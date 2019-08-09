Новая провокация Японии: Курилы на карте Олимпиады-2020. Россия ждет извинений Японии

В разделе маршрута олимпийского огня указаны Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. Острова "отнесены" организаторами к японской префектуре Хоккайдо.

Олимпийские игры состоятся в Токио с 24 июля по девятое августа 2020 года. С 25 августа по шестое сентября 2020 года в Японии пройдет Паралимпиада.

Реакция Госдумы

Член Комитета по физкультуре и спорту Госдумы заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев назвал изображение Южных Курил в составе японской территории на сайте Олимпиады 2020 года провокацией. Депутат выразил надежду, что оргкомитет ОИ исправит карту, так как указание Южных Курил в составе Японии нельзя расценивать как непреднамеренную ошибку, это целенаправленная акция, с помощью которой руководство Японии пытается ускорить переговоры с Россией. В разговоре с РИА Новости депутат подчеркнул, что спорт не должен использоваться как "арена для политических баталий".

Реакция Совфеда

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич квалифицировал демарш Токио, "присвоение" Курил Японией на карте Олимпийских игр — 2020 как откровенную провокацию. По его словам, Токио должны официально извиниться за нее.

"Курилы — это территория России, ею и останутся", — подчеркнул сенатор в комментарии РИА ФАН.

Клинцевич полагает, что подобной провокацией Япония может пытаться вывести Москву из себя и побудить ее отказаться от летних Олимпийских игр в Токио. Однако Россия не оставит без внимания этот факт и проведет работу по линии МИД, подчеркнул он.

Возможно, что Япония проведет собственное расследование под давлением Москвы и найдет "стрелочников", списав на них вину, полагает сенатор. Однако, скорее всего, официальное руководство Японии осознанно пошло на эту провокацию, "уж больно она грубая", отметил сенатор.

Справка

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мира с Россией, которое по окончании Второй мировой войны так и не было подписано.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.