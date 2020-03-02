Новая провокация от США? В Иране попытались сжечь больницу с больными коронавирусом

В субботу в Сети распространили видео горящей больницы в иранском городе Бендер-Аббас. Как сообщает в Twitter телеканал Iran International, поджог медучреждения совершили местные жители, узнав, что туда доставили заражённых коронавирусной инфекцией.

На кадрах запечатлено, как за забором полыхает одно из зданий медучреждения. За пожаром следят несколько горожан, протестующих против размещения инфицированных в Бендер-Аббасе. Спустя некоторое время пожар был потушен.

В то же время представитель Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян в разговоре с Царьградом сообщила, что информация о переводе в Бендер-Аббас новых больных не соответствует действительности.

Источник Царьграда в свою очередь утверждает, что поджог больницы может быть частью серии спланированных США провокаций против Ирана. Так, ранее наличие коронавируса было подтверждено у нескольких высокопоставленных чиновников, в частности у вице-президента Масумех Эбтекар, которая неоднократно выступала за признание Вашингтоном нынешнего политического режима в Тегеране.

Заражение иранской Мэри не выглядит таким уж случайным. США не смогли силой сменить режим в Иране, подорвать влияние правящей элиты. Однако теперь, когда от вируса начали умирать иранские чиновники, нет ничего проще. Ведь вирусом можно заразиться, просто пообщавшись с его носителем. Или от рукопожатия.

Ранее 29 февраля сообщалось, что уже пять депутатов парламента Ирана заразились коронавирусной инфекцией. Всего, по последним данным, в стране зафиксировано 388 случаев заражения, 43 человека скончалось.