Новая разведывательная тактика КНР: китайские студенты шпионят за военными базами в США • 56 • Аналитика

В США продолжают регулярно задерживать китайских граждан у военных баз американских вооруженных сил. Арестованные представляются студентами. Таких случаев много и происходят они на всей территории страны.



В январе 2020 г. в районе военно-морской базы Ки-Уэст показались два молодых человека азиатской наружности. Проигнорировав требования остановиться, они проехали мимо базы, а военная полиция устроила 30-минутную погоню и задержала незнакомцев. Ими оказались студенты Мичиганского университета Юхао Ван и Цзилун Чжан – оба граждане КНР. У задержанных военные полицейские нашли фотографии военного объекта, сделанные на камеру и мобильный телефон.







Немногим ранее в районе Ки-Уэста был задержан другой гражданин Китая – некий Люй Ляо. Он обошел ограждение базы по периметру и пытался проникнуть на территорию базы из воды, игнорируя предупреждения охраны. Ляо утверждает, что он пытался сфотографировать восход солнца, но американские следователи в этом сомневаются.



База Ки-Уэст, которая вызывает такой повышенный интерес у китайцев, является аэродромом, используемым морской авиацией ВМС США. Именно здесь тестируют новые беспилотные подводные и авиационные системы, которые создаются для нужд ВМС США и очень интересуют китайскую сторону.



Также на аэродроме в Ки-Уэст дислоцируется истребительная эскадрилья Composite 111 авиации ВМС США. В военных маневрах морской авиации она обычно играет роль «агрессора», то есть против нее учатся действовать американские истребители. Китай же давно интересуется тактикой воздушного боя американской морской авиации, поскольку вероятность столкновения именно с ней в Азиатско-Тихоокеанском регионе очень высока. Авианосцы США находятся в Тихом океане, проникают в Южно-Китайское море. Кроме того, остается крайне актуальным и тайваньский вопрос. Всем известно, что Тайвань получает изрядную военную помощь со стороны США и в Пекине интересуются теми возможностями, которые может обрести «мятежный остров» благодаря американской военной поддержке.



Также Китай проявляет особый интерес к подготовке американских сил специальных операций, поскольку в Пекине подозревают, что эти силы могут быть задействованы против китайских интересов на Тайване. Базы сил специальных операций также находятся под пристальным вниманием многочисленных китайских студентов.



Конечно, на первый взгляд максимально топорные и дилетантские действия «горе-шпионов» с мобильниками вызывают недоумение. Но в Китае, видимо, считают, что против американцев сгодятся любые средства, в том числе и действия таких «фотографов» у американских военных баз. Десять человек поймают, а трем «студентам» удастся скрыться и принести фотографии военных объектов.



Китайских студентов, кстати, в США много. Тысячи молодых граждан КНР ежегодно отправляются получать высшее образование в Соединенные Штаты Америки. И естественно, учитывая китайскую политическую систему, они могут проходить специальный инструктаж, получать определенные задания. Всех молодых студентов на благонадежность американским властям не проверить, но и запретить обучение нельзя – нет формальных оснований, да и китайские студенты значительно обогащают американский рынок образовательных услуг.



Конечно, студенты не единственный инструмент китайской разведки в попытке выведать американские военные секреты. Понятно, что Китай развивает и куда более серьезную разведывательную активность – сами американские руководители признаются, что за последние годы Поднебесной удалось завладеть большим количеством американских технологических секретов. Хотя может это лишь комплекс гордости – американцам сложно признать, что азиаты оказываются не менее способными в сфере разработки высоких технологий и реализации их на практике. В США продолжают регулярно задерживать китайских граждан у военных баз американских вооруженных сил. Арестованные представляются студентами. Таких случаев много и происходят они на всей территории страны.В январе 2020 г. в районе военно-морской базы Ки-Уэст показались два молодых человека азиатской наружности. Проигнорировав требования остановиться, они проехали мимо базы, а военная полиция устроила 30-минутную погоню и задержала незнакомцев. Ими оказались студенты Мичиганского университета Юхао Ван и Цзилун Чжан – оба граждане КНР. У задержанных военные полицейские нашли фотографии военного объекта, сделанные на камеру и мобильный телефон.Немногим ранее в районе Ки-Уэста был задержан другой гражданин Китая – некий Люй Ляо. Он обошел ограждение базы по периметру и пытался проникнуть на территорию базы из воды, игнорируя предупреждения охраны. Ляо утверждает, что он пытался сфотографировать восход солнца, но американские следователи в этом сомневаются.База Ки-Уэст, которая вызывает такой повышенный интерес у китайцев, является аэродромом, используемым морской авиацией ВМС США. Именно здесь тестируют новые беспилотные подводные и авиационные системы, которые создаются для нужд ВМС США и очень интересуют китайскую сторону.Также на аэродроме в Ки-Уэст дислоцируется истребительная эскадрилья Composite 111 авиации ВМС США. В военных маневрах морской авиации она обычно играет роль «агрессора», то есть против нее учатся действовать американские истребители. Китай же давно интересуется тактикой воздушного боя американской морской авиации, поскольку вероятность столкновения именно с ней в Азиатско-Тихоокеанском регионе очень высока. Авианосцы США находятся в Тихом океане, проникают в Южно-Китайское море. Кроме того, остается крайне актуальным и тайваньский вопрос. Всем известно, что Тайвань получает изрядную военную помощь со стороны США и в Пекине интересуются теми возможностями, которые может обрести «мятежный остров» благодаря американской военной поддержке.Также Китай проявляет особый интерес к подготовке американских сил специальных операций, поскольку в Пекине подозревают, что эти силы могут быть задействованы против китайских интересов на Тайване. Базы сил специальных операций также находятся под пристальным вниманием многочисленных китайских студентов.Конечно, на первый взгляд максимально топорные и дилетантские действия «горе-шпионов» с мобильниками вызывают недоумение. Но в Китае, видимо, считают, что против американцев сгодятся любые средства, в том числе и действия таких «фотографов» у американских военных баз. Десять человек поймают, а трем «студентам» удастся скрыться и принести фотографии военных объектов.Китайских студентов, кстати, в США много. Тысячи молодых граждан КНР ежегодно отправляются получать высшее образование в Соединенные Штаты Америки. И естественно, учитывая китайскую политическую систему, они могут проходить специальный инструктаж, получать определенные задания. Всех молодых студентов на благонадежность американским властям не проверить, но и запретить обучение нельзя – нет формальных оснований, да и китайские студенты значительно обогащают американский рынок образовательных услуг.Конечно, студенты не единственный инструмент китайской разведки в попытке выведать американские военные секреты. Понятно, что Китай развивает и куда более серьезную разведывательную активность – сами американские руководители признаются, что за последние годы Поднебесной удалось завладеть большим количеством американских технологических секретов. Хотя может это лишь комплекс гордости – американцам сложно признать, что азиаты оказываются не менее способными в сфере разработки высоких технологий и реализации их на практике. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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