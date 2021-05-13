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Новая "сенсация" о "дворце Путина" получила ёмкий отзыв из Кремля

13 мая 2021, 15:40  •  218 • Политика
BBC распространила "сенсацию" о "дворце Путина". Однако в Кремле весьма ёмко отозвались о ней, посчитав "ерундой".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об очередной "сенсации" о так называемом "дворце Путина" в Геленджике, весьма ёмко и чётко высказался.
"Что бы то ни было - это всё ерунда", - ответили в Кремле, подчеркнув, что ранее уже не раз сообщали о том, что данный объект к Владимиру Путину никакого отношения не имеет.
В Кремле не считают нужным вообще возвращаться к теме "дворца".
Ранее, напомним, ВВС в своей публикации сообщила о том, что в её распоряжении имеются документы по проекту здания, якобы подтверждающие "ключевую роль государства в стройке", а также раскрывают размер и источники финансирования.

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