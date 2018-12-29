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Новая "игрушка" Путина отправила в помойку всю противоракетную оборону США - американские СМИ

29 декабря 2018, 01:24  •  87 • Политика
Новая "игрушка" Путина вызвала панику на Западе, пишут американские СМИ об успешных испытаниях российского гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард". "Всю противоракетную оборону Соединённых Штатов смело можно выбрасывать на помойку", - паникует американская пресса.
Успешные испытания российского гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" вызвали на Западе настоящий переполох. Американские издания пишут, что США полностью беззащитны перед "новой игрушкой Путина".
The Washington Examiner, советовавший Украине в мае этого года взорвать Крымский мост, в одночасье сменил тон и теперь в панике сообщает, что российский "Авангард" совершеннее, чем любой американский гиперзвуковой комплекс. Аналогичного мнения придерживается военно-аналитический журнал The National Interest. По данным издания, военные эксперты США крайне мрачно оценивают шансы американских систем на перехват российских "Авангардов".
"Всю противоракетную оборону Соединённых Штатов смело можно выбрасывать на помойку, паникует американская пресса", - пишет "Дни.ру".
Западные СМИ, которые называют новейшие российские оружейные системы "игрушками" Путина, поняли, что ставки в игре сделаны серьёзные, добавляет портал.

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