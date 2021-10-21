Новая провокация Украины: СБУ поймала "агента ФСБ" под Винницей

На Украине стало известно о новой провокации СБУ. В Винницкой области задержан человек, которого спецслужбы Украины назвали "агентом ФСБ".

На Украине в Винницкой области контрразведка СБУ задержала "агента ФСБ России", который якобы прошёл обучение в Донбассе.

"Гражданин Украины присоединился к незаконным вооружённым формированиям - т.н. ЛНР - и участвовал в вооружённом противостоянии с ВСУ", - цитирует сообщение Telegram-канал "Зрада чи Перемога".

В СБУ утверждают, что задержанный "прошёл боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганской области под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным Дикий".

В украинской спецслужбе сообщили, что "по заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач".