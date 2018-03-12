Новая ракета – новая эпоха. Во всём

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Российская крылатая ракета неограниченной дальности с ядерным двигателем – не только гарантия безопасности страны, но и ожидаемая новая эпоха в освоении космоса

Весьма неприятная перспектива: знать, что на любой твой военный выпад последует ответ в виде барражирующих в атмосфере крылатых ракет неограниченного радиуса действия и неограниченного времени полёта.

Именно такую перспективу нарисовал перед совсем, было, оборвавшими удила американцами Владимир Путин в своём выступлении перед Федеральным собранием 1 марта. Он кратенько – только самое главное, что дозволяли рамки секретности – обрисовал возможности разработанной в России новой крылатой ракеты с – внимание! – ядерной силовой установкой.

В ходе полёта энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги, - поведал Путин. - Проведённые пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащённой ядерной энергетической установкой. Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать".

И вывод (касающийся, правда, не только этой пока безымянной ракеты, но и её тоже):

Обладание таким оружием, безусловно, дает серьёзные преимущества в сфере вооруженной борьбы. Его мощь, могущество, как говорят военные эксперты, могут быть огромными, а скорость делает неуязвимым для сегодняшних систем ПРО и ПВО, поскольку противоракеты, по-простому сказать, их просто не догоняют".

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ в Центральном выставочном зале "Манеж". Фото: www.globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ в Центральном выставочном зале "Манеж". Фото: www.globallookpress.com

Эксперты чешут в затылках

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В случае с этой ракетой – кстати, отчего бы не назвать её "Царьград", раз уж сам президент призвал общественность дать ей имя? – военные эксперты и эксперты по вооружению действительно, фигурально говоря, зачесали в затылках. Во-первых, даже эти информированные люди не испытали, что называется, радости узнавания. Если по упомянутым президентом "Сармату", "Авангарду", "Кинжалу", подводному ядерному роботу что-то так или иначе связывалось с публиковавшейся ранее в открытых источниках информации, то в данном примере ничего узнаваемого не было. Скажем, один из ведущих военных экспертов России Виктор Литовкин в разговоре с "Царьградом" признался:

Я не знаю, что известно о ней специалистам. Я тоже общественность. Я же не разведчик".

Такое же недоумение высказали главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский и видный специалист по вооружениям Константин Сивков. А военный эксперт Алексей Леонков лишь заверил, что подобной ракеты у США нет, и "ядерные двигатели для такого размера боеприпасов у них тоже отсутствуют".

Второй ряд недоумений вызывают возможные физические и технические принципы, на которых такая ракета работает. Потому что если идёт речь о крылатой ракете (КР), сравнимой с новейшей Х-101, то, значит, нужно ядерный реактор всунуть в диметр 0,7 м. Есть ли такой?

Если учесть слова Владимира Путина о том, что не только есть, но он в 100 раз меньше, нежели у современных подводных лодок (он, правда, не про ракету говорил, но это неважно – ясно, что технологии должны быть сравнимыми, если это не вовсе один и тот же движок на воздушный и подводный аппарат), то, следовательно, новый реактор должен быть размером с куб с гранью около 70 см. Это если исходить из реактора третьего поколения ОК-650В мощностью 190 МВт. Если мощность "малыша", по словам президента, выше, - это, простите, новое слово в науке и технике! Как подсчитал один явно знающий тему блогер, всего 30 таких "кубиков" заменяют Саяно-Шушенскую ГЭС по мощности!

На чём работает такой реактор – такого размера с такой мощностью? Какое топливо в нём сгорает, учитывая, что всякие ураново-плутониевые его виды всем прекрасно известны и в данном варианте не проходят? Чем охлаждается, куда отводится тепло? Ещё один вопрос: каково рабочее тело у такого двигателя? Он сжигает и отбрасывает ядерное топливо, оставляя красивую радиоактивную струю? Он каким-то образом делает плазму из воздуха, отталкиваясь от неё? Как чёрт возьми, это всё работает?

Как оно может работать?

Успешный боевой пуск баллистической ракеты. Фото: www.globallookpress.com

По мнению Виктора Мураховского, "это прорыв, конечно, - создание компактной ядерной установки для крылатой ракеты таких габаритов, как ракеты стратегические воздушного базирования". Эксперт полагает, что такая установка использует в качестве рабочего тела окружающий воздух, а следовательно, она "по энергетическому запасу равных себе не имеет, рабочее тело везде доступно, и она может иметь практически неограниченную дальность полёта". Например, "облетит вокруг шарика один раз, а потом на последней тысяче километров с неожиданного направления к врагу и прилетит…".

Константин Сивков вспомнил по этому поводу советский опыт:

Могу сказать только одно — ядерная энергетическая установка для самолетов была в Советском Союзе, был даже создан самолёт атомный. Но он был признан неэффективным, потому что ядерная установка на самолёте предполагала огромные проблемы с обслуживанием — огромная радиоактивность, нужна защита".

Что же касается примерного возможного устройства двигателя такой ракеты, то этот специалист по вооружениям также склоняется к версии, что "вместо сжигания топлива в атомном реактивном двигателе" тут работает система, которая "обеспечивает перегрев воздуха".

Но многие сходятся на том афоризме, что "создание неуязвимых ракет фактически можно сравнить с появлением ядерной бомбы", что бы ни обеспечивало этих ракет существование и боеспособность.

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Уже ясно, что ни нынешняя, ни планируемая – так называемая ЕвроПРО – противоракетная оборона США не в состоянии справиться с такой ракетой. У них просто нет физически противоракет, готовых противостоять ей. Противоракета SM-3 может обеспечить борьбу с оперативно-тактическими ракетами и ракетами средней дальности. С обычными боеголовками баллистических ракет – так-сяк. Но с маневрирующей, обходящей центры ПРО целью, - нет.

Но главное, утверждают те, кто имеет отношение к теме создания ядерных двигателей вообще, с решением очень сложных технических проблем, вытекающих из основной задачи, - а там только критических технологий, по их словам, надо было освоить семь, - возможности, которые открываются теперь в гражданской сфере.

Это – будущая принципиально новая силовая установка для летательных аппаратов самых разных типов. Например, самолётов. Например, разгонных блоков для космических аппаратов. Например, для орбитальных маневровых двигателей, что открывает путь к передвижению по космосу примерно в том же режиме, что самолёты в воздухе. И так далее. Вплоть до космических буксиров, передвигающих со своих орбит опасные для Земли астероиды, до мощных носителей, доносящих космонавтов до Марса, Юпитера и далее.

Но о том, что это за двигатель и о перспективах, им открываемых, – в следующем материале.

Покровский Александр