падению, остановить которое будет еще сложнее.



Имеется и еще одна тонкость, вернее, даже две. Прежде всего Эр-Рияд, вроде бы проявляющий прекрасную договороспособность и заявляющий о готовности добывать на 4 миллиона баррелей в сутки меньше, идет на хитрость. Эти миллионы там намерены отсчитывать от рекордных 12,3 млн., достигнутых саудовскими нефтяниками в апреле. Россию это, по вполне понятным причинам, не устраивает. Второй момент – до конца не определенная позиция Соединенных Штатов. После разговоров о готовности участвовать в переговорах и умерить прыть собственных «сланцевиков» в случае необходимости Вашингтон принялся заявлять, что сокращать добычу не собирается, поскольку она, мол, и так уже упала в США на 2 миллиона баррелей в сутки. Очень похоже на то, что американцы намерены в очередной раз загрести жар чужими руками, сами при этом ничем не жертвуя.



Новые коррективы может внести запланированная на ближайшее время встреча министров энергетики G20, которые намерены создать специальный мониторинговый комитет, главной задачей которого как раз и станет стабилизация нефтяных рынков. Самым обнадеживающим в данном аспекте является то, что «двадцаткой» для разгрузки перенасыщенного рынка может быть предпринята, например, централизованная закупка «черного золота» для стратегических запасов ведущих стран. К тому же в «большую двадцатку», в отличие от ОПЕК, США входят, и на этом уровне договариваться им, скорее всего, придется.



Так или иначе, но даже перемирие в «нефтяной войне» — новость однозначно позитивная. Главным врагом любой страны-экспортера сегодня являются не конкуренты, сколь бы напористы они ни были, а пандемия COVID-19, нанесшая сокрушительный удар по промышленной и деловой активности. С саудовцами и американцами можно будет разобраться и потом (и делать это наверняка придется). Однако, продолжая «мериться» буровыми в условиях нынешнего жесточайшего кризиса, все страны-экспортеры рискуют в итоге окончательно развалить глобальный рынок энергоносителей. А заодно и собственные экономики. Состоялось событие, на которое возлагались большие надежды если не во всем мире, то в странах, являющихся экспортерами энергоресурсов, — виртуальная конференция полномочных представителей государств, входящих в число основных производителей «черного золота». Более того, согласно информации ведущих мировых СМИ и реакции рынков, прошло это мероприятие вполне успешно.Сторонам удалось прийти к консенсусу и положить конец противостоянию, в последние месяцы оказывавшему негативное воздействие на ценовую конъюнктуру глобальных энергетических рынков. Ни для кого не секрет, что основным камнем преткновения в достижении таких договоренностей были противоречия между Москвой и Эр-Риядом, возникшие в прошлом месяце, когда наша страна отказалась поддержать очередное сокращение объемов добычи нефти, справедливо усматривая в изложенных Саудовской Аравией предложениях лишь новые уступки на рынке, играющие на руку энергетической экспансии США. Ведь США сокращать добычу не собирались изначально.В результате еще до истечения сроков предыдущего соглашения о снижении нефтяных поставок, действовавшего для стран ОПЕК+, Саудовская Аравия резко нарастила собственные добычу и экспорт «черного золота», в результате чего уже 9 марта цены на него упали на 30%, в конечном итоге выйдя на низшие показатели за последние 20 лет. Более того, у стран-экспортеров возникли и другие проблемы, пожалуй, еще серьезнее: из-за перепроизводства и избыточного предложения нефти, совпавших с невиданным ранее снижением спроса, ее в буквальном смысле слова стало некуда девать. Мир встал перед перспективой физического переполнения хранилищ углеводородов.Теперь взаимопонимание вроде как найдено: против сокращения темпов извлечения из земных недр ценного ресурса, в одночасье чуть не превратившегося в бросовый товар, не возражает никто. Реакция мировых рынков последовала незамедлительно – баррель Brent подорожал сперва на 8%, к 18 часам вчерашнего дня поднявшись в цене до 35,5 доллара, а затем продолжил движение наверх, дойдя в росте до 12%. Правда, следом произошло новое снижение – после того как выяснилось, что достигнутые договоренности являются, собственно, не окончательными, а пока что рамочными. Нефть марки Brent на данный момент торгуется уже ниже 32 долларов за баррель. Такие параметры...В чем вопрос? Прежде всего в том главном параметре – объемах сокращения добычи. Изначально назывался объём в 10 миллионов баррелей в сутки. При этом, по имевшимся данным, наша страна готова была взять на себя 10% от общего бремени.Уже в процессе подготовки к переговорам начали обозначаться совершенно другие отметки, на которые должен быт закручен нефтяной кран – 15 и даже 20 миллионов баррелей ежедневно. Скорее всего, именно на последнем значении, составляющем 20% всей сегодняшней добычи «черного золота», странам-экспортерам и придется остановиться. В противном случае все договоренности и экономические жертвы, приносимые на их алтарь, попросту не будут иметь смысла: после кратковременного взлета цены вернутся к падению, остановить которое будет еще сложнее.Имеется и еще одна тонкость, вернее, даже две. Прежде всего Эр-Рияд, вроде бы проявляющий прекрасную договороспособность и заявляющий о готовности добывать на 4 миллиона баррелей в сутки меньше, идет на хитрость. Эти миллионы там намерены отсчитывать от рекордных 12,3 млн., достигнутых саудовскими нефтяниками в апреле. Россию это, по вполне понятным причинам, не устраивает. Второй момент – до конца не определенная позиция Соединенных Штатов. После разговоров о готовности участвовать в переговорах и умерить прыть собственных «сланцевиков» в случае необходимости Вашингтон принялся заявлять, что сокращать добычу не собирается, поскольку она, мол, и так уже упала в США на 2 миллиона баррелей в сутки. Очень похоже на то, что американцы намерены в очередной раз загрести жар чужими руками, сами при этом ничем не жертвуя.Новые коррективы может внести запланированная на ближайшее время встреча министров энергетики G20, которые намерены создать специальный мониторинговый комитет, главной задачей которого как раз и станет стабилизация нефтяных рынков. Самым обнадеживающим в данном аспекте является то, что «двадцаткой» для разгрузки перенасыщенного рынка может быть предпринята, например, централизованная закупка «черного золота» для стратегических запасов ведущих стран. К тому же в «большую двадцатку», в отличие от ОПЕК, США входят, и на этом уровне договариваться им, скорее всего, придется.Так или иначе, но даже перемирие в «нефтяной войне» — новость однозначно позитивная. Главным врагом любой страны-экспортера сегодня являются не конкуренты, сколь бы напористы они ни были, а пандемия COVID-19, нанесшая сокрушительный удар по промышленной и деловой активности. С саудовцами и американцами можно будет разобраться и потом (и делать это наверняка придется). Однако, продолжая «мериться» буровыми в условиях нынешнего жесточайшего кризиса, все страны-экспортеры рискуют в итоге окончательно развалить глобальный рынок энергоносителей. А заодно и собственные экономики. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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