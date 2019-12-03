|
Новая "торговая война" США: Вашингтон угрожает Парижу ответить на цифровой налог огромными пошлинами
03 декабря 2019, 20:54 • 83 • В мире
Миллиардные пошлины на товары из Франции, ввозимые на территорию Соединённых Штатов, может ввести Вашингтон в ответ на "дискриминационную политику" Парижа в отношении американских цифровых компаний.
Речь идёт о законе о введении налогов на услуги американских интернет-гигантов, таких как Apple, Google, Amazon и Facebook, который был принят французским парламентом минувшим летом. Нововведение вызвало серьёзную критику с американской стороны. После этого Дональд Трамп заявил о том, что рассматривает вариант введения налога на ввозимое в США французское вино.
Между тем в августе Эммануэль Макрон сообщил, что Парижу и Вашингтону удалось прийти к определённому соглашению. Франция обещала отказаться от своей политики в отношении крупных цифровых компаний, но только после введения цифрового налога на международном уровне.
В США по поводу "цифрового налога" провели начальное расследование, в результате которого американские власти пришли к выводу, что французский налог является "дискриминационным по отношению к американским компаниям".
По словам американского торгового представителя, предполагается, что США введёт пошлину на товары из Франции на сумму до 2,4 миллиарда долларов.
Это должно стать "ясным сигналом" для других стран о том, какие действия могут предпринять США в ответ на введение цифровых налоговых режимов, "дискриминирующих" американские компании. Торговый представитель США также отметил, что главное в этом вопросе – противодействие "растущему протекционизму стран Евросоюза", отношение которых к американским ведущим IT-компаниям Вашингтон считает "несправедливым".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 ноября 2019, 05:09
|
01 декабря 2019, 10:24
|
02 декабря 2019, 09:09
|
27 ноября 2019, 15:09
|
01 декабря 2019, 03:54
|
01 декабря 2019, 00:39
|
28 ноября 2019, 10:54