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Новая провокация в Чёрном море? Украинские моряки заявили, что их опять "обижают" русские

16 марта 2020, 12:35  •  37 • Политика
Ракетный катер ВМС Украины "Прилуки" во время учений в Чёрном море "отбил провокацию" ФСБ, сообщают украинские СМИ.
Моряки Украины пожаловались на хулиганство российских пограничников и кораблей Черноморского флота. Команда ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" утверждает, что их намеренно слепили судовыми прожекторами и зависали над ними при помощи беспилотников. Об этом говорится в сюжете телерадиостудии украинского Минобороны "Бриз".
Утверждается, что "провокация" случилась, когда катер находился в районе Голицынского газового месторождения. По словам украинских моряков, их "терроризировали" патрульный сторожевой корабль ФСБ "Безупречный", а также большой ракетный катер Черноморского флота "Шуя". Против катера ВМС Украины "Прилуки" якобы были применены прожекторы и беспилотники.
При этом украинские источники утверждают, что команда украинского судна своими слаженными действиями заставила отступить корабли России. Российские же источники говорят о том, что украинское судно заплыло в исключительную экономическую зону России, и бежать с места инцидента пришлось именно украинскому катеру.
Напомним, что прошлая провокация Украины у российских морских границ окончилась потерей трёх кораблей. Позднее Москва вернула их Киеву, однако и тут не обошлось без скандала. Украинская сторона заявила о пропаже унитазов, однако ФСБ России предоставило видео передачи кораблей, на котором все унитазы на своих местах. То есть сантехника "исчезла", когда Украина уже приняла корабли.

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