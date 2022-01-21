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Новая "ось зла"? США создали себе "врага" в виде мощного военного союза
21 января 2022, 13:45 • 76 • Политика
Россия, Китай и Иран провели совместные военные учения в Аравийском море. Стоит ли ждать в американской прессе сообщений о появлении новой "оси зла"? США, похоже, сами создали себе "врага" в виде мощного военного союза.
Военные корабли России, Китая и Ирана провели совместные военные учения в Оманском заливе Аравийского моря, сообщает Минобороны России. Русский флот был представлен ракетным крейсером "Варяг", большим противолодочным кораблём "Адмирал" Трибуц" и большим танкером "Борис Бутома".
Как пишет военный корреспондент Александр Коц, всё это в глазах США выглядит как возрождение "оси зла". Во времена холодной войны так называли на Западе социалистический блок стран во главе с Советским Союзом.
Скриншот:Telegram/Kotsnews
Примечательно, что если Россия, Китай и Иран действительно сформируют военный союз, то это будет прямой результат действий США. Ведь именно Штаты открыто объявили все три страны своими врагами. И именно Вашингтон своими незаконными санкциями и политикой сдерживания подтолкнули их к объединению.
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