Новая РЛС 59Н6-ТЕ: что собой представляет и какие страны могут её купить • 29 • Аналитика

Россия собирается вывести на мировой рынок вооружений и военной техники новую радиолокационную станцию 59Н6-ТЕ. Её характеристики, включая способность обнаруживать гиперзвуковые цели, действительно могут заинтересовать иностранных покупателей.





Основные характеристики радиолокационной станции

О том, что станция поступит на международный рынок, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Что представляет собой новейшая радиолокационная станция? РЛС 59Н6-ТЕ была разработана и произведена АО «ФНПЦ «ННИИРТ». Она измеряет дальность, азимут и высоту воздушного объекта и может обнаруживать объекты, летящие со скоростью до 8 тысяч км/ч на дальности до 450 км и высоте до 200 км.



Новая радиолокационная станция способна работать в условиях помех, пеленговать постановщиков активных шумовых помех. Одновременно станция может сопровождать до 1 тысячи объектов, распознавая восемь различных классов целей.



Среди объектов, которые РЛС может обнаружить – гиперзвуковые, аэродинамические и баллистические цели. Также станция предупреждает расчет об опасности поражения самонаводящимися ракетами. На РЛС 59Н6-ТЕ установлено оборудование для опознавания обнаруженных объектов в международных системах радиолокационного опознавания Mk-XA и ATC RBS.





В РЛС 59Н6-ТЕ входят антенно-аппаратный комплекс и индикаторный пост. размещенные на автомобильном шасси «КАМАЗ-6560». Кроме того, РЛС может быть размещена как на одном автомобильном шасси, так и в виде стационарного объекта.



Большим плюсом является возможность размещения рабочих мест операторов РЛС на значительном расстоянии от индикаторного поста, что повышает их безопасность. Если соединение осуществляется по волоконно-оптическим линиям связи, то операторов можно отдалить от РЛС на расстояние до 1 км, а если по радиоканалу – то до 15 км.



Потенциальные покупатели — страны Азии и Африки

Как известно, Россия занимает лидирующие позиции в мире по развитию систем противовоздушной обороны, о чем свидетельствует популярность российских средств ПВО у зарубежных покупателей. Представленная РЛС также отвечает современным трендам развития средств радиолокационного наблюдения и разведки и, несомненно, вызовет интерес в других странах.



Поскольку сейчас все больше внимания уделяется развитию средств противовоздушной обороны, повышается и востребованность радиолокационных станций, особенно таких, что способны работать и по гиперзвуковым целям. Ведь по мере совершенствования оружия нападения, включая ударные беспилотники, крылатые ракеты, самолеты пятого поколения, эффективность ПВО зависит от оперативного обнаружения потенциально опасных объектов.



Прогнозы относительно зарубежной востребованности РЛС 59Н6-ТЕ довольно оптимистичны. В число потенциальных покупателей новейшей РЛС могут войти традиционные партнеры России в военно-технической сфере – страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Северной Африки. Так, осенью 2019 г. РЛС «Резонанс-НЭ» были проданы Египту, некоторые источники пишут о приобретении российских радиолокационных систем Алжиром. Эта североафриканская страна также является очень давним и постоянным покупателем российского вооружения, почти вся система противовоздушной обороны Алжира основана на советской и российской военной технике.



Вполне вероятно, что Египет, Алжир, а после снятия оружейного эмбарго – и Иран, могут оказаться и среди покупателей РЛС 59Н6-ТЕ. Но помимо этих традиционных партнеров России не исключено появление интереса к новейшей разработке у Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые в контексте сложных отношений с Ираном и войны в Йемене с хуситами нуждаются в повышении эффективности своей противовоздушной обороны, включая и радиолокационную составляющую. Новейшая РЛС в данном случае будет неплохой находкой, позволяющей вовремя предупреждать атаки беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.



