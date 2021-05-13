Новая "сенсация" о "дворце Путина" получила ёмкий отзыв из Кремля

BBC распространила "сенсацию" о "дворце Путина". Однако в Кремле весьма ёмко отозвались о ней, посчитав "ерундой".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об очередной "сенсации" о так называемом "дворце Путина" в Геленджике, весьма ёмко и чётко высказался.

"Что бы то ни было - это всё ерунда", - ответили в Кремле, подчеркнув, что ранее уже не раз сообщали о том, что данный объект к Владимиру Путину никакого отношения не имеет.

В Кремле не считают нужным вообще возвращаться к теме "дворца".

Ранее, напомним, ВВС в своей публикации сообщила о том, что в её распоряжении имеются документы по проекту здания, якобы подтверждающие "ключевую роль государства в стройке", а также раскрывают размер и источники финансирования.