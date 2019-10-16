Новая "Северная доктрина" США: Выдавить Россию из Арктики и с Северного морского пути - "Печат"

Об этом в своем материале, опубликованном в сербском издании "Печат", пишет журналист Зоран Милошевич, который напоминает о том, что "в борьбу за Арктику" включился и президент США Дональд Трамп, возжелавший "купить Гренландию". Кроме того, еще в самом начале текущего года представитель ВМС США Ричард Спенсер изложил "текущие задачи американского флота". Как оказалось, речь идет в том числе и о "наращивании сил в арктических водах", а также открытии американских портов в районе Берингова пролива. Помимо этого, США намерены расширять военные объекты на Аляске.

Новая "Северная доктрина" США отражена в Стратегии национальной безопасности. И основной ее смысл, пишет Милошевич, не позволить России использовать Северный морской путь, а Китаю - помешать участвовать в этом проекте.

Таким образом, отмечает журналист, Вашингтон не просто хочет "шантажировать Россию", а сделать все для того, чтобы "затормозить ее экономическое развитие". Ведь для России Северный морской путь - это прежде всего внутренняя транспортная артерия, позволяющая связать морские воды востока и севера страны, а также способствующая формированию единой экономической системы, объединяющей Крайний Север и Дальний Восток.

Обеспокоенность растущим российским влиянием в Арктике неоднократно выражали в Вашингтоне. К примеру, экс-советник Трампа Болтон сообщал о том, что в недалеком будущем все увидят "круглогодичное присутствие" США в Арктическом регионе, как только американцы построят шесть необходимых для этого ледоколов.

Госсекретарь Майкл Помпео не так давно на заседании Арктического совета изложил свою доктрину и объявил арктическим государствам, что США отныне считают регион зоной своих интересов. Он фактически обвинил Россию и Китай в узурпировании морских проходов, пригодных для грузооборота, - Севморпути, который проходит в том числе по внутренним российским водам, и Северо-Западного прохода, в развитие которого активно инвестирует Китай.