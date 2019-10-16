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Новая "Северная доктрина" США: Выдавить Россию из Арктики и с Северного морского пути - "Печат"

16 октября 2019, 00:09  •  69 • В мире
Американские политические элиты твердо настроены на "борьбу за Арктику", поэтому и называют российское право на Северный морской путь как пролегающий через внутренние воды страны "претензией на то, что России не принадлежит". Более того, в новой "Северной доктрине" на первом месте вообще стоит "соперничество с Россией и Китаем" в Арктическом регионе.
Об этом в своем материале, опубликованном в сербском издании "Печат", пишет журналист Зоран Милошевич, который напоминает о том, что "в борьбу за Арктику" включился и президент США Дональд Трамп, возжелавший "купить Гренландию". Кроме того, еще в самом начале текущего года представитель ВМС США Ричард Спенсер изложил "текущие задачи американского флота". Как оказалось, речь идет в том числе и о "наращивании сил в арктических водах", а также открытии американских портов в районе Берингова пролива. Помимо этого, США намерены расширять военные объекты на Аляске.
Новая "Северная доктрина" США отражена в Стратегии национальной безопасности. И основной ее смысл, пишет Милошевич, не позволить России использовать Северный морской путь, а Китаю - помешать участвовать в этом проекте.
Таким образом, отмечает журналист, Вашингтон не просто хочет "шантажировать Россию", а сделать все для того, чтобы "затормозить ее экономическое развитие". Ведь для России Северный морской путь - это прежде всего внутренняя транспортная артерия, позволяющая связать морские воды востока и севера страны, а также способствующая формированию единой экономической системы, объединяющей Крайний Север и Дальний Восток.
Обеспокоенность растущим российским влиянием в Арктике неоднократно выражали в Вашингтоне. К примеру, экс-советник Трампа Болтон сообщал о том, что в недалеком будущем все увидят "круглогодичное присутствие" США в Арктическом регионе, как только американцы построят шесть необходимых для этого ледоколов.
Госсекретарь Майкл Помпео не так давно на заседании Арктического совета изложил свою доктрину и объявил арктическим государствам, что США отныне считают регион зоной своих интересов. Он фактически обвинил Россию и Китай в узурпировании морских проходов, пригодных для грузооборота, - Севморпути, который проходит в том числе по внутренним российским водам, и Северо-Западного прохода, в развитие которого активно инвестирует Китай.

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