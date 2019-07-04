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Новая провокация Косова: Официальным лицам Сербии запретили въезд из-за "гибридной угрозы"

04 июля 2019, 16:24  •  18 • Политика
Власти Косова запретили въезд всем официальным лицам Сербии под предлогом так называемой гибридной угрозы.
В четверг 4 июля власти самопровозглашённого Косова объявили о запрете въезда на территорию автономии всем официальным лицам Сербии. Соответствующая информация появилась на странице пресс-секретарь главы МИД Косова в Facebook.
В качестве предлога для запрета были названы "гибридные угрозы", якобы поступающие со стороны Сербии в отношении Косова. В частности, Приштина обвинила Белград в распространении "пропаганды и фальшивых новостей".
Ранее сербские бизнесмены, проживающие на севере Косова, на два дня остановили свою деятельность в знак протеста против введённых Приштиной таможенных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины в размере 100% от их стоимости. Это вновь обострило отношения между Сербией и Косовом.
Напомним, что в 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило независимость от Сербии при полной поддержке Европы. В 2010 году Международный суд ООН также признал независимость края, несмотря на то что это противоречит международному праву и имевшимся на тот момент соглашениям.

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