В любом случае, вывод новой РЛС на международный рынок – большой успех: Россия подтверждает имидж одного из главных производителей радиолокационных систем для сил противовоздушной обороны. К тому же контракты на приобретение военной техники такого класса всегда выгодны и в финансовом отношении. Россия собирается вывести на мировой рынок вооружений и военной техники новую радиолокационную станцию 59Н6-ТЕ. Её характеристики, включая способность обнаруживать гиперзвуковые цели, действительно могут заинтересовать иностранных покупателей.О том, что станция поступит на международный рынок, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Что представляет собой новейшая радиолокационная станция? РЛС 59Н6-ТЕ была разработана и произведена АО «ФНПЦ «ННИИРТ». Она измеряет дальность, азимут и высоту воздушного объекта и может обнаруживать объекты, летящие со скоростью до 8 тысяч км/ч на дальности до 450 км и высоте до 200 км.Новая радиолокационная станция способна работать в условиях помех, пеленговать постановщиков активных шумовых помех. Одновременно станция может сопровождать до 1 тысячи объектов, распознавая восемь различных классов целей.Среди объектов, которые РЛС может обнаружить – гиперзвуковые, аэродинамические и баллистические цели. Также станция предупреждает расчет об опасности поражения самонаводящимися ракетами. На РЛС 59Н6-ТЕ установлено оборудование для опознавания обнаруженных объектов в международных системах радиолокационного опознавания Mk-XA и ATC RBS.В РЛС 59Н6-ТЕ входят антенно-аппаратный комплекс и индикаторный пост. размещенные на автомобильном шасси «КАМАЗ-6560». Кроме того, РЛС может быть размещена как на одном автомобильном шасси, так и в виде стационарного объекта.Большим плюсом является возможность размещения рабочих мест операторов РЛС на значительном расстоянии от индикаторного поста, что повышает их безопасность. Если соединение осуществляется по волоконно-оптическим линиям связи, то операторов можно отдалить от РЛС на расстояние до 1 км, а если по радиоканалу – то до 15 км.Как известно, Россия занимает лидирующие позиции в мире по развитию систем противовоздушной обороны, о чем свидетельствует популярность российских средств ПВО у зарубежных покупателей. Представленная РЛС также отвечает современным трендам развития средств радиолокационного наблюдения и разведки и, несомненно, вызовет интерес в других странах.Поскольку сейчас все больше внимания уделяется развитию средств противовоздушной обороны, повышается и востребованность радиолокационных станций, особенно таких, что способны работать и по гиперзвуковым целям. Ведь по мере совершенствования оружия нападения, включая ударные беспилотники, крылатые ракеты, самолеты пятого поколения, эффективность ПВО зависит от оперативного обнаружения потенциально опасных объектов.Прогнозы относительно зарубежной востребованности РЛС 59Н6-ТЕ довольно оптимистичны. В число потенциальных покупателей новейшей РЛС могут войти традиционные партнеры России в военно-технической сфере – страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Северной Африки. Так, осенью 2019 г. РЛС «Резонанс-НЭ» были проданы Египту, некоторые источники пишут о приобретении российских радиолокационных систем Алжиром. Эта североафриканская страна также является очень давним и постоянным покупателем российского вооружения, почти вся система противовоздушной обороны Алжира основана на советской и российской военной технике.Вполне вероятно, что Египет, Алжир, а после снятия оружейного эмбарго – и Иран, могут оказаться и среди покупателей РЛС 59Н6-ТЕ. Но помимо этих традиционных партнеров России не исключено появление интереса к новейшей разработке у Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые в контексте сложных отношений с Ираном и войны в Йемене с хуситами нуждаются в повышении эффективности своей противовоздушной обороны, включая и радиолокационную составляющую. Новейшая РЛС в данном случае будет неплохой находкой, позволяющей вовремя предупреждать атаки беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.В любом случае, вывод новой РЛС на международный рынок – большой успех: Россия подтверждает имидж одного из главных производителей радиолокационных систем для сил противовоздушной обороны. К тому же контракты на приобретение военной техники такого класса всегда выгодны и в финансовом отношении. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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